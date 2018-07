Alarmstimmung unter Sportlern, Verärgerung bei den Vereinen und massiver Druck auf die Stadtverwaltung: Konstanz steuert in einen schweren Notstand bei den verfügbaren Sporthallen. Denn die Halle an der Schule Zoffingen steht dem Vereinssport schon ab Ende Juli nicht mehr zur Verfügung, da die zugunsten eines neuen Pflegeheims abgerissen wird. Die kleine Sporthalle der Theodor-Heuss-Realschule beim Telekom-Hochhaus könnte durch den Eigentümerwechsel jederzeit wegfallen. Die Sporthalle der Wessenberg-Schule droht mit der Aufgabe des Standorts geschlossen zu werden, und an der Pestalozzistraße muss die Halle abgerissen werden, damit dort überhaupt das neue Berufsschulzentrum entstehen kann. Harald Schuster vom Stadtsportverband fasst die Lage in einem Satz zusammen: "Wir haben keine Reserven in irgendeiner Form mehr."

TV Konstanz muss umziehen

Die Konsequenzen werden jetzt schon deutlich. Die Sportgruppen vor allem des TV Konstanz, die bisher die Zoffingen-Halle nutzten, hat die Stadt mit Ach und Krach noch in die zuvor schon ausgelasteten Hallen gepackt – weil andere Vereine Kompromisse gemacht haben und zum Beispiel auch ungünstige Zeiten fürs Trainung nutzen. Noch deutlicher wird der Notstand aber nach dem Sommer: Die Umplanungen werden, die Stadtverwaltung schreibt es in einem offiziellen Dokument in aller Deutlichkeit, dazu führen, dass "die Anforderungen der Außensportvereine, im Winter auch in den Hallen trainieren zu können, noch weniger erfüllt werden können. Leichtathleten, Rugby- oder Fußballspieler müssen damit rechnen, keine Hallenzeiten mehr zu bekommen." Eine Chance haben demnach nur noch Kinder- und Jugendmannschaften, wie Frank Schädler vom Sportamt bestätigt.

Das Zoffingen von vorne, hier ist die Turnhalle ins Gebäude integriert. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Viele Vorhaben seit Jahren geschoben

Entsprechend war die Stimmungslage im Sportausschuss des Gemeinderats – vor allem, weil viele Bauvorhaben für neue Sporthallen bereits seit Jahren geschoben werden. Bereits 2014 wurde über eine große Dreifeld-Halle auf dem bisherigen Sportplatz des Suso-Gymnasiums im Musikerviertel diskutiert. Auch die Pläne für eine Erweiterung der Schänzlehalle sind nicht neu, und in Dettingen findet die Stadt nach eigenen Angaben seit Jahren kein Grundstück für eine neue große Sporthalle. Als es darum geht, platzt Harald Schuster dann doch der Kragen: Man solle doch dem Landkreis die einst für die Flüchtlings-Unterbringung erworbene Tennishalle – "alle wissen, dass das nur noch eine Ruine ist" – abkaufen, diese abreißen und schnell bauen.

Beste Chancen: Erweiterung der Schänzlehalle

Die besten Chancen gibt es allerdings auf eine Erweiterung der Schänzlehalle – die Pläne für einen Anbau mit großen Gymnastikraum im Unter- und mit einer ballsporttauglichen Halle im Obergeschoss sind weit gediehen. Also fordern die Politiker auf Anregung von Dorothee Jacobs-Krahnen (FGL) einmütig einen Baustart noch im Jahr 2019, während Joachim Helff aus der Finanzabteilung im Rathaus aufmerksam zuhört. Und bei der Suso-Halle solle es möglichst 2020 schon losgehen. Denn die Theo-Halle könne, wie Alfred Reichle (SPD) sagt, "von einem Tag auf den anderen wegfallen". Nur: Die Erweiterung am Schänzle soll knapp fünf Millionen, der Neubau am Suso sogar über acht Millionen Euro kosten.

Verwaltung ist in Abstimmungen

Zusagen will die Verwaltung nicht machen. "Wir befinden uns noch in internen Abstimmungen", sagt Sportamts-Chef Schädler, und Finanzmann Helff kündigt schon mal an: "Es werden interessante Haushaltsberatungen werden" – nach den Sommerferien beginnt die politische Debatte über die Frage, wo die Stadt Konstanz in den nächsten zwei Jahren investiert und wo erst einmal nichts geht. Harald Schuster hört sich das alles an. Wie viele andere, vermisst auch er in der Prioritätenliste der Verwaltung klare Jahreszahlen, dennoch trage der Stadtsportverband die Reihenfolge mit. Was aber nichts daran ändere, dass "das Ende der Fahnenstange erreicht ist". Oder, wie es der Sportfunktionär klar sagt: "Wir können Kinder und Jugendliche nicht so versorgen, wie wir es müssten – und wissen das schon seit Jahren."

Sporthallen in Konstanz: Wo es mangelt und was geplant ist Bereits seit Jahren wird über neue Sporthallen in Konstanz diskutiert – daran haben auch die Neubauten am Ellenrieder-Gymnasium (2011) und an der Gemeinschaftsschule (2016) nichts geändert. Die aktuelle Lage:

Hallen mit unklarer Zukunft: Die kleine Halle der Zoffingen-Schule wird Ende Juli 2018 geschlossen – die Schule ist abgewickelt, das Gebäude wird zum Pflegeheim umgebaut. Die kleine Halle hinter dem Telekom-Hochhaus in Petershausen ist mit dem gesamten Areal verkauft, der Investor BPD will an der Stelle Wohnungen errichten. Die Wessenberg-Schule am Paradiser Seerhein-Ufer wird samt Sporthalle geschlossen und ins künftige Berufsschulzenrum Petershausen integriert. Damit das aber gebaut werden kann, muss auch die Halle der Zeppelin-Gewerbeschule abgerissen werden. Zwischen Schließung und Neubau dürfte eine Lücke von mehreren Jahren liegen. Und: Die Sporthalle der Universität muss für eine dringende Sanierung in diesem Sommer ebenfalls für mehrere Monate geschlossen werden, hieß es im Sportausschuss des Gemeinderats.

