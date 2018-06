Zu Beginn dieser Geschichte geht es um ein paar Dutzend flauschige Hühnerküken, um die man sich eventuell Sorgen machen muss. Es besteht der Verdacht, dass sie unter tierquälerischen Bedingungen in einem Hinterhof im Konstanzer Stadtteil Paradies gehalten werden. Am Ende der Geschichte ist es nicht so klar, ob es wirklich um Hühner geht – oder eher um Menschen. Menschen, die einander, wären sie Hühner, am liebsten gegenseitig die Federn ausreißen würden. Was ist passiert?

Sorgen um das Wohl der Hühner

So sieht es die eine Seite: Eine Person, die sich bei der Redaktion anonym meldet, weist auf aus ihrer Sicht prekäre Zustände in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Paradies hin. Ein privater Hühnerhalter betreibe im Hinterhof eine Kükenzucht, mehr oder weniger professionell, die Eier würden mit einer Brutmaschine gewärmt, die Küken schlüpften und blieben eine Weile bei dem Züchter.

Die Person mache sich Sorgen um das Wohl der Küken, sie würden unter unhygienischen Bedingungen auf sehr engem Raum gehalten, es handle sich um Tierquälerei. Ein Foto zeigt tatsächlich ein zerfleddertes junges Huhn auf einer Plastikbox. In der Nähe Hühnerfutter in Kisten und nicht allzu sorgsam verwahrte Gegenstände.

Das Veterinäramt sei informiert worden und auch vor Ort gewesen, der Züchter habe aber zuvor Zeit gehabt, den Schuppen mit den Hühnern aufzuräumen. Auch der Vermieter – das Haus gehört der katholischen Kirche – wisse Bescheid, unternehme aber nichts. Die Person sei aus Gründen des Tierschutzes in großer Sorge.

Brutmaschine ohne Strom

So sieht es die andere Seite: Norbert Geißler, Besitzer der Hühner, ist schließlich bereit, sich zu den Vorwürfen zu äußern und seinen Namen zu nennen. In das Haus sei er im vergangenen Jahr eingezogen, Zwergwachteln züchte er jedoch schon seit Langem. Die Zwergwachtelküken bleiben etwa acht Wochen bei ihm, dann gebe er sie an andere Interessenten im Kleintierzuchtverein ab oder bringe sie dorthin ins Gehege.

Vor dem Einzug habe er sich die Erlaubnis zur Zucht im Schuppen bei seinem Vermieter, Dekan Mathias Trennert-Hellwig, geholt, es sei auch ein Tierarzt da gewesen, um die Umstände zu begutachten. Als er seine Brutmaschine in Betrieb nahm, fiel ihm auf, dass immer wieder der Strom abgeschaltet wurde. Das passierte mehrfach, er konnte die Ursache nicht finden.

Mehrere Küken sterben

Einmal seien mehrere Küken gestorben, da sie auskühlten. In Absprache mit der Polizei habe der Vermieter dann eine Videoüberwachung im Keller installiert. Auf den Aufnahmen sei tatsächlich ein Nachbar zu erkennen gewesen, wie er am Stromkasten manipuliert.

Geißler ist sich außerdem sicher, dass er in der Tierhaltung nichts falsch gemacht hat. Das Veterinäramt sei vor Ort gewesen und habe alles kontrolliert. Es gab nichts zu beanstanden. „Die Vorwürfe waren gegenstandslos“, sagt Geißler. Zudem betreibe er Geflügelzucht seit 25 Jahren.

Torpedierte Zucht?

Dass Norbert Geißlers private Kleintierzucht eine saubere Sache sei, bestätigt Dekan Matthias Trennert-Hellwig. Es handle sich nicht um eine gewerbliche Zucht und sie sei genehmigt, sagt der Dekan. Tierärzte bestätigten dies. Bevor Geißler einzog, sei sogar der Schuppen renoviert worden.

Für Trennert-Hellwig geht es um etwas ganz anderes: Ein Nachbar sei von Anfang an gegen die Kükenhaltung im Haus gewesen, alle anderen Nachbarn hätten nichts dagegen gehabt. Nun versuche dieser Nachbar mit allen Mitteln, die Zucht zu torpedieren und den Züchter zu verleumden. Als Vermieter habe er versucht, die Wogen zu glätten.

Auf eine Strafanzeige gegen den Nachbarn, der den Strom abgestellt haben soll, verzichtete er. Dass eine Kamera im Keller installiert wurde, will Trennert-Hellwig allerdings nicht öffentlich bestätigen.

Beide Seiten lassen Federn...

Was wirklich im Keller und im Hinterhof des Paradieser Hauses passiert ist, wird kaum zu erfahren sein. Zu erwarten ist derweil aber, dass beide Nachbarn in der Sache noch weiter Federn lassen werden. Das Veterinäramt zumindest hat angekündigt, wiederzukommen: Was zumindest für das Wohl der beteiligten Küken ein Hoffnungsschimmer ist.

Wie das Veterinäramt den Fall beurteilt Zum Vorgehen: Eine klare Festlegung, wie junge Küken gehalten werden und auf welchem Raum, gibt es nicht. Das Tierschutzgesetz regelt, dass Tieren ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. Es ist an dieser Stelle aber nicht konkret. Kontrollen erfolgen unangekündigt, dies hat jedoch Grenzen. Um in Privaträume vorgelassen zu werden, ist meist eine Ankündigung erforderlich.

Ein Beispiel: Die Küken sind auf engem Raum in einer Kiste zusammen gedrängt. Was wie Quälerei aussieht, sei eine Überlebens-Notwendigkeit, erläutert Pfeilsticker: Küken benötigen extreme Enge, um sich gegenseitig warm zu halten. Allerdings sagt er auch, dass die Umgebung, in der die Tiere gehalten, sauber zu sein habe.

Urteil über die Situation vor Ort: Das Veterinäramt bestätigt, dass Norbert Geißler das Amt des Brutmeisters im Kleintierzuchtverein übernommen habe. Die befruchteten Eier würden in Inkubatoren bebrütet, der Schuppen im Hinterhof zur Aufzucht in den ersten acht Wochen genutzt. Wie das Veterinäramt in einer E-Mail schreibt, hatte es aufgrund einer Kontrolle vor Ort keine Einwände gegen die Junghühnerhaltung. Es handle sich aber um einen Betrieb, den man in Zukunft sicherlich erneut besuchen werde, um die Umstände zu überprüfen.

