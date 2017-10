Konstanz Von der Bankausbildung übers Sportstudium zur Lehrerin: Maren Siegrist ist die neue Rektorin der Wallgutschule

Seit rund zwei Wochen leitet Maren Siegrist die Konstanzer Wallgutschule. Zu ihrem Traumberuf Lehrerin kam sie über Umwege und genau das sieht sie als Vorteil. Besonders der Umgang mit Medien soll für ihre Schüler künftig im Fokus stehen.

Maren Siegrist muss noch viel beobachten, fragen, sich einarbeiten. Erst seit zwei Wochen ist sie die neue Rektorin der Wallgutschule und beendet damit dort die lange Phase ohne feste Schulleitung. Nach der Erkrankung ihrer Vorgängerin hatte Andreas Hipp, Stephansschulrektor, auch die Wallgutschule geführt.

"So eine herzliche Willkommenskultur wie hier habe ich noch nirgends erlebt", schwärmt die 41-Jährige Kollegen, Schüler und Eltern, aber auch das Schulamt hätten sie sehr nett empfangen. "Ich danke besonders Herrn Hipp für die tolle Übergabe, Respekt vor seiner Arbeit!", sagt die neue Rektorin.

Neues Zuhause statt sechs Stunden Autofahrt

Der Wechsel aus Rheinland-Pfalz an den Bodensee geschah nicht zufällig. Für Maren Siegrist erfüllt sich mit der neuen Stelle auch privat ein großer Wunsch: "Ich habe seit zwei Jahren einen Partner in Konstanz und wollte nicht mehr jedes Wochenende sechs Stunden auf der Autobahn verbringen", erzählt sie.

Bei einem Spaziergang kam sie zufällig an der Wallgutschule vorbei und fand Gefallen an dem historischen Gebäude. "Tatsächlich war hier eine Stelle frei", freut sich Maren Siegrist. Erfahrung als Schulleiterin hat sie bereits: In den vergangenen drei Jahren stand sie an der Spitze einer Grundschule in Speyer.

Gekommen war dort sie als Konkrektorin, doch nach acht Wochen erkrankte ihre Chefin. "Es hieß: Mach du mal", sagt Siegrist. Und sie machte. Baute sich schnell ein Netzwerk auf, wuchs in die neue Rolle hinein und führte die Schule, lange ohne Stellvertreterin an ihrer Seite. Auch in Konstanz soll die Konrektorenstelle demnächst erst ausgeschrieben werden.

Bankausbildung, Sportstudium, Lehrerin

Zu ihrem Traumberuf Lehrerin gelangte die Pfälzerin über Umwege. Als sie mit dem Studium beginnen wollte, gab es eine Lehrerschwemme, so dass sie zunächst eine Bankausbildung absolvierte. Daran schloss Maren Siegrist das Bachelorstudium Sportwissenschaften/Fitnessmanagement an, wurde Projektleiterin beim Landessportbund Mainz und sattelte in Landau das Studium für Grund- und Hauptschule drauf.

"Ich hatte während meiner Zeit in Mainz schon Vertretungsverträge an Schulen, ich wollte einfach unterrichten", sagt die 41-Jährige. Dass ihr Weg nicht ganz geradlinig in Richtung Schuldienst verlief, hilft ihr heute. "Ich erledige gern Verwaltungsarbeit, aber ich liebe auch den Umgang mit Kindern", so Siegrist. Als Schulleiterin kann sie beides vereinen: 13 Wochenstunden unterrichtet sie Sport und Deutsch.

Erst beobachten, dann planen

Nun möchte die Rektorin sich erstmal den jahrgangsgemischten Aelierunterricht anschauen, den sie bislang nicht kannte. Auch in die Klassen mit Montessori-Elementen schnuppert sie hinein, um zu entscheiden, wohin die Reise künftig gehen soll.

Die Schulhomepage soll informativer und aktueller werden; vor allem aber möchte Maren Siegrist ein Medienkonzept erarbeiten. "Auch in meiner alten Schule hatten wir gar keine Ausstattung, als ich kam. Am Ende gab es einen Computerraum, zwei Tablet-Klassen und Smartboards", so die Schulleiterin. Sie hält Medienerziehung für sehr wichtig, außerdem ist sie im Bildungsplan verankert. "Das wird hier ein langfristiges Projekt", meint Siegrist.

Sie hat sich in Konstanz schnell eingelebt. Was aber hält sie vom herbstlichen Dauernebel? "Alle haben mich davor gewarnt", sagt die 41-Jährige und lacht. "Ich kannte das aus Rheinland-Pfalz nicht, aber mir gefällt diese Jahreszeit. Der Nebel ermöglicht tolle Lichtspiele."

Zur Person

Maren Siegrist, 41 Jahre, kommt aus Neustadt an der Weinstraße. Ihre Deutschlehrerin am Gymnasium brachte sie auf die Idee, Lehrerin zu werden. Da Siegrist früher Übungsleiterin für Jugendliche in Tennis und Karate war und viel Freude daran fand, entschied sie sich tatsächlich für diesen Weg. Außerdem studierte sie noch Sozialkunde und unterrichtete zeitweise an einer großen Realschule mit 700 Schülern und 80 Kollegen. Das war ihr zu unpersönlich. In ihrer Freizeit geht Maren Siegrist ins Fitnessstudio und joggt gern, außerdem erkundet sie bei Ausflügen die Bodenseeregion.