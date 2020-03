Es war ihre Katze Miro, die sie auf die Idee brachte. Maike Franzen wohnte im Paradies mit ihrer Katze im ersten Stock. Eine fest installierte Katzentreppe erlaubte ihr der Vermieter nicht, auch im Treppenhaus durfte sich ihre Katze nicht aufhalten. Daher musste eine Lösung her: eine faltbare Katzenleiter.

Miro auf der Katzenleiter von Maike Franzen. Diese besteht nicht aus Sprossen, sondern aus gestaffelten Brettern, die auseinander und zusammengefaltet werden können. So kann die Katze auch größere Höhenunterschiede überwinden. | Bild: Maike Franzen

Faltbare Katzenleiter bietet Vorteile

Mit dieser hat sie sich inzwischen selbstständig gemacht. Die gebürtige Hamburgerin hat dafür ein Patent angemeldet und betreibt einen Online-Shop.

Laut Franzen bietet sie anders als handelsübliche Modelle einige Vorteile: Die Faltkatzenleiter kann ohne Werkzeug am Balkongeländer aufgehängt werden. Daher brauche es wie bei ihr damals keine Erlaubnis des Vermieters, erklärt Franzen.

Zum Aufhängen der Katzenleiter (Haus rechts) ist kein Werkzeug erforderlich. Zwei Haltepunkte, wie auf dem Bild am Balkongeländer, sind ausreichend. | Bild: Maike Franzen

Durch die Flaschenzüge kann die Konstruktion an Schnüren jederzeit eingezogen werden, zum Beispiel bei Sturm. Die Löcher in den Brettern sind versetzt untereinander angebracht. So kann die Katze nicht hindurch fallen. Trittleisten verhindern, dass die Katze abrutscht.

Der Preis für die Katzenleiter variiert je nach Länge von zwei Metern für 199 Euro bis zu 7,5 Metern für 439 Euro.

Konstanz Ein Erfinder aus Konstanz will mit einer App den Telefon-Notruf revolutionieren Das könnte Sie auch interessieren

Zweite Erfindung verspricht eine Energieeinsparung von 20 Prozent

Deutlich preisgünstiger und einfacher in der Herstellung ist hingegen ihre neuste Erfindung „Keep cool“, die für zehn bis 20 Euro erhältlich sein soll. Es handelt sich um ein Aufblaselement für Kühlschränke. „Ich habe mich gefragt, wie ich im Haushalt noch mehr Energie einsparen kann und wusste, dass sich diese Frage auch andere stellen“, erzählt Franzen.

So soll „Keep cool“ aussehen: Ein Entwurf des Aufblaselements. Dieses kann mit dem Mund oder einer kleinen Luftpumpe aufgeblasen werden. | Bild: Maike Franzen

Seit vergangenen Sommer tüftelt sie eifrig an dem Produkt. Das Prinzip ist einfach: Durch das Aufblaselement aus Naturkautschuk werden einzelne Fächer im Kühlschrank vollständig geschlossen. So wird der Luftaustausch verhindert.

Konstanz Vom privaten Tüftelprojekt zur 3D-Drucker-Revolution: Daran forscht dieser Ellenrieder-Schüler – und vertritt Baden-Württemberg bei einem bundesweiten Wettbewerb Das könnte Sie auch interessieren

Denn bei jedem Öffnen des Kühlschranks falle die kalte Luft nach unten hinaus und werde durch warme Luft aus dem Raum ersetzt, erklärt Franzen. Dadurch müsse die warme Luft wieder heruntergekühlt werden.

„Der Effekt ist umso größer, je weniger ein Kühlschrank gefüllt ist, da mehr Luft vorhanden ist, die ausgetauscht werden muss“, sagt sie.

Im mittleren Fach des Kühlschranks von Maike Franzen hat sie ein Luftkissen platziert, um den Effekt ihrer neuen Erfindung nachzuahmen. | Bild: Julia Leiber

Ihre Zielgruppe sind Singles

Daher seien ihre Zielgruppe Singles, da bei diesen der Kühlschrank oft halb leer stehe. Eine vierköpfige Familie hingegen habe meist für das Kühlelement zu wenig Platz im Kühlschrank für das Kühlelement.

Um die richtige Größe zu finden, hat sie mehrere Fächer gängiger Kühlschrank-Marken ausgemessen, „da das Element bei möglichst vielen Kühlschränken funktionieren soll“, sagt die Konstanzerin.

Konstanz Dieser Reichenauer ist Orthopäde – und ein Erfinder von Sportgeräten: Vom gefederten Ski bis zum Fahrrad für den Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Produkt befindet sich noch in der Entwicklung

Mit „Keep cool“ hat die Frau mit den vielen Talenten noch einiges vor. Sie sieht bisher keine Nachteile ihrer Erfindung und möchte sie weit verbreiten, auch über Europa hinaus. Von dem Erfolg ist sie überzeugt.

„Einen Online-Shop kann ich noch nicht einrichten, weil das Produkt zur Zeit in der Entwicklung und erst in einigen Monaten erhältlich sein wird“, sagt Franzen. Die nächste Erfindung folgt bestimmt.