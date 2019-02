Sie sind etwa handtellergroß, sollen Straftaten im besten Fall verhindern oder zumindest zu deren Aufklärung beitragen: Bodycams. Bis zum Sommer soll jede Polizeistreife in Baden-Württemberg mit einer solchen Kamera am Körper ausgestattet werden.

Ein technisches Hilfsmittel, das zwei Konstanzer Polizisten schon im vergangenen Jahr gut hätten brauchen können, sagt einer von ihnen im Zeugenstand vor Gericht. 27 Jahre sei er schon im Dienst, "aber so einen Einsatz habe ich schon lange nicht mehr erlebt".

Rückblick. Es ist Samstagnachmittag, der 5. Mai 2018

Das Wetter ist gut, im Herosé-Park tummeln sich die Besucher. Bei der Polizei geht ein Anruf ein. Ein Mann soll einen 21-Jährigen unvermittelt mit einer Krücke auf den Kopf geschlagen haben, weil er ihm keine Zigarette gegeben hatte.

Eine Streife macht sich auf den Weg in den Herosé-Park und den mutmaßlichen Angreifer schnell ausfindig. Der 32-Jährige ist stark betrunken, gehört der Konstanzer Obdachlosen- und Drogen-Szene an. Der Alkoholtest später auf der Wache zeigt laut Polizeiakte 2,8 Promille an. Er sei aggressiv gewesen, habe die Beamten bespuckt und versucht, auch sie mit den Krücken zu schlagen, geben die Polizisten zu Protokoll. Als die Polizisten den 32-jährigen vorläufig festnehmen wollen, eskaliert die Situation.

Ein 23-Jähriger mischt sich ein und versucht, den Mann zu befreien. Im Gerangel sei dem 23-jährigen noch ein Messer aus der Tasche geflogen, so der Polizist im Zeugenstand. Noch während er und seine Kollegen mit den beiden Männern beschäftigt sind, kommt ein dritter, 28-jähriger Mann dazu und schreit die Beamten an. "Jegliche Aufforderung, sich zu entfernen, hat er ignoriert. Er war aggressiv und uneinsichtig", sagt der Polizist.

"Wir wurden von allen Seiten bedrängt und angegangen worden", sagt ein Polizist

Auch der 28-Jährige ist alkoholisiert. Eine Flasche Wodka habe er mit Freunden an jenem Nachmittag getrunken. Er habe gedacht, dass die Polizei einen Behinderten verprügle, gibt er gegenüber der Richterin Franziska Schwalenberg an. "Er hat es einfach nicht verstanden", sagt der Polizist, der immer wieder versucht habe, den 28-Jährigen auf Distanz zu bringen.

Gefangenenbefreiung "Wer einen Gefangenen befreit, ihn zum Entweichen verleitet oder dabei fördert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft."

Die Polizisten fordern Verstärkung an. Sämtliche Streifen rücken Richtung Herosé-Park aus, auch die Wasserschutz- und die Bundespolizei. "Tumultartige Szenen" wird später im Polizeibericht zu jenem Nachmittag stehen. Eine dieser Szenen endet mit dem Einsatz von Pfefferspray, nachdem der 28-Jährige versucht haben soll, den Polizisten wegzustoßen.

Die beiden Angreifer verbringen den Abend und teilweise die Nacht auf dem Polizeirevier. Der 32-Jährige wird in eine Spezialklinik gebracht und später zu drei Jahren Haft verurteilt.

Gegen den 23-Jährigen liegt ein Haftbefehl vor, weil er nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen ist. Der 28-Jährige wartet noch auf sein Urteil am zweiten Verhandlungstag am 18. Februar. Der Tatvorwurf lautet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlicher Angriff.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte "Wer einem Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei der Vornahme einer solchen Diensthandlung mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt Widerstand leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren." Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte "Wer einen Amtsträger oder Soldaten der Bundeswehr, der zur Vollstreckung von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Urteilen, Gerichtsbeschlüssen oder Verfügungen berufen ist, bei einer Diensthandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft."

Er bestreitet den Vorwurf, den Polizisten weggestoßen zu haben und hat die Anhörung eines weiteren Zeugen beantragt, mit dem er an jenem Nachmittag im Herosé-Park getrunken hatte. Der Polizist im Zeugenstand konnte sich angesichts dieses Antrags nur den Kommentar abringen: "Hätten wir gerade von solchen Situationen Video-Aufnahmen, würde das Verfahren sich deutlich verkürzen."