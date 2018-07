Wer zwischen 12 und 13.30 Uhr kam, hat einfach Pech gehabt. Wer außerhalb der Filial-Öffnungszeiten am Automaten eine Briefmarke erwerben will, sah zeitweise nur eine Störungsmeldung. Der Service für Kunden von Postbank und Post im Herzen von Petershausen hat schwer nachgelassen, klagt nicht nur Rolf Ditting. Der Konstanzer nutzt wie viele andere die Dienstleistungen in der Moltkestraße rege – wenn es denn möglich ist. Und er sorgt sich, dass das, was von einer einst bedeutenden Post-Filiale noch übrig ist, auch bald Geschichte sein könnte.

Konstanz Die Schlangen in Petershausen sind meist lang – dennoch schließt die Postbank die Filiale im größten Stadtteil von Konstanz Lesen Sie auch

Ein hangeschriebener Zettel machte "Krankheit – Personalmangel" für die Schließung von eineinhalb Stunden in der Mittagspause verantwortlich. Die Postbank, die diese Filiale betreibt und dort lediglich für die Post Dienstleistungen wie zum Beispiel Annahme und Ausgabe von Paketen erbringt, konnte einmalig kein Ersatz-Personal für die stark genutzte Zeit zwischen 12 und 13.30 Uhr organisieren, teilte ein Sprecher mit. Auf Anfrage des SÜDKURIER erklärte er, die Postbank halte an der geplanten Schließung fest, einen fixen Termin gebe es aber noch nicht.

Trauriges Bild: Der Briefmarkenautomat steht nicht mehr zuverlässig zur Verfügung. | Bild: Rolf Ditting

Die Postbank will nach Auskunft des Sprechers mit ihrem weiteren Vorgehen Rücksicht auf die Kunden nehmen. "Erst wenn die Deutsche Post einen neuen Filialpartner im Einzelhandel gefunden hat, legen wir den Schließungstermin fest. Denn unser Ziel ist es, den betroffenen Kunden einen nahtlosen Übergang von der Postbank Filiale zur Partnerfiliale der Deutschen Post zu ermöglichen." Hugo Gimber aus der Pressestelle der Deutschen Post in Stuttgart bestätigte auf Anfrage: "Bis jetzt haben wir noch keinen Betreiber für eine Partner-Filiale im Stadtteil Petershausen gefunden."

Fast 1700 Unterschriften für den Erhalt der Post in Petershausen: Dietmar Messmer, Chrstian Millauer und Friedrich Kratzer (von links) von der Bürgergemeinschaft Petershausen. Die Postbank will ihre Filiale im größten Stadtteil von Konstanz schließen, und damit drohen auch die Brief- und Paketdienstleistungen zu verschwinden. | Bild: Jörg-Peter Rau

Als der SÜDKURIER Anfang Mai erstmals öffentlich machte, dass die Postbank ihre Filiale im ehemaligen Fernmeldeamt schließen wird, war das Echo riesig. Die Bürgergemeinschaft Petershausen sammelte fast 2000 Unterschriften gegen die Pläne. Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt schrieb an die Unternehmen und erinnerte daran, wie wichtig die Dienstleistung im größten Stadtteil für viele Bürger ist.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein