Mit akuten Beschwerden kam der Konstanzer Adi Brunner in das Herz-Zentrum. Er verlässt es gesund – und mit viel Lob für das gesamte Personal vor Ort.

Wegen der Ermittlungen gegen die Kliniken machten das Konstanzer Herz-Zentrum und die Schwesterklinik in Kreuzlingen in den vergangenen Jahren deutschlandweit vor allem negative Schlagzeilen. Oft sind es dann die persönlichen Erfahrungen in Kliniken, die auch die andere, positive Seite zeigen. Wie bei Adi Brunner, den viele aus der Fasnacht und dem Konstanzer Wirtekreis kennen.

Ausgerechnet am langen Pfingstfeiertagswochenende hat Brunner starke Atembeschwerden, kann nicht schlafen. Er wartet noch bis zum frühen Morgen des nächsten Werktags, dann macht er sich vom Paradies aus auf den Weg in die Klinik an der Luisenstraße.

"Die Rezeption war um sechs Uhr noch geschlossen, aber ich fand im ersten Obergeschoss am Schalter eine herzliche Aufnahme", berichtet Brunner. Die Schwestern hätten sich sehr freundlich um ihn gekümmert, ihm wurde gleich ein Zimmer mit Bett zugewiesen.

Noch am selben Tag sei eine Voruntersuchung per Computertomografie durchgeführt und die Ergebnisse an Chefarzt der Kardiologie, Klaus Tiroch, weitergeleitet worden. "Der führte dann eine Herzkatheteruntersuchung durch", so Brunner. Das ist eine invasive Untersuchung, bei der der Kardiologe eine Vielzahl von Erkrankungen diagnostizieren und in bestimmten Fällen sogar gleich behandeln kann.

"Meine Ängste waren wie weg gewischt"

Schon einmal, vor elf Jahren, habe man bei Brunner einen solchen Eingriff machen müssen – er erinnert sich allerdings nur ungern daran. "Das lief nicht so gut", sagt er. Damals sei er bewusstlos geworden, dieses Mal lief es aber mit den anderen Ärzten besser. "Die Untersuchung war schmerzfrei und meine Ängste waren wie weg gewischt".

Er sei als Patient hochzufrieden mit allem im Herz-Zentrum gewesen – "mit den Krankenschwestern, Doktoren und Herrn Professor Tiroch", sagt er. Die Untersuchung war kurz nach Pfingsten. Heute gehe es ihm wieder sehr gut, berichtet Brunner.

Offene Ermittlungen

Wie es mit den Ermittlungen gegen das Herz-Neuro-Zentrum Kreuzlingen weitergeht, das mit dem Herz-Zentrum eine Schwesterklinik in Konstanz hat, ist unterdessen noch offen. Die Klinik soll, so der Vorwurf, mit der hauseigenen Vermittlungsfirma Pro Ventis illegale Preisabsprachen getroffen haben.

Unklar ist, ob die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, einen Strafbefehl ausstellen oder das Verfahren gegen die Klinik gar einstellen wird. Nach wie vor gilt hier die Unschuldsvermutung. Zahlreiche andere Ermittlung gegen das Herz-Zentrum sind in der Vergangenheit eingestellt worden.