Konstanz Von wegen Lisbeth und Trettmann: Das sind die ersten Bands fürs Campus-Festival 2018

Ein halbes Dutzend Musiker aus Deutschland werden im Juni 2018 in Konstanz erwartet. Die erste Frühbucherrunde ist bereits ausverkauft.

Die Indie-Pop-Band Von wegen Lisbeth wird am ersten Juni-Wochenende 2018 beim Campus-Festival auf dem Parkplatz der Universität auftreten. Das haben die Veranstalter von Nachtschwärmer-KN in den sozialen Netzwerken bekannt gegeben. Die Gruppe aus Berlin feierte im vergangenen Jahr mit den Liedern "Chérie" und "Wenn du tanzt" ihren Durchbruch. Auch weitere bisher gebuchte Musiker kommen aus Deutschland. So soll die Münchner Blechbläser-Band Moop Mama, der Chemnitzer Rapper Trettmann, die Kieler Rock-Gruppe Leoniden und das Berliner Frauen-Rock-Duo Gurr an den Bodensee kommen.

Tickets kosten knapp 35 Euro

Wie die Veranstalter außerdem mitteilen, sind die Tickets der ersten Frühbucher-Runde bereits ausverkauft. Das zweitägige Festival kostet im Vorverkauf 34,70 Euro. Neben einer Hauptbühne kündigen die Organisatoren auch für 2018 – wie schon im vergangenen Jahr – wieder eine Elektro-Bühne an. Erst vor wenigen Tagen wurde entschieden, dass das Festival künftig maximal 15 000 Euro an Fördergeldern erhält, sollte es sich nicht selbst tragen. Die Verwaltung war lange gegen eine Förderung mit öffentlichen Mitteln.