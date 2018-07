Fahrradstraßen, Fahrradsharing und ein Radbeauftragter – das Thema Fahrradfahren spielt in Konstanz eine große Rolle. Die Stadt will den Anteil des Radverkehrs am gesamten Transportaufkommen bis 2020 auf 28 Prozent erhöhen. Aktuell liegt der Wert bei 22 Prozent. Aber mehr Fahrräder bedeuten zwangsläufig auch, dass mehr geeignete Abstellplätze gebraucht werden. "Bei einer fahrradfreundlichen Stadt kommt es auf die Infrastruktur an", sagt Gregor Gaffga, Radbeauftragter der Stadt Konstanz. Genug Platz zum Abstellen der Fahrräder sowohl im öffentlichen Raum als auch bei privaten Gebäuden sei dafür wichtig. "Es braucht geeignete Plätze, an denen das Fahrrad auch über Nacht sicher steht", sagt Gaffga.

Umfrage zeigt: Radfahrer sind mit der Situation nicht zufrieden

Laut Fahrradmonitor 2017, der vom Amt für Stadtplanung und Umwelt Konstanz in Auftrag gegeben wurde, gibt es dabei noch Verbesserungsbedarf in der Stadt. Die telefonische Befragung ergab, dass die Zufriedenheit mit der Abstellsituation bei der Arbeits- und Fortbildungsstätte mit 76 Prozent bei einem guten Wert liegt. Im privaten Umfeld sind 71 Prozent der Konstanzer mit ihrer Abstellsituation zufrieden. Hier liegt Konstanz laut Fahrradmonitor deutlich über dem Städtedurchschnitt. Eng wird es bei öffentlichen Plätzen: Für nur 15 Prozent der Befragten gibt es an Bahnhöfen und Haltestellen genug Stellplätze. Auch im Orts- oder Stadtzentrum sind nur 33 Prozent mit der Abstellsituation zufrieden. Das will die Stadt künftig ändern und nimmt dafür einige Standorte ins Visier.

Die Stadt hat keine vollständigen Zahlen über Abstellplätze in der Stadt. Für die Altstadt hingegen gibt es einen genauen Wert: 1600 Abstellplätze sind dort vorhanden. "Dort gibt es das größte Angebot, aber auch die größte Nachfrage nach Stellplätzen", sagt Gaffga. Die bestehenden seien deutlich zu wenig, wie er erläutert.

„An einem sommerlichen Tag werden in der Altstadt rund 2500 Fahrräder geparkt.“ Gregor Gaffga, Radbeauftragter der Stadt Konstanz

Ob wirklich jedes Fahrrad eine Abstellmöglichkeit brauche, sei laut Gaffga fraglich. Für einen kurzen Einkauf müsse das Rad nicht immer befestigt werden. Dennoch sieht Gaffga Handlungsbedarf.

Sanierung des Bahnhofsplatzes soll helfen

Auch die Einwohner wünschen sich von der Politik mehr Abstellanlagen: 79 Prozent der Befragten stimmten laut Fahrradmonitor dafür. Schwierig wird es dabei vor allem in der Innenstadt, denn die Altstadt stellt bei der Installation von Abstellplätzen ein besonderes Problem dar: "Die Flächen sind ohnehin knapp und es braucht genügend Platz für Fußgänger", sagt Gaffga. Zudem werden einige Stellen besser angenommen als andere. Die Stellplätze an der Markstätte beispielsweise sind regelmäßig überfüllt.

Probleme gibt es neben der Altstadt vor allem an öffentlichen Einrichtungen, im Paradies und in Petershausen. "Abstellplätze sind total wichtig, damit das Fahrrad nicht gestohlen wird", sagt Gaffga. "Der Trend geht zu immer teureren Fahrrädern."

Die Bahn macht den Planern einen Strich durch die Rechnung

Ein weiteres Problem kommt in nächster Zeit hinzu: Am Bahnhof sollen rund 300 Stellplätze für Fahrräder am Gleis 1 entfernt werden. "Aus Sicht der Stadt wären die Plätze natürlich weiter wünschenswert", sagt Gaffga. Doch die Entscheidung liegt in den Händen der Deutschen Bahn. Ralf Seuffert, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC), sieht dringenden Handlungsbedarf: "Die deutsche Bahn ist hier in der Pflicht etwas zu tun", sagt Seuffert.

Als Alternative sieht er ein Fahrradparkhaus direkt am Bahnhof. "Wichtig ist, dass die Stadt entweder das Parkhaus umsetzt, oder der Bahn ins Knie tritt", sagt Seuffert.

Wo die Stadt überall neue Fahrrad-Stellplätze plant – und was die Kritik daran ist Am Hauptbahnhof: Mit dem Umbau des Bahnhofplatzes sollen laut Gaffga neue Plätze geschaffen werden. Geplant sind rund 300 – ein Teil davon dauerhaft, der Rest nur provisorisch. "Der Platz ist das Eingangstor der Stadt, wenn dort zu viele Fahrradständer stehen, ist das nicht schön", gibt Gaffga zu.

Mit dem Umbau des Bahnhofplatzes sollen laut Gaffga neue Plätze geschaffen werden. Geplant sind rund 300 – ein Teil davon dauerhaft, der Rest nur provisorisch. "Der Platz ist das Eingangstor der Stadt, wenn dort zu viele Fahrradständer stehen, ist das nicht schön", gibt Gaffga zu. In Petershausen: Hier soll das Fahrradparken am Bahnhof ausgeweitet und damit auch die Stellplätze am Hauptbahnhof entlastet werden. Die Rede ist von etwa 100 Plätzen. "Wir stehen mit der Planung noch am Anfang", sagt Gaffga.

Hier soll das Fahrradparken am Bahnhof ausgeweitet und damit auch die Stellplätze am Hauptbahnhof entlastet werden. Die Rede ist von etwa 100 Plätzen. "Wir stehen mit der Planung noch am Anfang", sagt Gaffga. In der Bruder-Klaus-Straße: Auch hier sollen im Zuge der Sanierung Bügel am Straßenrand installiert werden.

Auch hier sollen im Zuge der Sanierung Bügel am Straßenrand installiert werden. Auf der Laube: Abstellplätze auf der Laube sollen die Altstadt von Fahrrädern entlasten. "Das ist die Hauptrichtung, aus der die Fahrradfahrer in die Stadt kommen", sagt Gaffga. Gegenüber vom K9 ist ein überdachtes Stellhäuschen geplant, ebenso an der Einfahrt zum Stephansplatz.

Abstellplätze auf der Laube sollen die Altstadt von Fahrrädern entlasten. "Das ist die Hauptrichtung, aus der die Fahrradfahrer in die Stadt kommen", sagt Gaffga. Gegenüber vom K9 ist ein überdachtes Stellhäuschen geplant, ebenso an der Einfahrt zum Stephansplatz. Erste Kritik: kurze Fußwege. Dass die Laube die Altstadt entlasten könne, sieht Ralf Seuffert kritisch. "Wieso sollte ich dort mein Fahrrad hinstellen und in die Stadt laufen?", sagt er. "Die Leute möchten so nah wie möglich an ihren Zielort fahren können." Vielmehr sieht er den Stephansplatz als wichtigen Standort zum Abstellen. Dort wurden bereits vor einigen Monaten neue Stellplätze aufgestellt. Eine Auftsockung der Abstellmöglichkeiten hält Seuffert dort für sinnvoll.

Dass die Laube die Altstadt entlasten könne, sieht Ralf Seuffert kritisch. "Wieso sollte ich dort mein Fahrrad hinstellen und in die Stadt laufen?", sagt er. "Die Leute möchten so nah wie möglich an ihren Zielort fahren können." Vielmehr sieht er den Stephansplatz als wichtigen Standort zum Abstellen. Dort wurden bereits vor einigen Monaten neue Stellplätze aufgestellt. Eine Auftsockung der Abstellmöglichkeiten hält Seuffert dort für sinnvoll. Zweite Kritik: Auto gegen Fahrrad. Für die Installation von Fahrradstellplätzen auf dem Stephansplatz seien dort Auto-Parkplätze aufgegeben worden, wie Walter Rügert, Pressesprecher der Stadt, mitteilt – und das sei bei Autofahrern auf Unmut gestoßen. "Das ist immer eine Diskussion", sagt Rügert. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass weitere Parkplätze für Autos den Abstellmöglichkeiten für Radfahrer weichen müssen. Carl-Heinz Schneider, Verkehrsleiter beim ADAC Südbaden, kennt die Debatte zwischen Auto- und Radverkehr: "Es ist wichtig, dass etwas für den Radverkehr getan wird", sagt er. Gleichwohl sieht er auch für die Autofahrer beim Thema Parken Handlungsbedarf: "Es fehlen Parkhäuser und Park-and-Ride-Möglichkeiten vor Konstanz, die die Leute zum Umstieg motivieren."

Noch gibt es also in Konstanz viel zu tun: Die Stadt hat sich das Ziel gesetzt, bis 2026 vom Land Baden-Württemberg als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet zu werden. Dafür muss aber auch die Zahl der Stellplätze für Fahrräder stimmen.

Fahrraddiebstähle Laut Polizei Konstanz ist die Zahl der Diebstähle in Konstanz im vergangenen Jahr gesunken. Insgesamt 639 Fahrraddiebstähle hat die Polizei 2017 registriert. Der Großteil davon – 587 Fahrräder – waren abgeschlossen, wodurch es sich um besonders schweren Diebstahl handelt. Die Zahl dieser ist im Vergleich zum Vorjahr um 15,1 Prozent gesunken. Ob das darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich weniger Räder gestohlen wurden, oder nur weniger Betroffene den Diebstahl meldeten, kann die Polizei nicht eindeutig sagen. Im Jahr 2015 gab es ingesamt noch 783 Diebstähle. Seitdem ist die Zahl der gesamten Diebstähle kontinuierlich gesunken.

