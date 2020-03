In Archiven lagern bekanntermaßen allerhand Schätze. Auch wenn die daraus gewonnenen Erkenntnisse nicht jedermann zu Begeisterungsstürmen hinreißen. So wie im Falle von Fasnachtsikone Willi Hermann und dem früheren OB Bruno Helmle. Über 20 interessierte Besucher nahmen anlässlich des zehnten Tags der Archive an einer Führung durch das Stadtarchiv teil, die deren Leiter Jürgen Klöckler anbot.

Archivar spricht über Willi Hermann

Der Stadtarchivar hatte vor zwei Jahren in den gelagerten Unterlagen die üble Nazi-Vergangenheit des bis dahin beliebten Fasnachtskomponisten Willi Hermann recherchiert. Einige Jahre zuvor konnte Klöckler beweisen, dass der frühere OB Bruno Helmle seine Biografie geschönt hatte und während der Zeit des Nationalsozialismus mit der Veräußerung von beschlagnahmtem jüdischen Eigentum befasst war.

Die Stühle im Vortragsraum dienen zur Vorsortierung von Karteikarten, die umgepackt werden. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Wertvoll für Historiker

Das Stadtarchiv ist nicht nur für gestandene Historiker wertvoll, obwohl sie aufgrund ihrer Daten- und Aktenfülle einen wichtigen Beitrag zur Stadtgeschichte leisten kann. So verkriecht sich mancher Doktorand für Wochen in den Lesesaal, um die umfangreichen Dokumente auszuwerten.

5,5 Laufkilometer Unterlagen

Auch Heimatforscher, Stadtplaner, Architekten und Genealogen – besser bekannt als Familienforscher – nutzen die rund 5,5 laufenden Kilometer, die sich in 13 Magazinen verbergen. Mit dieser Menge Akten, Urkunden und rund 150 Jahre Zeitungsgeschichte in Konstanz ist das Stadtarchiv so gut wie an seiner Kapazitätsgrenze angelangt.

Platz für zwei Mal 400 Laufmeter

So wird derzeit der Vortragsraum als Zwischenlager von Akten des Sport- und Bäderamtes und zur Umverpackung von Karteikarten verwendet. Derzeit werden zwei weitere Räume zu Magazinen umgebaut. Dort wird dann für zwei Mal 400 laufende Meter Platz sein. „Das reicht geschätzt für vier bis fünf Jahre“, erklärt der Stadtarchivar.

Hoffnung auf gemeinsamen Neubau

In den kommenden drei bis vier Jahren hofft Jürgen Klöcker, dass mit einem gemeinsamen Neubau für die Musikschule, das Archäologische Landesmuseum und die Stadtverwaltung in unmittelbarer Nachbarschaft die Platznöte in den nächsten Jahrzehnten erst einmal ein Ende haben werden. Dann könnte nämlich ein weiteres, unterirdisches Magazin für rund fünf laufende Kilometer Akten für Entlastung sorgen.

Utensilien einer ehemaligen deutschen Amtsstube sind in einer Vitrine im Stadtarchiv zu bewundern. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Dokumente in säurefreie Behälter

Dieser Platz wird auch deshalb nötig, weil alle Dokumente, sofern noch nicht geschehen, in säurefreie Behältnisse umgepackt werden sollen. Allein diese Maßnahme würde jedoch zu einer Zunahme um einen laufenden Kilometer führen, wie Klöckler erläuterte. Das mit den säurefreien Behältnissen sei eine wesentliche Erkenntnis aus dem Sturz des Kölner Historischen Archivs am 3. März 2009 in eine U-Bahn-Baustelle. Wegen ihrer Stabilität und einer Gefriertrocknung von durchnässten Unterlagen konnte ein Großteil davon gerettet werden.

Ratsprotokolle seit 1376

In den Magazinen des Stadtarchivs lagern unter anderem alle Ratsprotokolle seit 1376 – fast, denn leider fehlt der zweite Band, der den Zeitraum von 1390 bis zum Beginn des Konstanzer Konzils im Jahr 1414 umfasste. Er sei wohl im 19. Jahrhundert ausgeliehen worden und nicht mehr aufgetaucht. Genauso ein Versehen vermeidet das Archiv heute.

Die gesammelten Bände der Ratsprotokolle ab dem Jahr 1376 (dicker Band oben links) laden zum Forschen ein. | Bild: Nikolaj Schutzbach

Ausleihe von Dokumenten möglich

Dokumente können sehr wohl ausgeliehen werden, dürfen aber den Lesesaal nicht verlassen. Im Übrigen ist die Nutzung des Stadtarchivs in vielen Fällen kostenlos. Wer also seine Familiengeschichte erforschen möchte, kann dies ohne weiteres tun. Einzig Zeit muss er mitbringen, denn je nach Umfang kann die Recherche dauern. Wer ein Dokument bestellt, bekommt es in der Regel spätestens nach fünf Minuten, verspricht Klöckler.

Anfragen grundsätzlich kostenfrei

Anfragen und deren Beantwortung durch einen der vier Archivare, die nicht länger als eine halbe Stunde dauern, sind kostenlos. Danach werden für jede angefangene halbe Stunde zehn Euro fällig, was demnächst auf 14 Euro erhöht wird. Für jede Bauakte sind 30 Euro zu zahlen.

Mit Badischer Oberrand-Heftung

Um Platz zu sparen, werden Akten, die oft in den klassischen Ordnern eintreffen, aus diesen entnommen und mittels der sogenannten Badischen Oberrand-Heftung verschnürt. Eine Kollegin, so Klöckler, habe ihm einmal erläutert, wie sich die Qualität der Bindung überprüfen lasse: „Wenn sie richtig geschnürt ist, kannst du die Akte einmal quer durch das Archiv werfen und am anderen Ende unversehrt auffangen.“

Das Stadtarchiv Die Unterhaltung eines Stadtarchivs ist eine gesetzlich geregelte Aufgabe. Das Konstanzer Stadtarchiv teilt sich zusammen mit dem Archäologischen Landesmuseum ein Gebäude, einem ehemaligen Benediktinerkloster, das 1760 entstanden war. Die Adresse lautet Benediktinerplatz 5a. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr, sowie freitags von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Montags ist geschlossen. Es sind auch Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach vorheriger Vereinbarung möglich. Telefonisch ist das Stadtarchiv unter (0 75 31) 9 00 - 26 43 erreichbar sowie per E-Mail unter stadtarchiv@konstanz.de

Auch private Archive sind zu finden

Im Archiv lagern aber nicht nur städtische Unterlagen. Auch private Archive werden übernommen. So lagern in den Räumen unter anderem die Archive von Leiner und Wessenberg, aus dem Zoffingen, sowie die Fotografie-Sammlung Wolf (Glasplatten und originale Abzüge ab Mitte des 19. Jahrhunderts). Anlässlich des 75. Jubiläums des Fährbetriebs sei das Archiv der Stadtwerke übernommen worden. Auch die Unterlagen der Bodenseeschiffsbetriebe sind laut Klöckler vorhanden.

Höchstens 18 Grad Celsius

Das Stadtarchiv ist mittels einer Einbruch- und Brandmeldeanlage abgesichert. In den Magazinen ist die Temperatur auf höchstens 18 Grad und die Luftfeuchtigkeit auf 50 Prozent eingestellt. „Der größte Feind ist eine Schimmelbildung“, erläutert Klöckler. Für den Fall, dass doch ein Wasserrohr platzt oder es einmal brennt, gibt es eine Versicherung, die einen Schaden von 5 Millionen Euro abdeckt.