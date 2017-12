Konstanz Von Amsterdam nach Konstanz, im März vor Gericht: Drogenhändlern wird der Prozess gemacht

Die Angeklagten sind zwischen 24 und 28 Jahre alt und kommen aus Konstanz und Kreuzlingen

Konstanz – Sie sollen im Sommer dieses Jahres regelmäßig Marihuana, gelegentlich auch Kokain, in Stuttgart bei einem Lieferanten besorgt, dieses nach Konstanz gebracht und dort an verschiedene Abnehmer gewinnbringend verkauft haben: Drei Hauptangeklagte im Alter zwischen 24 und 28 Jahren wird Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen und im März der Prozess gemacht. Ein weiterer Angeklagter soll bei einer der Beschaffungsfahrten im Juli als Begleitfahrer fungiert haben, bei der 2,6 Kilogramm Marihuana und knapp 50 Gramm Kokain im Besitz der Angeklagten aufgefunden und sichergestellt worden seien. Die vier Angeklagten wohnen in Konstanz und Kreuzlingen. Die Verhandlung am Landgerich Konstanz ist laut Terminankündigung auf drei Tage angesetzt. In derselben Woche beginnt außerdem der Prozess gegen fünf weitere Angeklagte, denen ebenfalls Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen wird. Die Angeklagten im Alter zwischen 26 und 40 Jahren sollen im Tatzeitraum regelmäßig größere Mengen Kokain und andere Betäubungsmittel aus Amsterdam in das Bundesgebiet geschmuggelt und unter anderem in den Bereichen Konstanz, Hamburg, Stuttgart und Magdeburg an eine Vielzahl von Abnehmer gewinnbringend verkauft haben.