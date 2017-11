Reichenau Vor der Bürgermeisterwahl in Reichenau: Was Wolfgang Zoll für die Gemeinde vorhat

Es geht um viel: Die SÜDKURIER-Wahlarena hat gezeigt, wie unterschiedlich die Interessen und Ansprüche in der Gemeinde sind. Und obwohl Amtsinhaber Wolfgang Zoll der einzige Bewerber bei der Bürgermeisterwahl am 12. November ist, gab es durchaus Kontroversen.

Zur Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Reichenau am 12. November gab es am Dienstagabend eine lebhafte und interessante Diskussion in der SÜDKURIER-Wahlarena in der Walahfrid-Strabo-Schule. Der einzige Bewerber, Amtsinhaber Wolfgang Zoll, stellte sich den Fragen von SÜDKURIER-Lokalchef Jörg-Peter Rau, bilanzierte seine ersten acht Jahre Amtszeit und gab Einblicke in seine künftigen Pläne. Zentrale Themen waren dabei der Gemüsebau, der Tourismus und das Welterbe, der Verkehr, der Naturschutz und das Vereinsleben. Als Experten bezogen Johannes Bliestle von Reichenau-Gemüse, Karl Wehrle vom Verkehrsverein, Irene Strang vom BUND und Bianca Wurz vom Sportverein Stellung. Aber auch einige der rund 90 Besucher brachten sich in die Diskussion mit ihren Fragen ein. Rau forderte die Besucher und alle anderen der 4461 Wahlberechtigten auf, zur Wahl zu gehen – auch wer nicht mit dem Bürgermeister zufrieden war, sollte dies zum Ausdruck bringen, sagte er.