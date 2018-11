von Ann-Marie Köhn, Emil Keller, Stefan Böker

Kennen sich aus in Kreuzlingen und haben für uns diese Tipps zusammengestellt: Stefan Böker, Ann-Marie Köhn und Emil Keller von der Kreuzlinger Zeitung. | Bild: KreuzlingerZeitung

Essen, Trinken & Qualmen

Café Bistro Don John an der Konstanzerstrasse 18

Lassen Sie sich vom unscheinbaren Äußeren nicht beeindrucken: Im Restaurant Don John kann man hochfein Mittagessen gehen! Küchenchef Hubert Schmid zaubert Tag für Tag unaufgeregte Menüs mit frischen Zutaten und dem besonderen Etwas auf den Tisch. Firlefanz gibt es hier nicht, dafür währschafte (= solide) Gerichte mit Salat, Suppe und Nachspeise, die wirklich schmecken wie bei Muttern. Hausmannskost mit viel Liebe und Talent gekocht! (Stefan Böker)

Fleischkäse mit Pommes und Salat: 10 CHF

Tagesmenü inkl. Salat oder Suppe und Dessert: 15,50 CHF

Käsefondue mit Beilagen, Salat und Dessert: 17,50 CHF

www.donjohn.ch

Weinbar zum Löwen, Hauptstrasse 70

Weinbar zum Löwen | Bild: KreuzlingerZeitung

Wer in Kreuzlingen Lust auf gute Küche hat, sollte in die Weinbar zum Löwen einkehren. Der Löwe bietet feines Essen, guten Service und eine Weinauswahl, die sich sehen lassen kann. Aber nicht nur Feinschmecker kommen hier auf ihre Kosten. Von Burger über Flammenkuchen und Salat findet jeder was für sich auf der Karte. (Ann-Marie Köhn)

Gebratenes Felchenfilet mit Polenta und Spargelsauce: 32 CHF

Flammkuchen mit Parmaschinken und Rucola: 22 CHF

2014er Müller-Thurgau, BBZ Arenenberg (0,1l): 6,50 CHF

2014er Rivaner "S", Weingut zur Halde / Thal (0,75l): 42 CHF

www.zumloewen.ch

Sorriso Caffè Bar an der Hauptstrasse 57

Sorriso | Bild: KreuzlingerZeitung

Das Blöde an Sushi? Von den kleinen Dingern wird man meist nicht satt. Nicht so bei Sorriso, dem gemütlichen Lokal am Boulevard. Hier treffen sich Kreuzlinger Banker und Politiker zum zMittag oder Theaterbesucher zum Apéro. Abwechslungsreiche Sushi-Platten, an denen man sich satt essen kann, werden von einem früheren Deli-Koch frisch gerollt. Handgemachte Pasta bietet eine Alternative für Vermeider von rohem Fisch. Für Studenten gibt es besondere Angebote. (Emil Keller)

Misosuppe: 7 CHF

Sushi-Platten (verschiedene Größen und Typen): von 17 bis 39,50 CHF

Sushi-Boxen (wochentags 11.30-14 Uhr): 15 CHF

verschiedene Pasta: 13 CHF

sorriso-caffebar.ch

Bar Restaurant Zapfenzieher an der Hauptstrasse 44

Im Zapfenzieher treffen sich die Kreuzlinger sommers wie winters und beobachten, wer so auf dem Boulevard auf und ab zieht. Besonders in den warmen Monaten kann man hier entspannt draußen sitzen. Raucher freuen sich: Es darf gequalmt werden. Biertrinker haben eine gute Auswahl, unter anderem stehen Astra und Augustiner auf der Karte. Und der berühmte Zapfenburger ist sein Geld wert. (Stefan Böker)

wechselndes Wochenmenü inkl. Salat: 15,50 CHF

verschiedene Burger: 7 bis 18,50 CHF

Pizza Margherita: 14 CHF

Cuba Libre: 12,50 CHF

www.zapfen-zieher.ch

Lounge von Urs Portmann an der Konstanzerstrasse 6

Urs Portmann Lounge | Bild: KreuzlingerZeitung

Augenfällig ist der Tabakwarenladen Urs Portmann direkt nach dem Emmishofer Zoll. Diskret hingegen ist die Lounge, zwei Schaufenster weiter. Abgeschnitten vom regen Treiben am Zoll, können genüßlich verschiedenste Arten an gerollten, gestopften oder geschnupften Tabakwaren getestet werden. Von der großen Auswahl an exquisiten Spirituosen stehen einige auch im Offenausschank zur Verfügung. Mit einer Mitgliedschaft hat man rund um die Uhr Zugang zur Smoker-Lounge. (Emil Keller)

Mitgliedsbeitrag pro Jahr: 250 CHF

www.portmanntabak.ch

Feiern & Ausgehen

Horst Klub an Kirchstrasse 1

Einfach Kult: Einen Laden wie den Horst Klub gibt es im weiten Umkreis nicht noch einmal. Mehrere Live-Konzerte in der Woche und Barbetrieb mit DJs an den freien Tagen locken Abend um Abend ein buntes Publikum in den verrauchten Klub mit dem abgerissenen Charme. Die Musikauswahl wird von Kennern für Kenner getroffen. Der Horst wird ehrenamtlich betrieben, so sind die Preise sogar für Konstanzer Studenten erschwinglich. (Stefan Böker)

Eintritt Konzerte: 5 bis 10 CHF

www.horstklub.ch

Roxy Bar Konstanzerstrasse 6

Roxy Bar | Bild: KreuzlingerZeitung

Im 50's Diner gehören Pomade und Petticoat zum Dresscode. Die Rockabilly Bar zieht Rock 'n' Roll Fans aus der ganzen Ostschweiz an. Gute Burger und leckere Cocktails schmecken noch viel besser in der reich dekorierten Tiki-Tiki-Atmosphäre. Konzerte lassen den Lebensstil der 50er-Jahre wieder aufleben und an den Partys ist jeweils die ganze Straße mit alten Boliden vollgeparkt. (Ann-Marie Köhn)

Hotel SiX an der Hauptstrasse 6

Das Hotel SiX ist bereits seit einigen Jahren an der Grenze zu Konstanz, direkt am Hauptzoll etabliert und wird von beiden Seiten geschätzt. Es bietet neben gutem Hotelservice, Wellnessprogramm und Bar jeden Donnerstag von 20.30 bis 22.30 Uhr seinen Besucher etwas Besonderes. Bei den Kreuzlinger Music Nights können Gäste Livemusik vom Feinsten genießen. Drinnen und draußen – je nach Wetterlage – kann man zur Musik einen guten Wein genießen. (Ann-Marie Köhn)

Aperol Spritz: 9 CHF

Antipasti-Platten: 13,80 bis 15,90 CHF

Eintritt zu den Music Nights frei

www.hotelsix.ch

Z88 an der Hauptstrasse 88

Das alteingesessene Konzertlokal beheimatet vor allem regionale Bands. Oft gibt es Gitarrenmusik zu hören, die von Funk über Rock bis hin zu Metal reicht. Dazwischen kann man es sich im Konzertsaal, der 150 Personen fasst, bei Slam Poetry auch mal gemütlich machen. Legendär ist die jährliche Zappa Party oder die Sonderbar, bei der das Z88-Team im Sommer ihren Tresen im gegenüberliegenden Dreispitzpark aufschlägt. (Emil Keller)

Eintritt zu den Konzerten: 10 bis 20 CHF

www.z88.ch

Kultur

Kult-X an der Hafenstrasse 8

Das Kult-X bietet einen grossen Veranstaltungsraum im 1. Stock des ehemaligen Schiessergebäudes. Konzerte, Theater und Kino gab es hier bereits zu sehen, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Festival Kultling, dem Horst Klub, dem Stadttheater Konstanz oder ehrenamtlichen OrganisatorInnen. Besonders erwähnenswert ist die Filminitiative Kreuzlingen, welche aus der Scala-Initiative hervorgegangen ist und hier beinahe wöchentlich gegen Kollekte Arthouse-Filme und mehr zeigt. (Stefan Böker)

Museum Rosenegg an der Bärenstrasse 6

Museum Rosenegg | Bild: KreuzlingerZeitung

Das Museum Rosenegg ist seit Jahren tief in die Kreuzlinger Kulturszene eingebettet und auf jeden Fall einen Besuch wert. Der ehrwürdige Altbau aus Mitte des 16. Jahrhunderts oder das renovierte Haupthaus mit wechselnden Dauerausstellungen bieten für jeden Kulturliebenden etwas. Geöffnet hat das Museum Rosenegg, am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr und Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr. (Ann-Marie Köhn)

Eintritt: 8 CHF (Kinder 5 CHF, Familien 16 CHF, Studenten 6 CHF)

Jeden 1. Mittwoch im Monat freier Eintritt

www.museumrosenegg.ch

Theater an der Grenze an der Hauptstrasse 55a

Hier wird Kleinkunst noch groß geschrieben. Im ersten Stock einer ehemaligen Postkutschenstation kann man auf heimeliger Bühne Schweizer wie auch deutsche Kabarettisten und Liedermacher entdecken. Damit niemand vor den Kopf gestoßen wird, ist im Programm jeweils vermerkt, ob die Aufführungen auf Mundart oder Hochdeutsch stattfinden. Manch ein Künstler, der heute die großen Schweizer Theatersäle füllt, hat hier seine ersten Pointen getestet. (Emil Keller)

Freizeit

Baden gehe am Seezelg-Strand zwischen Kreuzlingen und Bottighofen

Anders als in Konstanz mit der Schmugglerbucht oder dem Bereich hinter der Bleiche hat das Schweizer Ufer um Kreuzlingen kaum mehr naturbelassene Zugänge zum See. Hündeler (= Hundebesitzer) haben beim Baden die Wahl zwischen Kuhhorn und dem Seeburgpark, allerdings herrscht in letzterem Leinenpflicht. Schön also, dass man sich am verwunschenen Sandstrand im Seezelg entspannen kann, dessen wildromantischer Baumbewuchs seinesgleichen sucht. Sonnen kann man hier leider nicht so gut, außerdem sollen auch hier bald die Bagger anrollen. (Stefan Böker)

Seeburgpark

Seeburgpark | Bild: Kreuzlinger Zeitung / Mario Gaccioli

Der Seeburgpark bietet alles, um in der Freizeit die Seele baumeln zu lassen – gerade auch mit Kindern. Neben Minigolfanlage, großem Abenteuerspielplatz, Tennisplätzen, Riesen-Schachbrett und öffentlicher Discgolfanlage gibt es einen Aussichtsturm und den Tierpark zu entdecken. Richtung Deutschland kann man dann noch die Kunstgrenze besichtigen und damit einen gelungenen, weitläufigen Spaziergang abschließen. (Ann-Marie Köhn)

Vitaparcours im Kreuzlinger Wald

Durch den Kreuzlinger Wald mit Ausblick auf den Seerücken schlängelt sich ein 2,4 Kilometer langer Sportpfad. An verschiedenen Übungen kann man Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit trainieren. Der Eingang befindet sich nahe der Autobahneinfahrt Kreuzlingern Süd vis-à-vis der Kapelle Bernrain. Mit dem Auto ist man über den Autobahnzoll mindestens so schnell dort wie im beim „Trimm dich Pfad“ im Lorettowald. Parkplatz garantiert! (Emil Keller)

Einkaufen

Landi an der Tägerwilerstrass 6

Die Landi ist die genossenschaftlich geführte Kette der Schweizer Bauern. Hier gibt's alles was der Bauer (oder Hobby-Gärtner) so braucht – ohne das Anstehen und die Hektik der Konstanzer Baumärkte. Auch Lebensmittel, beispielsweise das oft unterschätzte, sehr günstige Bier der Eigenmarke oder preisgekrönter Apfelmost, und Produkte des täglichen Bedarfs gibt's hier zu kaufen. Manches ist sogar günstiger als in Deutschland, also Augen auf! (Stefan Böker)

www.landikreuzlingen.ch

Karussell Kreuzlingen Sonnenstrasse 16

Karussell | Bild: KreuzlingerZeitung

Im Karussell geht es rund, wenn es ums Einkaufen geht. Von H&M, über Manor und Vögele Shoes bietet das Karussell etwas für jeden Geldbeutel. Zudem kann man sich im Coop Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen oder im Ca’Puccini einen Kaffee geniessen. (Ann-Marie Köhn)

www.karussell-kreuzlingen.ch

Schrofen Hofladen an der Langhaldenstrasse 45

Schrofen Hofladen, Inhaber Klemenz Somm | Bild: KreuzlingerZeitung

Die Kühe auf dem Schrofenhof genießen nicht nur Freilauf, sondern sogar Seeblick. Direkt ab Hof können Maispoularden, Tatar oder Kalbskoteletts erstanden werden. Inhaber Klemenz Somm setzt sich nicht in seinem Betrieb, sondern auch auf der politischen Bühne für Land und Wirtschaft ein. Dass sich ein fairer Umgang mit Tieren lohnt, merkt man an der Qualität seiner Produkte. Mit deutscher Massentierhaltung hat dies nichts zu tun. Die Preise hingegen auch nicht... (Emil Keller)

Bürgermeisterstück vom Rind: 32 CHF / kg

Kalbfilet: 70 CHF / kg

Schrofen-Kräuterbutter: 3 CHF / 100g

Geöffnet Mo-Di 9-12 Uhr, Mi-Do-Fr zusätzlich 13.30 bis 18.30 Uhr, Sa 9-14 Uhr

www.schrofen.ch

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit der Kreuzlinger Zeitung.

Bild: Kreuzlinger Zeitung

