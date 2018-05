Konstanz Vom Bahnhof zum Zähringerplatz für 2,45 Euro: Wie teuer darf der Konstanzer Stadtbus sein?

Wieder einmal werden die Fahrpreise im Konstanzer Nahverkehr zum politischen Thema. Mehrere Parteien fordern Entlastungen, die Stadtwerke dagegen bangen um ihre Einnahmen. Und sagen: So teuer wie viele finden ist das Busfahren gar nicht.

Wie viel darf eine Busfahrt in Konstanz kosten? Ist es in Ordnung, Fahrgäste dass die kurze Strecke vom Bahnhof bis zum Zähringerplatz 2,45 Euro bezahlen müssen und damit genauso viel wie für den Transport vom Zentrum bis nach Wallhausen? Würde ein geringerer Fahrpreis mehr Menschen in den Stadtbus locken und einen Beitrag zur Verkehrsentlastung leisten? Und wäre es sinnvoll, das Busfahren an den besonders verkehrsintensiven Samstagen grundsätzlich kostenfrei zu machen und so auch den Einstieg in einen umlagefinanzierten öffentlichen Nahverkehr zu wagen? Ein Jahr vor der Gemeinderatswahl im Mai 2019 kommt ein Thema auf die Agenda, das fast alle Konstanzer betrifft: Immerhin steigt 12,4 Millionen Mal pro Jahr ein Fahrgast in einen Stadtwerke-Bus. Die Debatte kreist dabei um mehrere Aspekte.