Dettingen-Wallhausen vor 1 Stunde

Vom Wahlgewinner zur kleinen Fraktion: Wie es zur Spaltung der SPD in Dettingen-Wallhausen gekommen ist

Nach einer Zeit des Streits haben sich drei Mitglieder der SPD von ihrer Fraktion in Dettingen-Wallhausen getrennt und bilden eine eigene Gruppierung. Die Unzufriedenheit gipfelte in der Wahl des Ortsvorstehers, hat aber eine längere Vorgeschichte. Spielen in dieser auch persönliche Befindlichkeiten eine Rolle?