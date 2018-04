Konstanz Vier Jahre nach dem erbitterten Streit: Die nächste Fahrradstraße für Konstanz kommt

Zwischen Fahrradbrücke und Zähringerplatz erhalten die Radler jetzt Vorrang. Die Durchfahrtssperre ist vom Tisch, dennoch müssen sich Autofahrer auf einige Änderungen gefasst machen. Wer die Gewinner und wer die Verlierer sind in der Konstanzer Verkehrswende-Welt.

Die ersten Arbeiten haben bereits begonnen, am Ende kündet leuchtendes Blau davon, dass vielleicht doch gut wird, was lange währt. Fast vier Jahre, nachdem die Stadtverwaltung mit ihren Plänen für eine weitere Fahrradstraße für große Diskussionen, Online-Petitionen und hitzige Diskussionsabende gesorgt hatte, wird eine kompromissorientierte Lösung umgesetzt. So haben Radfahrer zwischen dem Ebertplatz (gegenüber der Fahrradbrücke an der Reichenaustraße) und Zähringerplatz zwar Vorfahrt. Doch die Autofahrer werden nicht, wie die Verwaltung zunächst sogar ohne Gemeinderatsbeschluss durchsetzen wollte, mit Pollern oder Schranken an der Durchfahrt gehindert. Ein Überblick, was auf die Verkehrsteilnehmer zukommt:

Autofahrer müssen sich ans Radler-Tempo anpassen

Autofahrer dürfen weiterhin die gesamte Strecke in beiden Richtungen nutzen. Allerdings werden sie ihr Tempo auf das der Radfahrer drosseln müssen. Denn nach Darstellung der Stadtverwaltung dürfen diese die Strecke auf voller Breite nutzen und können in der Regel wohl nicht überholt werden. Die Pflicht, die bisherigen Radwege oder -streifen zu nutzen, entfällt.

Die schönen neuen Radwege waren eine Fehlinvestition

Radfahrer – für sie war vor wenigen Jahren bei der Sanierung der Petershauser Straße noch mit einigem Aufwand ein eigener Weg errichtet worden – fahren auf der Hauptfahrbahn. Sie haben den Vorrang und dürfen sich untereinander überholen. An Kreuzungen, an den die von 6000 bis 8000 Radlern täglich genutzte Route Vorrang hat, zeigt dies eine blaue Markierung deutlich an – genau so wie seit 2017 in der Schottenstraße. Wenn die Bahnschranke geschlossen ist, dürfen sie auf voller Breite warten und nach Öffnung als breiter Pulk losfahren. Wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind, wird auch die Ampelschaltung am Ebertplatz so geändert, dass die Querung auf der Strecke von der Fahrradbrücke in Richtung Zähringerplatz sicherer und bequemer wird.

Auch die Fußgänger gehören zu den Gewinnern

Fußgänger erhalten ebenfalls mehr Platz. Zum Teil wird der Gehweg um die künftig funktionslosen Radwege erweitert; gerade an der Peterhauser Straße war es auch für zu Fuß Gehende oft sehr eng. In anderen Bereichen entfernt die Stadt laut ihrer Ankündigung aber auch Asphalt, um die Lebensbedingungen der Straßenbäume zu verbessern.

Zählungen zeigten: Radler stellen hier eine Mehrheit

In der Summe wird die Strecke für Autofahrer deutlich weniger attraktiv, die Wohnungen und Geschäfte bleiben aber erreichbar. Das war auch einer der Haupt-Kritikpunkte, die bei einer SÜDKURIER-Diskussionsrunde auf dem Höhepunkt der Debatte genannt wurden. Das war am 15. Oktober 2014, in der Folge begann die Suche nach Kompromissen. Die Sicherheit der Radfahrer, die damals ebenfalls Thema war, verbessert sich – und damit für die Mehrheit der Nutzer. Zählungen hatten ergeben, dass auf dem Abschnitt mehr Fahrräder als Autos unterwegs sind.