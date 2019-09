von Charlotte Kurz

Der Zauber einer frühmorgendlichen Schwimmrunde im ruhigen See ist unvergleichlich. Menschenleer und einsam sind die Badestellen dann am schönsten. Doch der stille Schein trügt. Allein ist man dort nie. In Ufernähe ist zwar manchmal ein kleiner Fisch zu entdecken, doch war das jetzt ein Barsch oder doch der berühmte Bodenseefelchen? Gewiss ist, dass die tierischen Bodenseebewohner da sind, aber die scheuen Fische verschwinden sofort, sobald sich ein Mensch nähert.

Zudem haben die Fischbestände seit den 1980er- und 90er-Jahren drastisch abgenommen, erklärt Gewässerexperte Karl-Otto Rothhaupt vom Limnologischen Institut der Universität Konstanz. Der See ist schlicht zu sauber, die Wasserqualität sehr hoch.

Uhldingen-Mühlhofen Der See gibt immer weniger her: Berufsfischer Stefan Knoblauch sieht keine Zukunft für seinen Berufszweig Das könnte Sie auch interessieren

Dies ist für Schwimmer erfreulich, die klares statt schlammiges Seewasser vorfinden, trägt aber zum Abnehmen der Fischbestände bei. Denn sauberes Wasser bedeutet auch weniger Nährstoffe: Fische finden weniger Nahrung in Form von Algen oder Insekten.

Das Sea Life Konstanz stellt heimische Fische aus dem Bodensee und seinen Zuflüssen vor.

„Vor knapp zwei Jahren entstand die Idee mit den Bodenseefischen. Das Interesse der Besucher ist sehr groß, gerade weil wir die Fische im See oft nicht sehen können und trotzdem wissen möchten, was uns da eigentlich an den Füßen kitzelt“, erklärt Marketing-Managerin Julia Schuhwerk.

Julia Schuhwerk, Pressesprecherin des Sealife Konstanz. Bild: Charlotte Kurz | Bild: Kurz, Charlotte

„Und jetzt in der Badesaison ist das Interesse nochmal größer.“

In fünf Becken mit insgesamt knapp 60 000 Liter Wasser leben diese Fischarten. Ein fünfköpfiges Team, darunter der Fischwirt Robert Plock, kümmert sich um die Fische.

Robert Plock, Sealife Konstanz. Bild: Charlotte Kurz | Bild: Kurz, Charlotte

„Hier haben sie keine natürlichen Fressfeinde und genug Futter, daher sterben die Fische meist in ungewöhnlich hohem Alter“, erklärt der 24-jährige Aquarist. Hinter blank geputzten Scheiben schwimmen so auch etwas gekrümmte und zerzauste Tiere, die teils über 30 oder 40 Jahre alt werden. Diese Fische sind noch nie durch den Bodensee geschwommen, zeigen uns aber, wie ihre Artgenossen in freier Wildbahn aussehen.

Diese Fische aus dem Bodensee sollten Sie auf jeden Fall kennen

Dreistacheliger Stichling (oben) und Schneider. | Bild: Kurz, Charlotte

Dreistacheliger Stichling Der Bestand der kleinen Stichlinge mit dem Zebramuster (Mitte) ist in den letzten zwei Jahren explodiert. Stichlinge sind mit ihrer ungefähr fingerlangen Größe zu klein und ungeeignet für den Fischfang, konkurrieren aber mit den Bodenseefelchen um Nahrung. Besetzt mit drei Stacheln können sich die Fische vor Fressfeinden schützen. Schneider Weiter unten ist ein Schneider zu erkennen. Namensgebend ist das reißverschlussartige Muster an der Längsseite. Schneider leben in den Zuflüssen und Gebirgsbächen rund um den Bodensee, nicht aber im See selbst. Die einheimischen Fließgewässerfische ernähren sich von Insektenlarven, Krebstieren und Kieselalgen und werden bis zu zwölf Zentimeter lang.

Flussbarsch | Bild: Kurz, Charlotte

Flussbarsch Der Flussbarsch wird am Bodensee auch Kretzer und von den Schweizern Egli genannt. Mit seinen Streifen und den markanten Rückenflossen fällt der bis zu 20 Zentimeter lange Räuber auf. Der einheimische Bodenseefisch wird von Menschen gerne gegessen, jedoch hat sich der Bestand seit den 1980er Jahren erheblich reduziert. Selbst frisst der Barsch gerne kleinere Fische und Fischlaich.

Rotauge und Rotfeder (oben) und Nasen | Bild: Kurz, Charlotte

Rotauge und Rotfeder Die beiden rötlich schimmernden Fischarten (oben) sehen sich sehr ähnlich. Die karpfenähnlichen Fische werden auch Weißfische genannt und sind grätenreich. Daher sind sie für den Fischfang unbedeutend. Sie werden etwa so lang wie eine menschliche Hand und sterben im Alter von zehn Jahren. Beide Fischarten sind anspruchslos und kommen daher in vielen Seen Deutschlands vor. Die Tiere ernähren sich von Krebstieren, durch deren Beta-Carotin färben sich die Fische rötlich. Nasen Unten sind die bräunlichen Nasen zu sehen, die ihren Namen ihrer spitzen Nase zu verdanken haben. Die Nasen gehören zu den Fließgewässerfischen. Im See­rhein zwischen Ober- und Untersee können diese einheimischen Fische in Ufernähe entdeckt werden. Nasen werden bis zu 40 Zentimeter lang und ernähren sich von Algen und bodenlebenden Wirbellosen.

Sibirischer Stör | Bild: Kurz, Charlotte

Sibirischer Stör Zu den größeren Fischen, die im Bodensee leben, gehört der sibirische Stör. Der Name verrät seine Herkunft, der Stör ist kein einheimischer Fisch, sondern ist vermutlich über Fischzucht und Teichhaltung gewollt oder ungewollt in den Bodensee gekommen. Die beeindruckende Färbung der Störe unterscheidet sich genetisch von Fisch zu Fisch. Der sibirische Stör wird bis zu 140 Zentimeter lang und gründelt zur Nahrungsaufnahme am liebsten in Bodennähe. Sein Speiseplan besteht hauptsächlich aus Krebstieren und Larven.