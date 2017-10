Konstanz Vom Autobahnzoll bis zur Waldsiedlung: Kilometerlanger Lastwagenstau durch Konstanz

Dass sich in Konstanz immer wieder Lastwagen bis zum Autobahnzoll stauen, ist nichts Neues. Doch die Situation am Donnerstag ist extrem.

Sogar bis nahezu zur Waldsiedlung seien die Lastwagen gestanden, berichten Autofahrer. Das ist erheblich länger als üblich. Die Fahrer kamen aus aller Herren Länder und hatten nur eines als Ziel: Die Abfertigung am Konstanzer Autobahnzoll. Ob die extrem lange Brummiparade in Zusammenhang mit den zwei Feiertagen in der kommenden Woche steht, konnte der deutsche Zoll nicht beantworten. Ein Sprecher war eher skeptisch, weil noch bis Samstag vom deutschen Zoll die Warenausfuhr abgefertigt werde. Selbst Montag sei noch ein normaler Werktag.

In Deutschland ist der 31. Oktober, der Reformationstag, am Dienstag einmalig ein Feiertag. Am Mittwoch, 1. November, folgt Allerheiligen, der in 16 der 26 Schweizer Kantone (Thurgau und Schaffhausen nicht) ebenfalls ein Feiertag ist. Die Lastwagenfahrer müssen nicht nur zur Ausfuhr beim deutschen Zoll, sondern auch die Waren zur Einfuhr beim Schweizer Zoll anmelden. Der Polizei hat der Rückstau keine zusätzliche Arbeit bereitet. Eine Spur war blockiert, auch über die Schänzlebrücke. Hier taten sich Autofahrer schwer, nach der Auffahrt auf die zwei in Richtung Schweiz führende Fahrbahnen einzufädeln.