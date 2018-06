Wer sich mit Sun-Hee Jun-Sailer unterhält, wird zum Südkorea-Fan. Irgendwann ertappt man sich dabei, den Südkoreanern die Daumen drücken zu wollen – wenn es denn nur nicht gegen Deutschland ginge. "Aber ich bin da realistisch", sagt Sun-Hee Jun-Sailer selbst. "Wir werden gegen die Deutschen wahrscheinlich keine Chance haben." Ihr Tipp? "Südkorea wird 0:3 verlieren", erzählt sich lächelnd. "Meine Schwiegersöhne haben mir erklärt, dass Deutschland hoch gewinnen muss aufgrund des Torverhältnisses gegenüber Mexiko und Schweden." Eine kleine Einschränkung hat sie: "Ein Ehrentreffer für uns wäre schön."

Seit 40 Jahren in Deutschland

Sun-Hee Jun-Sailer kam vor rund 40 Jahren nach Deutschland. Als Krankenschwester war sie eine willkommene Hilfe. "Ich arbeitete in Berlin", berichtet sie. "Die Integration wurde uns leicht gemacht: Wir erhielten ein dreimonatiges Sprachpraktikum im Goethe-Institut, wohnten mit Kolleginnen im Schwesternwohnheim und erhielten das gleiche Gehalt." Vier Jahre später zog sie nach München – und traf ihren Mann fürs Leben, mit dem sie heute in Allensbach wohnt und zwei erwachsene Töchter hat.

Video: Andreas Schuler

Die Familie traf sich am Wochenende in Hamburg und schaute sich dort das Deutschland-Spiel gegen Schweden im Fernsehen an. "Ich liebe Fußball-Events wie die Weltmeisterschaft", sagt sie. "Wir werden heute mit Freunden das Spiel verfolgen. Darauf freue ich mich sehr."

Raffael Seitz möchte heute gerne wieder Ekstase erleben. Bilder: Andreas Schuler | Bild: Andreas Schuler

Raffael Seitz wird das Spiel ebenfalls im Freundeskreis anschauen. Der 51-Jährige lebt die WM mit jeder Faser seines Körpers. "Als am Samstag das Tor in der Nachspielzeit fiel, war das Ekstase pur", erinnert er sich. "Wir sind minutenlang im Wohnzimmer herumgehüpft."

Bild: Andreas Schuler

Der städtische Angestellte hat in Konstanz studiert, war danach in mehreren Metropolen Europas unterwegs – ehe es ihn zurück an den Bodensee zog. Kommende Woche besucht er Freunde in Wien. "Da muss Deutschland noch im Turnier sein", erzählt er lächelnd. "Ansonsten muss ich mir einiges anhören." Selbstredend, dass er auf einen deutschen Sieg tippt.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein