Konstanz Warum die Posse um Christoph Nix' abgelehnte Vertragsverlängerung in Konstanz nach wie vor polarisiert

Warum die Posse um Christoph Nix' abgelehnte Vertragsverlängerung in Konstanz nach wie vor polarisiert

Im Gemeinderat ist die Posse um die nicht genehmigte Vertragsverlängerung des Theater-Intendanten immer noch ein Thema. Auch, aber nicht nur, weil Christoph Nix selbst nachkartet

Einige Tage ging es angenehm beschaulich zu in der Konstanzer Theaterszene. Premieren wurden einstudiert, Karten verkauft, Bühnenbilder entworfen oder Vorhänge entstaubt. Am nächsten Spielplan gefeilt, Personalgespräche geführt oder Pressemeldungen verschickt.

Herrlich ruhiger Alltag nach einer windigen Zeit, als sachliche und weniger sachliche Diskussionen oder Schuldzuweisungen rund um eine im Endeffekt verweigerte Vertragsverlängerung für den Intendanten bestimmend waren und so manchem Protagonisten an die Nieren ging.

Bis Dienstagabend schienen die Blicke nur noch in die Zukunft gerichtet zu sein. Der Rückspiegel sollte ausgedient haben. Doch dann kam die Sitzung des Kulturausschusses. Bei einer Krankheit würde man in diesem Fall von einem Rückschlag sprechen. Der hat meist böse Folgen.

Und plötzlich war das Fass wieder auf

Die Tagesordnung sah eine Diskussion über das Theaterprojekt Atlantis vor. Die CDU wünschte sich per Antrag eine umfassende Diskussion darüber, was im Vorfeld schon für Aufsehen und Entrüstung bei den Theatermachern sorgte. Roland Wallisch von der Freien Grünen Liste hatte das erste Wort. Doch zur Überraschung vieler machte er das Fass Vertragsverlängerung wieder auf.

„Bisher wurde nur nicht-öffentlich darüber diskutiert“, sagte er. „Herr Nix machte uns Stadträten den Vorwurf, dass wir nicht mit ihm sprechen wollten. Das sind Unwahrheiten.“ Vielmehr hätte die Angelegenheit geräuschlos vonstattengehen können, „wenn sie gleich in die Fraktionen gekommen wären. Ich kenne keinen Gemeinderat, der nicht bereit gewesen wäre zu reden. Es wird Zeit, dass wir öffentlich darüber reden.“

Verwunderung im Saal. Johannes Kumm von der SPD fasste sich an den Kopf: „Ich bin verwundert über Herrn Wallisch. Das Thema steht nicht auf der Tagesordnung.“ Holger Reile von der Linken Liste blies ins selbe Horn: „Ich bin ebenfalls verwundert, da die Problematik von ihrer Fraktion losgetreten wurde.“

"Hätte, hätte, Fahrradkette"

Der Ball wurde nun hin und her gespielt. Anne Mühlhäußer, Freie Grüne Liste, wollte Reiles Vorwurf nicht stehen lassen: „Die Schauspieler waren bei uns im Herbst vorstellig. Wir wollten das nur in einen Antrag kleiden.“ Die Replik von Daniel Morgenroth, Referent des Intendanten, auf Roland Wallisch ließ nicht lange auf sich warten – sein Chef jedoch schwieg in diesem Moment: „Hätte, hätte, Fahrradkette. Hinterher kann man immer sagen, dass man etwas hätte anders machen können. Ich habe den Eindruck, dass wir alle froh sind, dass die Kiste zu ist. Für uns ist die Angelegenheit passé, wir schauen nur noch nach vorne.“ Gut gesprochen.

Doch auch der Intendant kartet nach

Doch da hat Daniel Morgenroth die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Für Christoph Nix scheint die Sache ähnlich wie für Roland Wallisch noch nicht ausgestanden. Just zu dem Zeitpunkt nämlich, als seine kongenialen Mitarbeiter die neue Spielzeit mit toller Rhetorik vorstellten, verschickte das Theater eine Pressemeldung mit folgendem Inhalt: „Der Konstanzer Theaterintendant Christoph Nix ist auf Antrag der Verlegerin Marion Victor, des Autors Karlheinz Braun und des Musikers Michael Quast in die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste aufgenommen worden (...) Christoph Nix erklärte: ‚Angesichts der theaterpolitischen Entscheidungen im Konstanzer Gemeinderat ist dieser bürgerliche Ritterschlag Balsam für die geschundene Künstlerseele. Ich bin dankbar und stolz.’“

Wenig später verteilten die Theatermacher den Katalog zur Spielzeit 2018/2019. Darin ein Vorwort des Intendanten mit dem Titel „Über die Kunst des Stolperns“. Im vorletzten Absatz schreibt Christoph Nix: „Ich bin in diesem Jahr gestolpert, über Borniertheit, provinzielle Politik und Unehrlichkeit, die ich nicht für möglich gehalten hätte – vielleicht auch über meine eigenen Ambitionen.“ Beim Fußball würde man in diesem Fall von einem Nachtreten sprechen. Das hat meist böse Folgen.

Tief sitzende Stachel und nachhaltige Bauchschmerzen

Zu Erinnerung Daniel Morgenroths Worte: „Ich habe den Eindruck, dass wir alle froh sind, dass die Kiste zu ist. Für uns ist die Angelegenheit passé, wir schauen nur noch nach vorne.“ Das mag im Fall der Theatermitarbeiter der Fall sein. Christoph Nix jedoch kartet offenbar gerne und bewusst nach. Der Stachel der Nicht-Verlängerung scheint tief zu sitzen.

Auch im Gemeinderat haben die Schuldzuweisungen nachhaltige Bauchschmerzen verursacht – Roland Wallischs Worte und die Reaktionen anderer Räte sprechen für sich. Christoph Nix kündigte mehrmals „lange zwei Jahre bis zum Ende meiner Dienstzeit“ an. Seit Dienstag dürfte jedem klar sein, was er damit meint.

Die Theaterintendanz

Die Geschichte des Konstanzer Stadttheaters geht bis ins Jahr 1607 zurück. Es betreibt die drei Spielstätten Stadttheater, Werkstatt und Spiegelhalle. Die Intendanten seit den 60er Jahren: 1963 bis 1968 Kraft-Alexander zu Hohenlohe-Oehringen, 1968 bis 1980 Wilhelm List-Diehl, 1980 bis 1988 Hans-Jörg Ammann, 1988 bis 1993: Ulrich Khuon, 1993 bis 2001 Rainer Mennicken, 2001 bis 2006 Dagmar Schlingmann, seit 2006 Christoph Nix. Der Kulturausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Nachfolger von Christoph Nix über eine öffentliche Stellenausschreibung zu suchen. Damit stimmte der Ausschuss gegen die Beauftragung eines Headhunters oder einer Agentur, die für diese Dienste viel Geld verlangen würden. Der Ausschuss folgte damit den Vorstellungen von Thomas Traber, Leiter des Personalamtes. (aks)