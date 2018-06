Konstanz Von wegen Größenwahn: In Konstanz muss gebaut werden

Im ersten Halbjahr 2018 werden die ersten Ergebnisse des großen Konstanzer Wohnungsbau-Programms sichtbar. Diejenigen, die das gut finden, sind in der Mehrheit – bei den Kritikern handelt es sich um eine lautende Minderheit, kommentiert Benjamin Brumm.

Konstanz baut, weil es bauen muss. Zwei Hochschulen, der attraktive Standort am See, Vollbeschäftigung – all das wird Menschen weiter hierher ziehen. In fünf Jahren, in zehn Jahren und nach derzeitigen Prognosen auch 2035, wenn die aktuelle Fassung des Handlungsprogramms Wohnen ausläuft.

80 Prozent der Bürger sind für Neubebauungen

Das werden auch diejenigen nicht aufhalten können, die gegen die Entwicklung zur kleinen Großstadt sind. Die Kritiker einer drohenden Gigantomanie sind laut, doch sie stehen einer stillen Mehrheit gegenüber.

Bei der jüngsten Bürgerbefragung kam heraus: 80 Prozent finden es wichtig oder sehr wichtig, dass neue Wohngebiete bebaut werden. Eine logische Antwort, auch von Menschen, die bereits einen Platz in Konstanz gefunden haben. Weil auch sie wissen, dass ihnen eine monatelange und teure Wohnungssuche droht, sobald sie umziehen wollen oder müssen.

Siemens-Areal vom privaten Investor statt Döbele von der Stadt

Verzögerungen wie am Döbele – wo eigentlich schon heute 1500 Menschen wohnen sollten, – sind ärgerlich, aber keine Katastrophe. Weil auf dem Siemens-Areal früher als geplant Wohnungen entstehen. Das ist einerseits glücklicher Zufall, denn ein privater Investor springt ein und entwickelt auf dem früheren Konzern-Gelände an der Bücklestraße ein Großprojekt – ohne großes Zutun der Stadt.

Andererseits zeigt sich hier einer der Vorteile des Wohnprogramms als Gesamtpaket: Verzögert sich ein Projekt, können ein oder mehrere der rund 50 anderen früher vorangetrieben werden.

benjamin.brumm@suedkurier.de