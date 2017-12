Reichenau Vom Fischer zum Politiker: Werner Keller verlässt nach 42 Jahren den Reichenauer Gemeinderat

Mit Werner Keller tritt der dienstälteste Reichenauer Gemeinderat ab. Was hat ein Mann zu erzählen, der fast ein halbes Jahrhundert lang die Geschicke der Gemeinde mitbestimmt hat?

Es ist das Ende einer Ära: Der mit Abstand dienstälteste Reichenauer Gemeinderat Werner Keller (CDU) legt nach 42 Jahren sein Amt nieder. "Es ist einiges in dieser Zeit über die Bühne gegangen", bilanziert der 72-jährige Berufsfischer, der nun aus gesundheitlichen Gründen abtreten muss. Sein Ziel sei es dabei immer gewesen, den Willen der Bevölkerung einzubringen in die Entwicklung der Gemeinde. "Ich habe mich immer als Anwalt und Sprachrohr der Bürger gesehen", betont er. Und entsprechend viele Einwohner kamen zu ihm mit ihren Anliegen. Bei neun Wahlen schenkten ihm die Reichenauer das Vertrauen mit guten bis sehr guten Stimmergebnissen.

Bekannt war Werner Keller bei vielen vor allem als Fachmann für Finanzen und soziale Themen, als engagierter Redner und immer gut vorbereitetes Ratsmitglied. Wenn es zum Beispiel um die Erhöhung von Gebühren und Steuern ging, meldete er sich stets kritisch zu Wort. "Man darf die Bürger nicht zu stark belasten", meint er.

Sowohl Kinder als auch Senioren waren ihm ein Anliegen

Doch ebenso betont Keller, der einst auch eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte: "Ich habe alles abgedeckt – von A bis Z, vom Baugebiet Abtswiese bis zum Zebrastreifen, vom Bürgerbus über das Seniorenzentrum und Sportplätze bis hin zu den Schulen." Anlagen für Kinder wie Spielplätze oder Kitas zu schaffen und zu erhalten seien ihm ebenso ein Anliegen gewesen, wie die Möglichkeit für ältere Bürger, auf der Insel bleiben zu können und nicht andernorts in ein Heim zu müssen.

Neben der Schaffung von Infrastruktur für Groß und Klein habe er sich stets eingesetzt für die Weiterentwicklung der Gemeinde in vielen Bereichen. Beim Thema Wohnbebauung sei klar, dass nicht überall was Neues entstehen könne, doch: "Leute, die hier arbeiten, sollen auch hier wohnen können." Deshalb seien ihm die Einschränkungen des Entwicklungskonzepts etwas zu streng. Auch für den Gemüsebau habe er sich immer stark gemacht.

Die Schaffung der zentralen Vermarktungshalle im Tellerhof sei ein wichtiger Schritt gewesen. Und für die Zukunft wünsche er sich, dass wenigstens für einige der investitionswilligen jungen Gärtner eine Lösung gefunden wird, damit sie größere Gewächshäuser bauen können. Denn: "Reichenau-Gemüse muss auch auf der Reichenau noch wachsen können", meint Keller.

Keller findet Weinbau wichtig

Ebenso am Herzen liege ihm der Weinbau – schon allein aus einem Grund: "Wo Reben stehen, da gibt's die nächsten Jahrzehnte kein Problem mit Brachflächen." Letzteres sei auch bedeutend für ein anderes seiner großen Themen: "Der Tourismus ist ein ganz großer Zweig." Auf seinen Vorschlag gehe zum Beispiel der Umzug der Tourist-Information in die großzügigen Räume der alten Sparkasse zurück. Auch das Festland und das Zusammenwachsen der Ortsteile sei ihm stets wichtig gewesen, die Schaffung der Pfaffenmooshalle und der Erhalt der Schule Waldsiedlung.

Viele große Projekte hat Werner Keller maßgeblich mit begleitet. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit 1975 habe es eine große Aufgabe gegeben: Nach dem Neubau der Kanalisation mussten die Mittelzeller- sowie die Obere und Untere Rheinstraße neu gemacht werden. Eine weitere wichtige Entscheidung sei es Ende der 1970er-Jahre gewesen, das Schloss Königsegg zurückzukaufen – für stolze 6,3 Millionen Mark.

In die frühen Jahre seiner langen Amtszeit fiel auch der Aufbau des Museums. Bis hin zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses, des Kunstrasenplatzes und des Strandbads hat Keller ein Stück Heimatgeschichte mit geprägt. Wobei er auch von zwei bitteren Niederlagen spricht: die Ablehnung des Hotel-Projekts auf dem Maurer-Areal und dass es bei der B 33 nicht zur Nordtrasse kam.

Die Wahl am 30. Geburtstag

Im April 1975 wurde Keller erstmals gewählt – an seinem 30. Geburtstag. Sein Vater habe ihm damals nur zum Geburtstag gratuliert, nicht zur Wahl, weil er gewusst habe, wie viel Zeit man investieren müsse. Und Werner Keller räumt ein: "Die ersten paar Sitzungen waren schwer." Weil er als Fischer sehr früh aufstehen musste, habe er da öfter in der Sitzung mit dem Schlaf kämpfen müssen. Und unter dem früheren Bürgermeister Eduard Reisbeck habe es auch oft noch lange Nachsitzungen in der Kneipe gegeben.

Doch wie andere früher sein Amt abzugeben, sei schon deshalb kein Thema gewesen, weil viele Bürger vor Wahlen zu ihm meinten: "Du kandidierst doch hoffentlich wieder. Du darfst nicht aufhören." Dabei sei er oft mit schlechtem Gewissen in die Sitzungen gegangen, wenn er zuvor noch Frau und Sohn "Hausaufgaben" zu erledigen gegeben habe. "Den größten Dank muss ich meiner Familie sagen", betont er. "Ohne deren Unterstützung hätte ich das Amt nicht mit diesem Engagement machen können."

Und Werner Keller scheidet auch mit einem lachenden Auge: Erstmals überhaupt könne die CDU nun mit Karin Blum eine Frau in den Gemeinderat schicken. "Das freut mich. Ich hoffe, dass meine Nachfolgerin gut aufgenommen wird und Ideen einbringt."

Das sagen die Gemeinderatskollegen

Unter großem Applaus des Gemeinderats und der Bürger im Zuschauerraum wurde Werner Keller in der letzten Sitzung des Jahres verabschiedet. Zuvor stellte das Gremium formal fest, dass es einen wichtigen Grund (Gesundheit) für sein Ausscheiden gibt und es keine Hinderungsgründe gebe, dass ihm Karin Blum nachfolgt.

Bürgermeister Wolfgang Zoll meinte: „Der Herr Keller gehört zum Urgestein der Gemeinde.“ Er habe sich seit 1975 engagiert eingebracht zum Wohle der Gemeinde, mit Erfahrung, Zuverlässigkeit, einem außergewöhnlichen Gedächtnis und einer Hingabe ans Detail. „Wenn’s mal eine schräge Zahl gab, der Werner Keller hat sie aufgespürt“, würdigte er die Gründlichkeit in der Vorbereitung. Es sei beeindruckend, mit wie viel Energie Keller die Aufgaben im Gemeinderat wie in seinem Leben angepackt habe.

„Es ist Ihnen dieser Elan erhalten geblieben“, so Zoll, „alle Hochachtung. Das richtig zu würdigen, stößt an Grenzen. Ich danke Ihnen für die fachliche Arbeit und das menschliche Hiersein – auch im Namen meiner Vorgänger.“

Ralf Blum sagte für die CDU, Werner Keller sei immer ein wichtiger Ratgeber gewesen und ein Bindeglied zwischen Fraktion und Vorstand des Ortsvereins, in dem er sich viele Jahre ebenfalls engagierte. „Du warst unser Wirtschaftsfachmann.“ Den Haushalt habe er immer akribisch durchgearbeitet. Und Werner Keller habe immer ein Ohr für die Bürger gehabt. Viele seien zu ihm gekommen, weil sie wussten, dass es dann auch im Gemeinderat ankommt. Blum würdigte Einsatz und Leidenschaft als besondere Tugenden. Keller sei der hohe zeitliche Aufwand nie zuviel gewesen. Und weil es oft spät wurde, inklusive Nachsitzungen, und Werner Keller als Fischer früh aufstehen musste, sei seine Devise gewesen: „Da muss man halt schneller schlafen.“ Blums Fazit: „Du reißt schon ein Loch, du bist ein Original.“

Armin Okle schloss sich für die Freien Wähler und den ganzen Gemeinderat den Vorrednern an: „Es ist schon etwas Besonderes, wie lange du dich mit deinem ehrenamtlichen Engagement für die Gemeinde eingesetzt hast. Das ist eine super Leistung.“ Okle überschlug grob, dass Werner Keller rund 6000 Stunden hierfür geopfert habe, das wären drei Jahre am Stück nur für die Gemeinde – bei einer 40-Stunden-Woche, die er nie gehabt habe.

Werner Keller dankte für die lobenden Worte. „Es war eine schöne Zeit, mit euch zusammenzuarbeiten. Ich habe viel gelernt.“ Und er fügte schmunzelnd an: „Hättet ihr mir einen Hammer geschenkt, dann könnte ich jetzt Zeit totschlagen.“