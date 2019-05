Zehn Jahre sind eine lange Zeit. Manchmal aber fühlen sich Ereignisse, die bereits eine Dekade vergangen sind, an, als wären sie erst gestern passiert. So ein Ereignis ist das große Unwetter. Die Reaktionen im Internet auf unseren Artikel über den Hagel im Mai 2009 waren überwältigend.

Video: Jürgen Saegert

Zahlreiche Konstanzer erlebten die kurzzeitige Weltuntergangsstimmung aus verschiedenen Perspektiven. „Ich erinnere mich gut“, schreibt Doris Waldschicht, „es war total übel. Kniehoch war teilweise das eiskalte Wasser. Brrr… Da frier ich jetzt noch.“ Auch Fabienne Meschede Gavart kann sich „gut daran erinnern... Es war ungefähr 16 Uhr, und es war schwarz wie die Nacht.“

Die Kreuzlingerstraße stand unter Wasser. | Bild: Picasa

Im Straßenverkehr: Peter Schöner blickt auf die halbe Stunde zurück, in der das Unwetter für Chaos sorgte: „Der ganze Verkehr war zusammengebrochen.“ Moni Kellers Auto ist damals in den Regen- und Hagelmassen regelrecht „ertrunken“.

An vielen Orten war die Kanalisation überlastet, sodass das Wasser nicht schnell genug abfließen konnte. | Bild: Hanser, Oliver

Bei der Arbeit: Alexandra Seger, die zu der Zeit im Klinikum arbeitete, erzählt, wie es im MRT, das in Folge eines Brandes „ja in Containern war“, gruselig dunkel gewesen sei.

Zuhause: Claus Cekan schreibt, dass er „innerhalb kürzester Zeit Knie hoch den Hagel auf dem Balkon“ hatte, und Alexandra Seger erinnert sich an ein „Bild von einem kleinen Schneemann aus Hagelkörnern“. Nadine Schwarz hat der Tag des Unwetters den Umzug verhagelt: „Ein paar Sachen mussten wir dann erst gar nicht wieder in die neue Wohnung schleppen.“

Einsatzkräfte der Technischen Betriebe Konstanz, der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks waren im Dauereinsatz. | Bild: Picasa

Am Geburtstag: Der Sohn von Michaela Seidelmann feierte gerade, als es plötzlich dunkel wurde, seinen achten Geburtstag. An den werde sich der in diesem Jahr volljährig gewordene junge Mann „immer erinnern“, schreibt die Mutter. Roswitha Altenburger hat es ebenfalls den „Geburtstag verhagelt. Angst hatten wir auch und hinterher so viel Wasser“, schreibt sie.

Einige Ziegel wurden auf dem Dach des Münsters zerstört. | Bild: Picasa

Beim Einkaufen: Sabine Komaric ist auf den letzten Drücker „mit den Kids grad noch ins Lago gekommen“, erzählt sie, „und dann wurde es schwarz“. Auch Mara Liebhard hat „Zuflucht im Lago gefunden“. Marco Schelle wurde beim Einkaufen vom Unwetter überrascht und ist dann „barfuß heim“, wie er zurückdenkt.