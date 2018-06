Es ging um zehn Euro, aber irgendwie auch ums Prinzip. Als Hiltrud Förster zu ihrem Wagen zurückkehrte, hatte sie ein Knöllchen an der Windschutzscheibe hängen. Dabei war die Ärztin während ihres Bereitschaftsdiensts bei einem Patienten und hatte extra noch ein entsprechendes Schild hinter die Windschutzscheibe gelegt. Das hilft ihr und ihren Kollegen aber wenig, und sie müssen auf das Wohlwollen des Bürgeramts hoffen.

Kammern geben Schilder aus

Hiltrud Förster hatte sich auf das Schild verlassen. Sichtbar ins Auto gelegt, deutet es darauf hin, dass sich die Ärztin im Einsatz befindet – ausgestellt von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Auch die Landesärztekammer gibt Tafeln heraus, doch beide Varianten haben keine verkehrsrechtliche Bindung. Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung seien nur für Einsatzfahrzeuge und auch dann nur gestattet, wenn sie sich im Einsatz befinden, sprich mit Blaulicht fahren, fasst Kai Sonntag, Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, zusammen. Sprich: "Das Schild ist also eher nur ein Appell an die Ordnungskräfte, über eine Sanktion hinwegzusehen," fügt Sonntag hinzu, die Tafel habe keine rechtliche Wirkung.

Patient litt an Atemnot

Wenn Hiltrud Förster Bereitschaftsdienst hat, hält sie sich zu jenen Uhrzeiten zur Verfügung, in denen Praxen niedergelassener Kollegen geschlossen sind. Sie kümmert sich dann um Patienten, die keine Notfälle für einen Rettungswageneinsatz und nicht in der Lage sind, etwa an Wochenenden die am Klinikum untergebrachte Notfallpraxis für ambulant behandelbare Erkrankungen aufzusuchen. Die Ärztin ist für jene da, bei denen eine telefonische Beratung über die Nummer 116 117 des ärztlichen Bereitschaftsdiensts nicht ausreicht und der persönliche Einsatz eines Mediziners notwendig ist. Auch dann kann sich ein Hausbesuch zu einem akuten Einsatz entwickeln. Wie an jenem Tag, als Hiltrud Förster ihren Wagen an der Schreibergasse an den Straßenrand abstellte. Ihr Patient hatte schlimme Atemsnot, und die Medizinerin wollte nicht noch lange nach einem Parkplatz suchen.

Lange Wege mit schwerem Arztkoffer

Eine Situation, die Ewald Weisschedel gut kennt. Der Internist war in seiner aktiven Zeit als niedergelassener Arzt oft zu Hausbesuchen unterwegs und sucht heute noch Patienten auf, wenn er wie Hiltrud Förster Bereitschaftsdienste leistet. Nach wie vor ist er Vorsitzender des Notfallpraxisvereins und damit eng in Kontakt mit den Kollegen, die Notdienst auf Abruf oder in der Praxis am Klinikum übernehmen. Er weiß, dass "wir keine Notfalleinsätze haben", hierzu rückten Rettungswagen und Notärzte aus, die eben jene Sonderrechte im Straßenverkehr genießen.

Arger in der Niederburg

Ewald Weisschedel kann aber sehr gut nachfühlen, wenn eine Bereitschaftsärztin nicht an der Laube parken will, um ihren schweren Arztkoffer zum Patienten in die Niederburg zu schleppen. Als sie mit dieser Begründung ihr Auto an der Schreibergasse abstellte, habe sie niemanden behindert, und es sei ausreichend Platz für die Durchfahrt auch von Einsatzfahrzeugen gewesen, sagt Hiltrud Förster.

Strafe: zehn Euro

Auf dem Knöllchen, der Verwarnung, stand die Strafe von zehn Euro. Hiltrud Förster schrieb an die Stadtverwaltung und erklärte die Situation. Das brachte anfangs wenig außer der Belehrung aus dem Bürgeramt, dass das Schild mit der Aufschrift "Arzt im Einsatz" nicht das verkehrwidrige Parken erlaube. "Generell müssen alle Verkehrsteilnehmer, auch Ärzte, die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung einhalten", erklärt die Stadtverwaltung auf SÜDKURIER-Anfrage. Ausnahme sei nach Paragraf 16 des Ordnungswidrigkeitengesetzes eine Situation, in der die Gefahr für Leib und Leben eines Menschen einen Verkehrsverstoß rechtfertigt. Das gelte für reguläre Hausbesuche nicht, weil diese in der Regel nicht mit einer akuten Gefahr für den Patienten verbunden sei, heißt es aus dem Presseamt der Stadt weiter.

Sensibilisierte Ortspolizisten

Allerdings seien die Ortspolizisten sensibilisiert, wenn ein Auto mit dem Arzt-im-Einsatz-Schild nahe von etwa Alten- und Pflegeheimen stehe. Ergäben sich keine Anhaltspunkte auf einen notfallärztlichen Einsatz, werde auch hier erst einmal verwarnt, "da wir leider auch immer wieder Fälle beobachten, in denen das Arzt-Notfall-Schild als Parkerleichtung missbraucht wird", erklärt die Stadtverwaltung. Es bestehe allerdings die Möglichkeit für die Ärzte, beim Bürgeramt über das Knöllchen zu verhandeln; aber nur, wenn sie plausibel erklären können, dass sie in der Eile und zum Wohle des Patienten nicht anders als verkehrswidrig parken konnten.

Große Probleme in der Altstadt

Was könnte angesichts der Parkplatzprobleme gerade in der Altstadt die Lösung für Ärzte im Bereitschaftsdienst sein? Die Stadt Köln bietet eine Parkerleichterung für Ärzte an, wenn sie im Rahmen ihrer Praxis oder ambulanten medizinischen Versorgungseinrichtung regelmäßig Hausbesuche oder Notdiensteinsätze leisten – mit Nachweisen bequem über die Internetseite der Stadt zu beantragen. Ewald Weisschedel ist für diese Anregung dankbar und will diese Möglichkeit für Konstanz ausloten. Die Stadtverwaltung, genauer gesagt das Bürgeramt, winkt schon einmal ab: Mit der bisherigen Praxis sei die Ortspolizeibehörde gut zurechtgekommen.

Behörde erlässt die Strafe

Ohne Notfall könne keine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, das sehe auch die gängige Kommentierung und Rechtsprechung so. Andernfalls müssten die Einzelfälle gemäß Paragraf 46 der Straßenverkehrsordnung geprüft werden. "Normale Hausbesuche ohne Notfallcharakter sind planbar und erfordern keine Ausnahmegenehmigung", betont die Stadtverwaltung. Hiltrud Förster hat das Knöllchen erlassen bekommen – nach ausführlicher Diskussion.

So funktioniert das Kölner Modell Ausnahmegenehmigung: In Köln können sich Ärzte Parkerleichterungen beantragen. Sie dienen bei dringenden Krankenbesuchen und können ebenfalls zum Parken vor oder in der Nähe der Praxis gewährt werden, wenn das Fahrzeug regelmäßig für Notdiensteinsätze benötigt wird und in zumutbarer Entfernung zur Praxis keine geeignete Parkmöglichkeit besteht. Die Kosten für den Parkausweise belaufen sich laut Homepage der Stadt Köln auf 120 Euro im Jahr. Sie berechtigen zum gebührenfreien Parken und ohne zeitliche Begrenzung an Parkscheinautomaten; an Straßenstellen, für die ein eingeschränktes Halteverbot angeordnet ist; im Bereich eines Zonenhaltverbots, in dem durch Zusatzzeichen das Parken zugelassen ist; die zugelassene Parkdauer zu überschreiten; an Straßenstellen, die durch Zeichen "Parken", "Parkraumbewirtschaftungszone" oder "Parken auf Gehwegen" gekennzeichnet sind und für die durch ein Zusatzzeichen eine Begrenzung der Parkzeit angeordnet ist, über die zugelassene Zeit hinaus zu parken; auf Gehwegen, wenn dadurch keine Fußgänger gefährdet, behindert oder belästigt werden; in verkehrsberuhigten Bereichen, wenn dadurch der durchgehende Verkehr nicht behindert wird.

Gesetze: Für Verletzungen von Verkehrsregeln drohen Bußgelder, Punkte in der Verkehrssünderdatei, vorbergehend Fahrverbote oder dauerhafter Entzug des Führerscheins. In Paragraf 16 (Rechtfertigender Notstand) des Ordnungswidrigkeitengesetzes (OWiG) steht, dass ein Verstoß dann nicht rechtswidrig ist, wenn damit Gefahr für Leib und Leben abgewendet werden kann. Voraussetzung ist allerdings, dass eine drohende Gefahr wesentlich wichtiger ist als die Einhaltung einer Verkehrsregel. Zudem muss der bewusst begangene Verstoß angemessen sein. Dabei stellt sich die Frage, wie ernst bei einem Arzteinsatz unter Verkehrsverstößen die Gefahr für die Gesundheit eines Patienten tatsächlich war und wie sich das belegen lässt. Zudem ist die Frage, ob die Geschwindigkeitsüberschreitung große Zeitersparnis brachte. (phz)

