Das Telekom-Hochhaus wird zum Wohn-Hochhaus umgebaut, an der Bücklestraße sollen Gebäude mit bis zu 12 Stockwerken entstehen und am Schänzle-Nord gibt es einen Entwurf mit zwei hohen Wohnhäusern.

Könnten Hochhäuser das Konstanzer Wohnraum-Problem lösen? Und passen sie überhaupt zu unserer Stadt? Unsere Leser sind sich weitgehend einig. Am Ende des Artikels finden Sie ein Formular, in dem Sie uns Ihre Meinung zum Thema schildern können. Wir prüfen Ihre Zuschrift und übernehmen sie in diesen Artikel.

Das meint Stefani Krusius aus Konstanz

"Meiner Meinung kommt es ganz stark darauf an, wo Hochhäuser in Konstanz stehen würden. Gebiete wie den Flugplatz halte ich persönlich gerade noch für vorstellbar, andere Wohngebiete überhaupt nicht, da sie in das Bild einer Kleinstadt einfach nicht passen würden.

Ebenso hätte ich große Bedenken, dass Hochhäuser auch soziale Brennpunkte mit sich ziehen. Ja, es besteht Wohnraummangel, aber muss die Stadt denn immer größer werden? Es gibt bestimmt gute Zulagen für eine Hunderttausender-Stadt, aber die Innenstadt ist jetzt schon oft überfüllt. Autostaus, Parkplatzmangel und Aggressionen im Straßenverkehr finden täglich statt. Die Busse sind oft so voll, dass mein Sohn mittlerweile an der Bustüre stehen bleibt, um noch rechtzeitig aussteigen zu können.

Ich befürchte, dass sich die Stadt in den nächsten Jahren sehr negativ verändern wird. Einige Familien ziehen jetzt schon raus aufs Land, da sie sich die Preise in Konstanz nicht mehr leisten können oder keinen Arbeitsplatz in Konstanz mehr finden. Vielleicht sollte die Stadt an einer ganz anderen Stelle anfangen und nicht auf Massenunterbringung setzen."

Das meint Reimar Minde, Schreinermeister und Innenarchitekt aus Konstanz

"Alle Hochhäuser am See, die ich kenne, sind aus meiner Sicht und von außen betrachtet Bausünden. An dieser negativen Sichtweise hat sich trotz eines mittlerweile gewohnten Anblickes von allen mir Bekannten und hier Lebenden nichts geändert. Ich bin vehement gegen neue (Wohn-)Hochhäuser, weil sie wünschenswerte Ziele für den Raum Konstanz nicht erfüllen können und es bewiesenermaßen bessere Architektur-Lösungen gibt. Gesamt- und Bauwerkskosten bzw. Wohnraum in Hochhäuser werden ab 30 Meter Höhe um 15 bis 20 Prozent teurer im Vergleich zur Regelbauweise. Auch die Bewirtschaftung ist vergleichsweise teurer.

Daher kann ein solches Projekt den Mangel an bezahlbarem Wohnraum nicht lindern. Ich sehe eine Gefahr, da Hochhäuser meistens Prestige-Projekte sind. Um diese dann dennoch profitabel zu gestalten, werden die vorab angepriesenen sozialen Aspekte aus Kostengründen gestrichen oder reduziert. Das Projekt verkommt am Ende zu abgespeckter Trostlos-Architektur.

Ein Argument, Fläche zu gewinnen gilt bedingt, da die erhaltene Freiflächen durch unwirtliche Licht- und Windverhältnisse häufig keine wirkliche Aufenthaltsqualität haben. Die Bausünde Telekom-Hochhaus sollte anders wie geschrieben Schule machen und als abschreckendes Beispiel dienen! Es verdeutlicht seine Fehlplanung schon allein dadurch, dass seine Umnutzung schon lange große Probleme bereitet. Es reicht nicht die reduzierte Fragestellung, wie viele Hochhaus zu uns passt. Sondern wer und wie wir die gestellten Aufgaben, Probleme und Flächen-Anforderungen aus wirtschaftlicher, ökologischer, sozialer Sicht bestmöglichst lösen und wie Fehler künftig vermieden werden."

Auch auf Facebook waren sich die meisten Kommentatoren einig, dass Hochhäuser nicht zu Konstanz passen. Es gab aber auch positive Stimmen.

Jörg Matt: "Her mit den Hochhäusern:-) Wohnungssuchende nehmen auch gerne Hochhäuser, lieber SÜDKURIER."

QueenTim: "Klar Hochhäuser, so schön ist Konstanz auch nicht das man keine solche bauen könnte."

Klaus Röben: "Was uns heute als modern verkauft werden soll, sind in 30 Jahren Schandflecke. Lasst die Finger von Hochhäusern jeglicher Art."

Peter Schöner: "Ganz klar, solche Hochhäuser passen nicht in unsere historische Stadt Konstanz und lösen auch nicht hier die Wohnungsprobleme. Lasst euch nicht beirren, wegen dem Telekom Hochhaus, das eines der hässlichsten Bausünden hier damals genehmigt wurde."