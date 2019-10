Am Mittwoch hat ein mutmaßlich rechtsextremer Täter zwei Menschen in der Nähe einer Synagoge in Halle erschossen. Zuvor hatte er versucht, in das Gebäude einzudringen. Auch in Konstanz hat die Tat Mitglieder der Synagogengemeinde verunsichert. Die Polizei hat verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zugesagt – das gilt auch für weitere Maßnahmen im Bereich der neuen Synagoge.