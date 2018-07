Ralph Brodmann nimmt die Hände nur ein kleines Stück nach oben. Sofort verstummt das Gemurmel in der Hitze des Saals. Dann der Taktstock, auf den sich 55 Augenpaare richten. Einsatz. Mit einem ebenso schönen wie komplizierten Akkord beginnen die ersten Takte. Im Rund sitzen Flöstistinnen und Klarinettistinnen, eine ganze Batterie von Saxophonspielern, Musiker an Trompete, Posaune, Tuba. Streicher gibt es hier nicht.

Aber es ist auch keine Blaskapelle, wie viele sie sich vorstellten, die an diesem Montagabend nicht für ihr bevorstehendes Konzert probt. Immerhin gehören die ersten Töne zu einer Ouvertüre von Dmitri Schostakowitsch, einem russischen Komponisten, der 1975 starb und lange Zeit Avantgarde-Status hatte. Keine Polka, kein Marsch, nichts für das Bierzelt. Zu hören ist: Sinfonische Blasmusik.

Sie hatte einst die Idee, das Sinfonische Hochschulblasorchester zu gründen, und betrat damit bundesweit Neuland: Hannah Beck, die seit ihrer Kindheit Klarinette spielt. | Bild: Jörg-Peter Rau

Weil es so viele anspruchsvolle Stücke für Bläserensembles gibt, hatte Hannah Beck vor über fünf Jahren dann auch eine Idee, die bundesweit fast einzigartig ist. Während viele Hochschulen Chöre und zumeist auch Orchester in klassisch philharmonischer Besetzung haben, war die Gründung von Wind Symphonica ein Schritt ins Neuland. Lediglich eine einzige andere Hochschule hatte zu der Zeit ebenfalls ein Sinfonisches Blasorchester. Hannah Beck, Absolventin des Suso-Gymnasium, brachte die Konstanzer Gründung voran, als sie im vierten Semester war. Heute schreibt sie an ihrer Doktorarbeit und spielt noch immer die Bassklarinette in dem von ihr mitgegründeten Orchester.

Er leitet Wind Symphonica: Ralph Brodmann, den man in Konstanz auch als Dirigenten des Jugendblasorchesters kennt. | Bild: Jörg-Peter Rau

Von einem Gegeneinander der unterschiedlich ausgeprägten Klangkörper will sie aber ebenso wenig wissen wie Dirigent Ralph Brodmann. "Alles hat seine Berechtigung", sagt Brodmann, der auch das in der Region hoch angesehene Jugendblasorchester Konstanz leitet. Denn Blasmusik spiele längst nicht mehr vorzugsweise im Bierzelt. Viele Musikvereine in Stadt und Region hätten längst die anspruchsvolle Literatur entdeckt, die vor allem im 20. Jahrhundert für Blasorchester eigens geschrieben wurde.

Wind Symphonica gehört dazu: "Wir legen schon großen Wert darauf, Original-Literatur zu spielen, aber sind uns auch für eine gute Bearbeitung nicht zu schade", sagt der Dirigent.

Platz für viele Klarinetten: Viele engagierte Musiker und wenige Plätze im etablierten Uni-Orchester – das war einer der Gründe, warum vor fünf Jahren das neue Ensemble gegründet wurde. | Bild: Jörg-Peter Rau

Junge Leute, die mitspielen wollen, findet er genug. Denn Jahr für Jahr kommen neue Leute an die Hochschulen, von denen viele ihre halbe Jugend in Musikensembles verbracht haben. So war es auch bei Hannah Beck, die in verschiedenen Orchestern immer zwischen den Welten wandelte. Doch mit dem Studienbeginn fehlte ihr der Anschluss. Weil im Uni-Orchester einfach nur wenige Bläser gebraucht werden und selten ein Platz zum Mitspielen frei wird. Und weil sie gerne auch einmal mit Gleichaltrigen musizierten wollte, wie sie sagt: Irgendwann fühlte sie sich aus dem Jugendblasorchester einfach herausgewachsen.

Eine Chance für das Saxophon: In der klassischen Besetzung eines Sinfonieorchesters hat dieses Instrument keinen Platz. Aber es gibt viele Musiker, die dennoch anspruchsvolle Werke spielen wollen. | Bild: Jörg-Peter Rau

In der weiteren Probe geht es konzentriert zu. Wenn in nur zehn oder zwölf Wochen eines Semesters ein ganzes Programm zu erarbeiten ist, geht es nicht ohne selbstständiges Üben. Die Vorbereitungszeit für die Konzert ist kurz, aber intensiv – auch das ist für die Musiker mehr Lust als Last. Dass sie sich darauf einlassen, mitten in der Prüfungszeit auf der musikalischen Bühne noch einen weiteren Leistungsbeweis abgeben zu müssen, wissen sie.

Ralph Brodmann lässt die Schostakowitsch-Ouvertüre durchlaufen, greift sich dann nochmals einige Passagen für die Feinarbeit heraus. Und dann geht es schon weiter. Eine Suite von Schostakowitschs Zeitgenossen Darius Milhaud ist noch zu proben, auch sie alles andere als ein einfaches Stück. Wieder erhebt der Dirigent die Hände. Der Klang kommt präzise.

Das Jubiläumskonzert von Wind Symphonica Das Orchester: Vor fünf Jahren gegründet, feiert eine einst verwegene Idee an der Universität Konstanz Jubiläum: Das Ensemble Wind Symphonica gibt talentierten jungen Bläsern und Schlagzeugern die Möglichkeit, anspruchsvolle Literatur für Sinfonisches Blasorchester zu spielen. Alle Musiker haben jahrelange Erfahrung in verschiedenen Ensembles. Inzwischen spielen mehr als 50 junge Männer und Frauen unter der Leitung von Ralph Brodmann. Wer mitmachen will, bewirbt sich mit einem musikalischen Lebenslauf und muss sich in den ersten Proben gleich beweisen.

Das Konzert zum fünfjährigen Bestehen des Orchesters findet am Donnerstag, 19. Juli, um 20.15 Uhr statt. Gespielt wird im Auditorium Maximum der Universität – gar keinm schlechter Konzertsaal, findet Ralph Brodmann. Die Akustik sei für ein Blasorchester gut geeignet, und von allen Plätzen in den steil ansteigenden Reihen gibt es freie Sicht. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung Bücherschiff in der Paradiesstraße in der Altstadt. Sie kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse an zwölf Euro; für Schüler und Studenten sind sie zwei Euro günstiger. Das Programm: Viele Werke der Blasmusik sind für Wertungsspiele in ihrer Schwierigkeit klassifiziert. Wind Symphonica spielt vor allem Stücke aus der besonders anspruchsvollen Höchststufe. Im kommenden Programm erklingt von Dmirti Schostakowitsch die "Festive Ouvertüre", von Daris Milhaud die "Suite Français" und von Bert Appermont die "Saga Candida" sowie von dem US-Amerikaner Alfred Reed die "Armenian Dances", ergänzt um zwei Filmmusik-Bearbeitungen ("Jenseits von Afrika" und "Batman").

