Konstanz Vincentiusareal: Erste Arbeiten für neues Quartier

Archäologen werden ab kommender Woche das Gelände an der Unteren Laube untersuchen. Dort war einst der Schottenfriedhof, und dort sollen mehr als 120 Wohnungen entstehen.

Noch ist das orthopädische Fachkrankenhaus Vincentius nicht an seinen neuen Standort im Neubau am Konstanzer Klinikum umgezogen, doch die Immobiliensparte der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) will bereits in der kommenden mit den Arbeiten auf dem Gelände beginnen. Genauer gesagt werden Archäologen das Erdreich untersuchen. In der zweiten Hälfte des Jahres soll der Abriss des Vincentiusgebäudes beginnen, erklärt die LBBW auf Anfrage.

Bis zu sechs Stockwerke hoch

In einer ersten Mitteilung an den SÜDKURIER legte Pressesprecherin Brigitte Reibenspeis dar, dass die baurechtlichen Voraussetzungen gegeben seien. Sprich: Die Offenlage des Bebauungsplans sei beendet und damit sei "das Verfahren zur Neubebauung des Vincentius-Areals auf der Zielgeraden angekommen". Die LBBW Immobilien Management GmbH plant den Bau von 126 Wohnungen an der Unteren Laube. Der Komplex soll bis zu sechs Stockwerke hoch werden. Walter Rügert, Sprecher der Konstanzer Stadtverwaltung, bestätigte das Ende der Offenlage. Für Mai sei der Satzungsbeschluss im Gemeinderat geplant, damit der Bebauungsplan rechtskräftig werden kann.

Wo einst ein Kloster stand

Bevor die Archäologen loslegen können, soll in der kommenden Woche die Freilegung von Flächen passieren. Das bedeutet die Entfernung von Bewuchs. Was die Wissenschaftler finden könnten? Weiteren Aufschluss über den einstigen Schottenfriedhof an dieser Stelle. Dieser hatte seinen Namen von einem zerstörten Kloster und war von 1785 bis 1870 der Konstanzer Hauptfriedhof. Bei ersten Sondierungsgrabungen an 14 Stellen vor vier Jahren kamen Skelette, Rosenkränze und Medaillons zum Vorschein, aber auch Holz, das von einer römischen Bebauung stammen könnte.

20 Prozent geförderte Wohnungen

Die zu untersuchende Fläche habe eine Größe von 1500 Quadratmeter, teilte LBBW-Pressesprecherin Brigitte Reibenspies mit. Sie umfasse auch einen kleinen Teil der Unteren Laube. Die Grabungen sind als Bedingung in einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Konstanz festgehalten. Ebenso hat sich die Landesbank beim Bau der neuen Wohnungen bereit erklärt, 20 Prozent der neuen Wohnungen (bezogen auf die Anzahl der Einheiten) im geförderten Segment zu erstellen. Diese werden allerdings auf Käufer veräußert, die Anspruch auf eine bestimmte Förderung haben. Weitere zehn Prozent der Wohnungen entstehen im preisgedämpften Bereich und sind ebenfalls für einen Verkauf vorgesehen.

Baubeginn Ende des Jahres

Baubeginn für den Gebäudekomplex soll Ende dieses Jahres sein, erklärt die Pressesprecherin. Das Interesse am Kauf von Wohnungen sei rege. Wie viele Menschen sich haben vormerken lassen, dazu wollte Brigitte Reibenspies sich nicht äußern; auch nicht darüber, ab wann die Wohnungen den Interessenten angeboten werden. Die Höhe der Investitionskosten bleiben vorerst ebenfalls ein Geheimnis der LBBW.