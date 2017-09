Die Feuerwehr musste am Montag einen Dehnfugenbrand am Stephansplatz bekämpfen. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht zum Dienstag. Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.

Großer Einsatz am Konstanzer Stephansplatz: Die Feuerwehr bekämpfte mit etwa 60 Einsatzkräften ab Montagnachmittag einen Dehnfugenbrand zwischen zwei Gebäuden. Ausgangspunkt war der Brand eines Röstofens in einer Kaffeerösterei. Dieses Feuer war zwar laut Angaben der Konstanzer Feuerwehr schnell gelöscht, die Flammen haben sich allerdings in die Dehnfuge zur benachbarten Bank vorgearbeitet. In der Folge wurden das betroffene sowie die angrenzenden Gebäude evakuiert.



Durch den Brand sind laut Feuerwehr mehrere Wohnungen unbewohnbar geworden. Die Stadt Konstanz habe Hilfe zugesagt. Am späten Montagabend musste noch geklärt werden, welche Bewohner privat unterkommen und wer in Hotels untergebracht werden musste. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten dauerten bis tief in die Nacht. Auch um Mitternacht war der Stephansplatz im nördlichen Teil abgesperrt, Blaulicht erhellte den Nachthimmel.



Drei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung behandelt. Für alle drei konnten Rettungskräfte und Notärzte rasch Entwarnung geben.

Die Feuerwehr Kosntanz alarmierte zudem Kollegen aus Kreuzlingen, die mit einer Wärmebildkamera aushelfen konnten. Um dem Feuer Herr zu werden, wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet: Über die Feuergasse an der Ecke Wessenbergstraße gingen Atemschutztrupps von der Hinterseite des Gebäudes über Steckleitern in Bereitschaft.Vom Stephansplatz aus folgte der Haupteinsatz mit einer Drehleiter. Eine Dehnfuge gleicht Schwankungen zwischen Gebäuden aus. Im Jahr 2008 hatte die Konstanzer Feuerwehr in der Neujahrsnacht über einen langen Zeitraum hinweg Probleme, einen Dehnfugenbrand an der Petershauser Straße zu löschen. Dort war Dämmmaterial in dem Spalt in Brand geraten, und die Einsatzkräfte hatten Mühe, mit Wasser die Flammen zu bekämpfen.Am Montagabend stellte sich heraus, dass neben dem Brand der Dehnfuge auch in den vorgebauten Installationsschächten ein Feuer ausbrach. So habe sich das Feuer vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss ausbreiten können. Für die dortigen Löscharbeiten seien laut Feuerwehr auch Spezialisten der Höhenrettungsgruppe zum Einsatz gekommen.