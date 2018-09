Es war der 15. November 1998, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren. Der Konstanzer Polizei ging damals ein junger Mann aus dem Kosovo ins Netz, der in der Stadt mit Heroin und Kokain gehandelt haben soll. Vorgeworfen wurde ihm, bei mehreren Verkäufen insgesamt knapp 900 Gramm Heroin und 50 Gramm Kokain in den Umlauf gebracht zu haben.

Zwischenzeitlich flüchtete der Mann nach Spanien

Es folgten: eine Verhaftung, die Flucht aus dem Gewahrsam nach Spanien, eine Haftstrafe dort in einem ganz anderen Fall und schließlich die erneute Verhaftung am Flughafen von Frankfurt. Und erst am Freitag, 28. September, der Prozess vor dem Landgericht Konstanz.

Der heute 41-Jährige ist 1998, erklärt Mirja Pönig, Richterin und Pressesprecherin am Landgericht, "im Zuge seiner erkennungsdienstlichen Erfassung aus dem Gewahrsam geflohen". Inhaftiert sei er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewesen. Stattdessen setzte er sich unerkannt nach Spanien ab. "Er lebte dort unter unterschiedlichen Alias-Namen, weshalb man ihm trotz europäischen Haftbefehls nicht habhaft werden konnte", erklärt Pönig.

Verhaftung im Zuge der Abschiebung

2007 wurde er auch in Spanien strafrechtlich auffällig. Laut seiner eigenen Aussage musste er eine elfjährige Haftstrafe wegen Diebstahldelikten verbüßen. In Deutschland erfolgte seine Verhaftung im Zuge seiner Abschiebung in die kosovarische Hauptstadt Pristina im April dieses Jahres.

Warum die Verjährungsfrist nicht greift

Das Flugzeug, an dessen Bord er war, legte in Frankfurt eine Zwischenlandung ein. Darauf wurde festgestellt, dass gegen den 41-Jährigen noch ein deutscher Strafbefehl wegen der Konstanzer Drogendelikte vorliegt. Deshalb sitzt er inzwischen in der JVA Konstanz in Untersuchungshaft.

Vorgeworfen wird ihm der Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und weitere Delikte. Weil die Verjährungsfrist von 20 Jahren in diesem Fall durch den Haftbefehl und die inzwischen erfolgte Anklageerhebung unterbrochen wurde, kommt es nun zur Verhandlung gegen den 41-jährigen Mann.

