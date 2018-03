Johanna Vogt berichtet von ihren Erfahrungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und wie eine gute Betreuung der Kinder an der Schule aussehen müsste. Für viele Eltern bedeutet die Vereinbarkeit von Kindern und Arbeit eine Hängepartie zwischen vielen Problemen und wenigen Lösungen, wie unsere große Reportage zum Wochenende aufzeigt.

Ganz einfach war es nicht, sagt Johanna Vogt, aber letztlich hat es doch gut geklappt. Nach der Geburt ihrer beiden Kinder hatten sie und ihr Mann Betreuungsplätze gefunden, beide konnten so ihr Studium schneller abschließen und anfangen, in Vollzeit zu arbeiten. Die Familie war gut eingespielt – bis die Einschulung kam. „Da wurde ich ziemlich schnell wieder auf den Boden der Ta tsachen zurückgeholt“, sagt Johanna Vogt.

Wie ihr geht es vielen Familien in Konstanz. Der Übergang vom Kindergarten wird für viele erwerbstätige Eltern, bei denen die Großeltern nicht übernehmen können, zum Problem. Nach Jahren unkomplizierter Betreuung im Kindergarten müssen sie ihre Arbeitszeit plötzlich wieder einschränken, ihre Karrierepläne auf Eis legen. Johanna Vogt kenne genügend Familien, bei denen das der Fall war. Meist geht die Frau in Teilzeit. Familie Vogt hat für sich eine andere, wenn auch nicht perfekte Lösung gefunden.

Morgens Arbeit von zu Hause aus

Während ihr Mann am Morgen schon bei der Arbeit ist, bleibt Johanna Vogt mit den Kindern so lange zu Hause, bis sie diese zur Schule losschickt. Sechs und sieben Jahre alt sind die beiden inzwischen und gehen in die erste und zweite Klasse der Wallgutschule. In der Regel beginnt die um 7.45 Uhr, wenn die erste Stunde ausfällt um 8.35 Uhr. Bis dahin arbeitet Johanna Vogt, Referentin der Stabsstelle Qualitätsmanagement der Uni Konstanz, im Home Office. „Das geht, wenn der Arbeitgeber flexibel ist und die Arbeit es hergibt“, sagt sie. Bis spätestens 13.10 Uhr sind die Kinder in der Schule.

Anschließend laufen sie selbstständig von der Wallgutschule zum Hort im Kinderhaus am Rhein. Dort gibt es Mittagessen und eine Hausaufgabenbetreuung. Am Nachmittag können die Kinder frei entscheiden, was sie spielen wollen. Es gibt einen separaten Bereich für die Schulkinder. 220 Euro im Monat kostet die Betreuung pro Kind, inklusive Mittagessen und verlässlicher Ferienbetreuung. „Die Qualität ist gut, dafür zahle ich dann auch gerne“, sagt Johanna Vogt.

Ein Plan B ist ein stetiges Muss

Sie sei froh die beiden Betreuungsplätze im Hort bekommen zu haben, hatte sich aber schon einen Plan B ausgedacht. „Bei der Anmeldung wird einem gesagt, man solle sich keine zu große Hoffnung machen, dass es klappt.“ Das mache die berufliche Planung in dieser Phase schwierig.

Geklappt hat es dann doch – allerdings muss es das jedes Jahr aufs Neue. Bei jeder Vergabe-Runde müssen die Eltern einen Nachweis bringen, dass sie weiter in Vollzeit arbeiten. „Wir sind sehr zufrieden, aber ein Angebot an der Schule wäre mir prinzipiell lieber“, sagt Johanna Vogt. So gäbe es nicht den Weg zwischen Schule und Hort, die Kinder könnten am schulischen AG-Angebot teilnehmen und wären auch am Nachmittag mit ihren Mitschülern zusammen.

„Pädagogisch geschultes Personal wäre wichtig“

Noch stimme aber die Qualität der Nachmittagsbetreuung an der Schule nicht. Die Kernzeitbetreuung geht nur bis 16 Uhr statt wie im Hort bis 17 Uhr. Und selbst Ganztagsschulen müssten nur dreimal in der Woche eine Betreuung von mindestens sieben Stunden anbieten – „das reicht natürlich hinten und vorne nicht“, sagt Johanna Vogt.

Hinzu kommt: Die Freizeitgestaltung am Nachmittag übernehmen überwiegend Elterninitiativen. „Die Betreuerinnen machen das mit viel Herzblut, sind aber keine ausgebildeten Pädagogen und sicher auch manchmal überfordert“, sagt Johanna Vogt. Wie sie wünschten sich viele Familien in Konstanz eine gute, pädagogisch durchdachte Nachmittagsbetreuung direkt an der Schule.

Die Zahlen 1286 Grundschulkinder (49 Prozent) werden auch nach dem Unterricht in einer Einrichtung betreut



909 Grundschulkinder werden direkt an der Schule betreut



339 Grundschulkinder gehen am Nachmittag in einen Hort oder eine Sondereinrichtung



38 Grundschulkinder sind in der Kindertagespflege



Die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung ist enorm

Geht es nach den Plänen der Großen Koalition, sollen bald alle Eltern einen Rechtsanspruch auf ein Ganztagsplatz haben, ähnlich wie bei der Kita. Das Ganztags-Angebot in Konstanz müsste dann immens erweitert werden. Bislang sind mit der Berchen- und der Gebhardschule nur zwei Grundschulen in Konstanz Ganztagsschulen, genauer gesagt: teilgebundene Ganztagsschulen.

Die Schulen machen ein Nachmittagsangebot, für das sich die Eltern anmelden können, aber im Gegensatz zur gebundenen Ganztagsschule nicht müssen – zugunsten privater Unternehmungen, Sport oder kirchlichen Kinder-und Jugendgruppen.

„Die Nachfrage ist enorm“, sagt Elmar Mosbrugger, Leiter der Berchenschule. Um 7.30 Uhr beginnt der Alltag an der Berchenschule. Am Vormittag ist regulärer Unterricht, mittags gibt es eine Pause von 45 Minuten mit Betreuung, die die Kinder auch auf dem Pausenhof verbringen.

Anschließend machen die Kinder unter Aufsicht Hausaufgaben, später ist Zeit für AGs wie Tanz und Theater, es gibt aber auch offene Spielangebote und drei Spielzimmer, die Kinderzimmern ähneln. „Viele Kinder wollen nach dem Unterricht nicht auch noch in festen Gruppen spielen“, so die Erfahrung von Mosbrugger und seinem Kollegium.

Betreut würden die Kinder wesentlich von Lehrern, jungen Erwachsenen im Freiwilligen Sozialen Jahr oder von städtisch finanzierten, pädagogischen Mitarbeitern wie dem Theaterpädaogen Denis Ponomarenko, der hier gerade ein Stück mit einer sechsten Klasse probt.

Und Förderunterricht am Nachmittag? „Die Überlegung gab es mal, ja“, antwortet Mosbrugger. „Aber das war eine Illusion. Die Kinder brauchen am Nachmittag ihre Freiräume und nicht noch mehr Mathe und Deutsch in die Köpfe gestopft.“ Jedes Jahr habe der Schulleiter viele Anträge auf dem Tisch liegen, auch aus anderen Schulbezirken wie Wollmatingen.

Das kommende Schuljahr wird er zum ersten Mal welche ablehnen müssen, sagt er. Weil die Berchenschule dann eine dritte erste Klasse eröffnen müsste und das die Regionale Schulentwicklungsplanung momentan nicht vorsehe.

Schon jetzt fehlen an vielen Grundschulen die Lehrer

Wird der Koalitionsvertrag verabschiedet und gibt es dann einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsschule, würde sich für die Berchenschule nicht viel ändern, dafür aber für andere Grundschulen. „Das setzt ein immenses Investitionsprogramm voraus“, prophezeit Mosbrugger. Mensen und Aufenthaltsräume müssten angebaut werden. Vor allem müsste geklärt werden: Wer betreut die Kinder eigentlich am Nachmittag?

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung hat ergeben: Um bis 2025 für 80 Prozent der deutschen Grundschüler einen Ganztagsschulplatz anbieten zu können, fallen allein 1,5 Milliarden Euro für Personalkosten an, weil 18.000 Lehrer und 9500 Erzieher zusätzlich eingestellt werden müssten. Hunderte von Lehrstellen sind in Baden-Württemberg aber schon jetzt nicht besetzt – auch in Konstanz. An der Berchenschule gebe es in diesem Schuljahr laut Mosbrugger ein Minus von 20 Stunden, das entspricht fast einer Stelle.

„Eltern wollen flexible Angebote statt starre Konzepte“

„Die Lehrerversorgung macht uns Sorgen, das ist kein Geheimnis“, sagt Stephan Wohlgemuth vom Staatlichen Schulamt Konstanz. Der Schulrat ist zuständig für das Thema Ganztagsschule in den Landkreisen Konstanz und Tuttlingen und kennt die Sicht der Eltern, Lehrer und Schulleiter, aber auch die der Bildungspolitiker auf das Thema Ganztagsschule.

Vielen Eltern, so seine Erfahrung, sei das Modell der aktuellen Ganztagsbetreuung zu starr. Sie wünschten sich eine flexiblere Gestaltung. Zum Beispiel, dass das Kind von Dienstag bis Freitag in die Ganztagsbetreuung geht, montags aber nicht. „Diese Rückmeldungen werden vom Kultusministerium auch aufgenommen“, berichtet Wohlgemuth.

„Es soll künftig nur noch eine Form der Ganztagsschule geben“

Konkrete Lösungen gebe es aber noch nicht. Nur einen Plan: „Es soll künftig nur noch eine Form der Ganztagsschule geben“, sagt Wohlgemuth. Bislang gibt es offene und gebundene Ganztagsschulen. Wohlgemuth weist auch auf eine prinzipielle Frage in der Debatte hin: Geht es nur um die Aufsicht der Kinder am Nachmittag oder um ein pädagogisches Konzept? Schließlich sind pädagogische Prinzipien wie ein festgelegter Rhythmus von Unterricht, Förderung und Bewegung beispielsweise, besser in den gebundenen Angeboten der Pflichtform umsetzbar.

Flexible, unverbindliche Angebote und gleichzeitig eine rhythmisierte, pädagogische Betreuung am Vormittag und Nachmittag – so ganz einfach wird es nicht sein, beides im bildungspolitischen Stundenplan unterzubringen.

Wie gut ist das derzeitige Betreuungsangebot für Grundschulkinder in Konstanz? Und wollen Eltern überhaupt Ganztagsschulen? Petra Rietzler, stellvertretende Vorsitzende des Gesamtelternbeirats, berichtet im Interview von ihren Erfahrungen.