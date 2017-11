Amtsinhaber Wolfgang Zoll hat sich in der SÜDKURIER-Wahlarena Fragen zu seiner zukünftigen Amtszeit gestellt. Der Reichenauer Rathauschef ist der einige Kandidat bei der anstehenden Wahl zeigte bei der Debatte, dass er sich in den kommenden Jahren klarer bei Themen, die die Bürger bewegen, positionieren möchte.



Wir haben für die Reichenauer ein Informationspaket rund um diesen Abend und die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. November, geschnürt und erklären, wieso es wichtig ist, seine Stimme abzugeben – auch wenn es nur einen Bürgermeisterkandidaten gibt.

Eine lebhafte, interessante und auch unterhaltsame Debatte erlebten gut 90 Besucher in der SÜDKURIER-Wahlarena zur Reichenauer Bürgermeisterwahl in der Aula der Walahfrid-Strabo-Schule. Zwar ist klar, dass der Bürgermeister in der Gemeinde auch in den kommenden acht Jahren der bisherige sein wird, denn Amtsinhaber Wolfgang Zoll ist der einzige Bewerber. Doch auch ohne Auswahl sei eine Wahl bedeutend für ein Gemeinwesen, sagte der Moderator Jörg-Peter Rau, der Konstanzer SÜDKURIER-Lokalchef. Der Heimatzeitung gehe es darum, als Anwalt der Bürger eine Diskussion in Gang zu bringen. Er konnte am Ende bilanzieren: „Ich glaube, wir haben heute ein bisschen Wahlkampf erlebt.“ Wie Rau riefen auch die anderen Diskussionsteilnehmer dazu auf, am 12. November zur Wahl zu gehen.

Zentrale Aussagen: Auch wenn ein ernsthafter Mitbewerber für ihn eine Belastung gewesen wäre, wundere er sich schon, dass es keinen gebe, so Wolfgang Zoll. „Es ist eine Gemeinde wie keine andere im Land.“ Andere Orte suchten nach Alleinstellungsmerkmalen, hier gebe es viele. Motivation für ihn sei: „Ein paar wichtige strategische Dinge sind offen.“ Das betreffe vor allem den Strukturwandel, die Zukunft von Tourismus und Gemüsebau, nachdem für den Wohnungsbau das Entwicklungskonzept erarbeitet worden sei. Ihm gehe es darum, dass alle gemeinsam die künftige Richtung festlegen. Mit Blockade komme man nicht weiter. „Ich versuche Menschen ins Gespräch zu bringen und Konsens zu finden.“ Dass dies nicht immer gelinge und es auch Konflikte gebe, habe er gelernt.



Doch heftige Auseinandersetzungen wie über das Glashausprojekt im Inntal oder das Hotelprojekt auf dem Maurer-Areal finde er wichtig, weil sich auch gezeigt habe, dass die Belastungen durch diese Einzelvisionen nicht konsensfähig waren. „Es geht um ein gemeinschaftliches Image, eine Marke“, so Zoll. Und die Bürger hoffe er mitzunehmen, wenn diesen vermittelt werden könne: „Jeder profitiert von dieser Attraktivität.“ Er wolle es zudem beherzigen, dass manche meinen, er solle klarer Position beziehen und Richtung vorgeben, doch er wolle weiter Kompromisse suchen, Interessen bündeln. Und zum Thema, er könnte mehr Biss zeigen, sagte Zoll: „Ich nehme das als Ermächtigung wahr, dass ich mehr zubeißen darf.“ Da dürfe sich dann aber auch der eine oder andere nicht wundern, wenn es ihn treffe.

Auch wenn ein ernsthafter Mitbewerber für ihn eine Belastung gewesen wäre, wundere er sich schon, dass es keinen gebe, so Wolfgang Zoll. „Es ist eine Gemeinde wie keine andere im Land.“ Andere Orte suchten nach Alleinstellungsmerkmalen, hier gebe es viele. Motivation für ihn sei: „Ein paar wichtige strategische Dinge sind offen.“ Das betreffe vor allem den Strukturwandel, die Zukunft von Tourismus und Gemüsebau, nachdem für den Wohnungsbau das Entwicklungskonzept erarbeitet worden sei. Ihm gehe es darum, dass alle gemeinsam die künftige Richtung festlegen. Mit Blockade komme man nicht weiter. „Ich versuche Menschen ins Gespräch zu bringen und Konsens zu finden.“ Dass dies nicht immer gelinge und es auch Konflikte gebe, habe er gelernt. Doch heftige Auseinandersetzungen wie über das Glashausprojekt im Inntal oder das Hotelprojekt auf dem Maurer-Areal finde er wichtig, weil sich auch gezeigt habe, dass die Belastungen durch diese Einzelvisionen nicht konsensfähig waren. „Es geht um ein gemeinschaftliches Image, eine Marke“, so Zoll. Und die Bürger hoffe er mitzunehmen, wenn diesen vermittelt werden könne: „Jeder profitiert von dieser Attraktivität.“ Er wolle es zudem beherzigen, dass manche meinen, er solle klarer Position beziehen und Richtung vorgeben, doch er wolle weiter Kompromisse suchen, Interessen bündeln. Und zum Thema, er könnte mehr Biss zeigen, sagte Zoll: „Ich nehme das als Ermächtigung wahr, dass ich mehr zubeißen darf.“ Da dürfe sich dann aber auch der eine oder andere nicht wundern, wenn es ihn treffe. Tourismus: Wolfgang Zoll will mehr Qualität statt Quantität, mehr Übernachtungsgäste. „Der Tourismus wird an Bedeutung gewinnen.“ Dem stimmt Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins, zu, doch auch er meint: „Für eine Vision gehört alles zusammen.“ Das Spannende an der Reichenau sei ihre Vielfalt, daher brauche es ein Gesamtkonzept. Alle müssten an einem Strang ziehen und begreifen, dass es um eine Win-win-Situation gehe. Das sieht Zoll genauso. Ohne Tourismus würde die Struktur der Insel vernichtet, würde sie eine reine Wohnsiedlung. „Es geht um das Überleben einer Kommune mit eigener Identität.“



Wolfgang Zoll will mehr Qualität statt Quantität, mehr Übernachtungsgäste. „Der Tourismus wird an Bedeutung gewinnen.“ Dem stimmt Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins, zu, doch auch er meint: „Für eine Vision gehört alles zusammen.“ Das Spannende an der Reichenau sei ihre Vielfalt, daher brauche es ein Gesamtkonzept. Alle müssten an einem Strang ziehen und begreifen, dass es um eine Win-win-Situation gehe. Das sieht Zoll genauso. Ohne Tourismus würde die Struktur der Insel vernichtet, würde sie eine reine Wohnsiedlung. „Es geht um das Überleben einer Kommune mit eigener Identität.“ Gemüsebau: Beim zweiten wichtigen Wirtschaftszweig ist Zolls Haltung ähnlich. „Ich hoffe, dass der Gemüsebau, vielleicht auch nur im Nebenerwerb, erhalten bleibt. Verschwände er, würde etwas Zentrales fehlen.“ Ein Großteil der Produktion werde wohl auf dem Festland stattfinden, doch der Gemüsebau brauche die Insel als Schaufenster. Johannes Bliestle, Reichenau-Gemüse-Geschäftsführer, betonte, es brauche eine klare Zielsetzung, es gehe um die Wirtschaftlichkeit. „Es müssen Leute davon leben.“ Auch für die bisherigen Strategien, auf Bioanbau und Spezialitäten zu setzen, brauche es Entwicklungsmöglichkeiten mit modernen Glashäusern. Zoll meinte, es gehe nun um dezentrale Lösungen, und die Gärtner müssten selbst entscheiden, was sie wollen. Er würde es unterstützen, wenn es mehr Biobetriebe gäbe.



Beim zweiten wichtigen Wirtschaftszweig ist Zolls Haltung ähnlich. „Ich hoffe, dass der Gemüsebau, vielleicht auch nur im Nebenerwerb, erhalten bleibt. Verschwände er, würde etwas Zentrales fehlen.“ Ein Großteil der Produktion werde wohl auf dem Festland stattfinden, doch der Gemüsebau brauche die Insel als Schaufenster. Johannes Bliestle, Reichenau-Gemüse-Geschäftsführer, betonte, es brauche eine klare Zielsetzung, es gehe um die Wirtschaftlichkeit. „Es müssen Leute davon leben.“ Auch für die bisherigen Strategien, auf Bioanbau und Spezialitäten zu setzen, brauche es Entwicklungsmöglichkeiten mit modernen Glashäusern. Zoll meinte, es gehe nun um dezentrale Lösungen, und die Gärtner müssten selbst entscheiden, was sie wollen. Er würde es unterstützen, wenn es mehr Biobetriebe gäbe. Naturschutz: Irene Strang vom BUND meinte in puncto Flächenverbrauch, sie begrüße das Entwicklungskonzept. Beim Gemüsebau wünsche sie sich jedoch mehr Klarheit und Beteiligung der Bürger. Zoll sagte, das Umsetzen des Entwicklungskonzepts sei hartes Brot, es gehe um das Freihalten von Landschaft. Und beim Gemüsebau müsse man sich neu aufstellen. Strang sagte, sie wünsche sich, dass der Naturschutz in den Visionen eine größere Rolle spiele. Zoll sagte: „Ich versuche immer, diese Anliegen aufzugreifen.“ Aber es gehe eben auch um die Gegenseitigkeit mit Gemüsebau oder Tourismus.

Irene Strang vom BUND meinte in puncto Flächenverbrauch, sie begrüße das Entwicklungskonzept. Beim Gemüsebau wünsche sie sich jedoch mehr Klarheit und Beteiligung der Bürger. Zoll sagte, das Umsetzen des Entwicklungskonzepts sei hartes Brot, es gehe um das Freihalten von Landschaft. Und beim Gemüsebau müsse man sich neu aufstellen. Strang sagte, sie wünsche sich, dass der Naturschutz in den Visionen eine größere Rolle spiele. Zoll sagte: „Ich versuche immer, diese Anliegen aufzugreifen.“ Aber es gehe eben auch um die Gegenseitigkeit mit Gemüsebau oder Tourismus. Vereine: Bianca Wurz vom Sportverein erklärte, die Gemeinde unterstütze die Vereine sehr gut, sowohl finanziell als auch personell. Diese Arbeit werde wertgeschätzt. Doch die Vereine wünschten sich eine bessere Infrastruktur, einen gemeinsamen Arbeitskreis oder einen Tag der Vereine, um sich vorzustellen. Zoll sagte: „Die Anliegen der Vereine haben für mich Priorität.“ Er wisse um deren Bedeutung und sei gern bereit, diese weiter zu unterstützen.



Bianca Wurz vom Sportverein erklärte, die Gemeinde unterstütze die Vereine sehr gut, sowohl finanziell als auch personell. Diese Arbeit werde wertgeschätzt. Doch die Vereine wünschten sich eine bessere Infrastruktur, einen gemeinsamen Arbeitskreis oder einen Tag der Vereine, um sich vorzustellen. Zoll sagte: „Die Anliegen der Vereine haben für mich Priorität.“ Er wisse um deren Bedeutung und sei gern bereit, diese weiter zu unterstützen. Verkehr: Die Busanbindung von Insel und Waldsiedlung werde ab 2019 besser, so Zoll. Der Verkehr dürfe in den kommenden acht Jahren nicht mehr werden auf der Insel, generell Tempo 50 sei ein Ziel. Rür den ruhenden Verkehr brauche es an Brennpunkten wie Strandbad und Jachthafen neue Konzepte. Zum aufgehobenen Radweg an der B 33 sagte er, es sei klar, dass die Gemeinde diese Verbindung erhalten wolle. Zum Gerücht, das Naturschutzgebiet solle bis an den Rand der B 33 erweitert werden, sagte er, die Gemeinde habe sich klar dagegen ausgesprochen.



Die Busanbindung von Insel und Waldsiedlung werde ab 2019 besser, so Zoll. Der Verkehr dürfe in den kommenden acht Jahren nicht mehr werden auf der Insel, generell Tempo 50 sei ein Ziel. Rür den ruhenden Verkehr brauche es an Brennpunkten wie Strandbad und Jachthafen neue Konzepte. Zum aufgehobenen Radweg an der B 33 sagte er, es sei klar, dass die Gemeinde diese Verbindung erhalten wolle. Zum Gerücht, das Naturschutzgebiet solle bis an den Rand der B 33 erweitert werden, sagte er, die Gemeinde habe sich klar dagegen ausgesprochen. Bürgerfragen: Neben Gemüsebau und Tourismus gebe es auch andere Berufe. Was tue die Gemeinde dafür? Und es gebe keine Arbeitsplätze für junge Leute im IT-Bereich. Zoll sagte, die Gemeinde habe fürs Gewerbe das Gebiet Göldern-Ost entwickelt. Und zudem wolle er im Tellerhof für örtliche Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten schaffen.



Neben Gemüsebau und Tourismus gebe es auch andere Berufe. Was tue die Gemeinde dafür? Und es gebe keine Arbeitsplätze für junge Leute im IT-Bereich. Zoll sagte, die Gemeinde habe fürs Gewerbe das Gebiet Göldern-Ost entwickelt. Und zudem wolle er im Tellerhof für örtliche Betriebe Entwicklungsmöglichkeiten schaffen. Wahlbeteiligung: Ein gutes Ergebnis würde ihm mehr Stärke ermöglichen und ein besseres Auftreten gegenüber Behörden, so Zoll. „Mit 40 Prozent bin ich ganz zufrieden. Bei 30 Prozent ist’s normal. Und bei 20 Prozent bin ich traurig.“ Wurz meinte ebenso, Rückhalt und Wertschätzung seien wichtig. Und Wehrle sagte: „Er braucht ein starkes Votum der Bürger, nur dann kann er ein starker Bürgermeister sein. Ich will, dass er ein starker Bürgermeister wird.“

Sie haben die Wahl

Zur Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. November, von 8 bis 18 Uhr sind 4461 Wahlberechtigte aufgerufen. Wie bei der Bundestagswahl können die Bürger aus dem Bereich Insel-West ihre Stimme ausnahmsweise im Sitzungssaal des Rathauses abgeben, die aus Insel-Ost in der Tourist-Information.

Das könnte Sie auch interessieren

Was bedeutet es für den demokratischen Prozess, wenn nur ein Kandidat auf dem Wahlzettel steht? Und warum sollten die Bürger in diesem Fall dennoch zur Wahl gehen? Hier gibt es die Antworten auf diese Fragen.

Anfang des Jahres hatte Bürgermeister Zoll angekündigt, sich erneut der Wahl zu stellen. Wir haben dazu Meinungen aus der Gemeinde gesammelt und auch über die Reaktionen der Gemeinderäte auf die erneute Kandidatur wurde berichtet.

Und auch im Jahr 2007 war die Zukunft der Reichenau schon Thema im SÜDKURIER. Wir stellen Ihnen die damalige Berichterstattung samt Interview mit dem einstigen Bürgermeister Volker Steffens als pdf-Datei zum Herunterladen hier zur Verfügung.