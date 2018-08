von Julia Horn

Der SWR hat die Reihe eingestellt, aber Schriftstellerin Christiane Kördel verwandelt Konstanz weiterhin in einen Tatort. In ihrem Bodenseekrimi "Seekoller" wird ein amerikanisches Paar in einem Seepferdle-Express tot aufgefunden. Mit dem Mordfall beginnt das dritte Buch ihrer Krimiserie rund um die Hobbydetektivin Ines Fox. Diese möchte herausfinden, was in der Fahrrad-Rikscha vorgefallen ist.

Heldin und Autorin: Beide haben etwas mit der IT-Branche zu tun

"Ines Fox ist extrem neugierig", berichtet Kördel über die Hauptfigur ihrer Bücher. Immer wieder gerät die Heldin so in Kriminalfälle hinein. Dabei arbeitet sie eigentlich in der IT-Branche – wie auch Autorin Kördel selbst. Über 25 Jahre war sie Mitinhaberin und Geschäftsführerin des Softwareunternehmens Combit, nun ist sie dort nur noch beratend tätig und hauptberuflich Schriftstellerin.

Krimis zu schreiben "fühlt sich toll an", sagt die Autorin über ihre zweite Karriere

"Das fühlt sich toll an", sagt die 54-Jährige. Zwar hat sie durch ihre Tätigkeit im Marketing immer schon viel geschrieben, dass sie aber einmal Buchautorin werden würde, hätte sie nicht gedacht. Anlass für ihr erstes Werk war ein "lustiger Zufall", wie sie heute sagt: "Ich fand ein Paar liegen gelassene Damenschuhe auf der Seestraße und habe mich gefragt, was da wohl passiert sein mag." Ihr Fund lässt sie nicht mehr los.

Mehr als zehn Jahre lagen die Entwürfe fürs erste Buch herum

Kördel beginnt Szenarien aufzuschreiben, die Entwürfe geraten jedoch in Vergessenheit. Über zehn Jahre später findet sie sie wieder, schreibt sie um und zeigt sie einer befreundeten Autorin. Von ihr ermutigt, macht sie weiter und veröffentlicht 2016 "Seezeichen 13", ihren ersten Krimi mit Ines Fox.

Keine grausamen Thriller, sondern Kriminalkomödien

"Ich schreibe die Art von Büchern, die ich selbst gerne lese", sagt sie. Ihre Kriminalkomödien seien keine grausamen Thriller, sondern Gute-Laune-Bücher. "Meine Mission ist es, den Leser abtauchen und erfrischt wieder auftauchen zu lassen", sagt Kördel. Das gilt auch für "Seekoller." Der Roman spielt in Miami und an bekannten Konstanzer Orten wie der Seestraße und dem Stadtgarten. Das schätzen die Leser, erzählt Kördel.

Nicht nur Touristen lesen gerne Konstanz-Krimis

Unter ihnen sind Einheimische und Menschen, die den Bodensee besucht haben und sich "von Zuhause via Buch zurück in den Urlaub projizieren". Konstanz eigne sich als Schauplatz für Kriminalfälle deswegen so gut, weil die Stadt besonders schön und friedlich sei: "Der Kontrast ist dann umso größer." Dieser Effekt funktioniert auch in ihrem neusten Buch "Seekoller". Immerhin transportieren die Seepferdle-Expresse normalerweise keine Mordopfer.

Konstanz Was motiviert zwei Bremer Autorinnen, ihren neuen Krimi in Konstanz spielen zu lassen? Lesen Sie auch

Irgendwie kam ihr die Idee mit dem Rikschas als Schauplatz

"Ich habe die Rikschas gesehen und gleich überlegt, wie man darin jemanden umbringen könnte", erzählt Kördel. Dann habe sie einfach drauf losgeschrieben. "Ich wusste bis zur Hälfte des Buchs selbst nicht, wer der Mörder ist." Wer das herausfinden möchte, kann Christiane Kördels Buch in allen Buchhandlungen bestellen.

So lernen Sie die Autorin kennen Eine Autorenlesung mit Christiane Kördel findet am Mittwoch, 17. Oktober um 19.30 Uhr, in der Konstanzer Seebuchhandlung, Mainaustraße 146, statt. Der Eintritt ist frei.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein