Konstanz Vincentius: Fachklinik hält an seinem Erscheinungsbild fest

Die Aktiengesellschaft soll verschwinden und das Krankenhaus rechtlich mit dem Klinikum verschmelzen. Die Marke "Vincentiuskrankenhaus" aber bleibe, lautet ein Versprechen.

Das Vincentiuskrankenhaus wird gesellschaftsrechtlich bald der Geschichte angehören. Für die Eingliederung der Aktiengesellschaft in die Betriebsgesellschaft des Klinikums sind die Weichen gestellt. Ein Schritt, der auch das Überleben des orthopädischen Fachkrankenhauses sichern soll.

Teil des Gesundheitsverbunds

Seit 2013 ist das orthopädische Fachkrankenhaus, wie das Konstanzer Klinikum, Partner im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. In seiner Rechtsform blieb es selbstständig. Das stellt das Unternehmen vor Schwierigkeiten. Bei der finanziellen Vergütung durch die Krankenkassen drohten weitere Einschnitte, zudem lasteten Abschreibungen auf dem Haus. Die Vincentius AG rutscht beim Ergebnis rasant in die rote Zahlen. Etwa 200 000 Euro in diesem Jahr, Tendenz steigend, sagen die Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds voraus, Peter Fischer und Rainer Ott. Ihr Lösungsansatz: Eine gesellschaftsrechtliche Verschmelzung des Vincentius mit der gemeinnützigen Krankenhausbetriebsgesellschaft des Klinikums, sie ist wiederum Tochter des Verbunds. Die Gesellschaft hält bereits 94,98 Prozent der Aktien. 32 Anteilsscheine hat das Münsterpfarramt Konstanz und zwei liegen bei der Erzdiözese Freiburg. Auch diese Papiere sollen den Eigentümer wechseln. Bleiben noch 589 Aktien der Stadt Konstanz. Gemeinderat und Stiftungsrat, sie haben dieselben Besetzungen, haben jüngst dem Verkauf an die Krankenhausbetriebsgesellschaft zugestimmt.

Verluste des Vincentius ausgleichen

Nur ein Plankrankenhaus für beide Unternehmen erleichtert die Budgetverhandlungen. Verluste des Vincentius kann das breit aufgestellte Klinikum mit Gewinnen ausgleichen. Überhaupt lässt sich durch eine gemeinsame Rechtsform Geld sparen, weil die Abteilungen bei interdisziplinärer Arbeit nicht gegenseitig Rechnung, zum Teil mit gesetzlich vorgeschriebenen Abschlägen, stellen müssen. Der bürokratische Aufwand sinkt immens. Nur wenige Beispiele, weshalb die Geschäftsführer die Verschmelzung befürworten, die Oberbürgermeister Uli Burchardt im Auftrag von Gemeinde- und Stiftungsrat umsetzen soll. Ansprüchen aus einer betrieblichen Altersversorgung der Kirche, entstanden in der Vergangenheit, wollen Landkreis und Spitalstiftung den Mitarbeitern gewährleisten. 26 Räte stimmten dafür, vier enthielten sich. Roger Tscheulin (CDU) stimmte gegen eine Verschmelzung. Es sei immer betont worden, dass das Vincentius auch als Rechtsform seine Eigenständigkeit behalte.

Nach außen und in der Behandlung keine Änderung

Die Marke Vincentius wird aber nicht verschwinden, das ist den Verantwortlichen wichtig. Im Neubau am Klinikum nimmt das Fachkrankenhaus eine Gebäudehälfte ein, und diese ist entsprechend beschriftet. 130 Angestellte sind und bleiben Vincentiusmitarbeiter. Patienten, insbesondere ältere Konstanzer, sollen nach wie vor das Gefühl haben, dass sie in "ihrem Vince" sind.