Konstanz Von wegen Fest der Liebe: Die Polizei Konstanz hatte über die Weihnachtstage einiges zu zun

Über die Weihnachtstage hatte die Polizei Konstanz dreimal mit Fällen von Gewalt und aggressivem Verhalten zu tun. So ermitteln die Beamten laut des Berichts der Polizei wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ein 25-jähriger Mann soll bereits in der Nacht zum Samstag einem 19-Jährigen in einer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße einen Zahn ausgeschlagen haben. Dies berichtet die Polizei am Mittwochnachmittag. Demnach habe der 19-Jährige den 25-Jährigen zunächst auf der Tanzfläche weggestoßen, als dieser seine Freundin angetanzt haben soll. Der 25-Jährige soll daraufhin dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 19-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Renitenter Mann muss in Gewahrsam

In der Nacht auf Heiligabend hatten es die Beamten mit einem "erheblich alkoholisierten" 27-jährigen Mann zu tun, wie ein Sprecher der Polizei mitteilt. Er wurde in Ausnüchterungsgewahrsam genommen. Zuvor sei er bereits mehrfach wegen Ordnungsstörungen im Stadtgebiet aufgefallen. Wegen einer blutenden Wunde am Kopf habe man ihn im Krankenhaus behandeln müssen. Gegenüber den Polzisten verhielt er sich laut dem Sprecher "äußerst aggressiv und versuchte, diese nicht nur zu schlagen, sondern auch mit den Füßen zu treten". Einer der Beamten sei dabei leicht verletzt worden. Nur mit Mühe konnten die Einsatzkräfte den 27-Jährigen überwältigen und in Gewahrsam nehmen, nachdem er vom Rettungsdienst ruhig gestellt werden konnte. Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.

Streit führt zu Nasenbeinbruch

Blessuren haben sich zwei Männer bei einem Streit in der Nacht zum Montag bei einem Streit in Wollmatingen zugezogen. Laut Polizei musste ein 39-Jähriger mit Verdacht auf einen Nasen- und Jochbeinbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Er sei zuvor mit seiner Freundin in deren Wohnung in Streit geraten. Hierauf sei ein 41-jähriger Mitbewohner aufmerksam geworden. Als dieser der Frau zu Hilfe kam, soll er zunächst verbal und anschließend mit Fäusten attackiert worden sein. Beide Männer wurden laut Polizei bei den Handgreiflichkeiten verletzt.