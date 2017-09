Konstanz Vollsperrung: Schwelbrand am Stephansplatz

Die Feuerwehr musste am Montag einen Dehnfugenbrand am Stephansplatz bekämpfen.

Großer Einsatz am Konstanzer Stephansplatz: Die Feuerwehr bekämpfte mit etwa 60 Einsatzkräften am Montagnachmittag einen Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden. Ausgangspunkt war der Brand einer Maschine in einer Kaffeerösterei. Dieses Feuer war zwar laut Angaben der Konstanzer Feuerwehr schnell gelöscht, die Flammen haben sich allerdings in die Dehnfuge vorgearbeitet. In der Folge wurden das betroffene sowie die angrenzenden Gebäude evakuiert.







Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Alle drei konnten zwischenzeitlich aber wieder entlasssen werden.

Eine Dehnfuge gleicht Schwankungen zwischen Gebäuden aus. Im Jahr 2008 hatte die Konstanzer Feuerwehr in der Neujahrsnacht über einen langen Zeitraum hinweg Probleme, einen Dehnfugenbrand an der Petershauser Straße zu löschen. Dort war Dämmmaterial in dem Spalt in Brand geraten, und die Einsatzkräfte hatten Mühe, mit Wasser die Flammen zu bekämpfen. Der Stephansplatz ist weiterhin abgesperrt. Die Briefwahlausgabe im benachbarten Gebäude im Bürgersaal ist wegen des Brandes laut Stadt Konstanz für heute eingestellt.