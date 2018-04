Konstanz Vier Jahre hat Konstanz an das Konzil erinnert. War das gut?

Zum Abschluss all des Feierns und Gedenkens: Eine Diskussionsrunde mit dem Titel "Konzil. Jubiläum. Und nun?" am Donnerstag, 26. April, versucht eine erste Bilanz. Die Gesprächsgäste sind interessant.

Vier Jahre, sechs Millionen Euro, zahllose Veranstaltungen: Mit dem Jahr 2018 enden auch die Gedenk- und Feieraktivitäten, mit denen Konstanz die 600. Wiederkehr seines größten geschichtlichen Ereignisses begleitet hat. Es gab mehrere Ausstellungen, zahlreiche Konzerte, wissenschaftliche Tagungen. Es wurde der als Ketzer verfemten und auf dem Scheiterhaufen hingerichteten Prediger Jan Hus und Hieronymus von Prag gedacht. Mit dem Europakonzil nahm Konstanz die internationale Dimension der großen Zusammenkunft vor 600 Jahren auf; Jugendliche aus den Partnerstädten diskutierten über die Zukunft Europas. Ein neu gestifteter Konzilspreis erinnert an das Vermächtnis und ermutigt zugleich zum Engagement.

Was bleibt vom millionenteueren Jubiläum?

All das sind nur einige Schlaglichter aus den Jahren 2014 bis 2018. Aber was bleibt? Was hat das Konziljubiläum dazu beigetragen, den Konstanzern ihre eigene Geschichte näher zu bringen? Was hat sich an er Außenwahrnehmung der Stadt geändert? Und war das viele öffentliche Geld für die Aktivitäten gut angelegt? Diesen Fragen geht eine SÜDKURIER und Konzilstadt Konstanz gemeinsam veranstaltete Diskussionsrunde am Donnerstag, 26. April, auf den Grund. Zu Gast sind Experten, die das Konziljubiläum aus sehr unterschiedlicher Perspektive erlebt haben.

Experten haben unterschiedliche Blickwinkel

Die Gesprächsgäste blicken teils von innen und teils von außen auf Konstanz. Der Stadtführer und Historiker Daniel Gross erlebt den touristischen Wert der (Konzils-) Geschichte täglich, wenn er mit Gästen unterwegs ist. Dorothee Jacobs-Krahnen, Vizechefin der Volkshochschule, hat sich mit einem großen Veranstaltungsprogramm bemüht, Wissen über das Konzilgeschehen in die Öffentlichkeit zu tragen. Volker Hasenauer, Redakteur bei der Katholischen Nachrichten-Agentur mit Dienstsitz in Freiburg, hat das Jubiläum als Journalist begleitet und auf differenzierte Weise Konzilswissen über die Medien vermittelt. Martin Luzi hat das Thema dagegen wissenschaftlich bearbeitet und seine Doktorarbeit unter dem Titel "Konzilsbilderfabrik Konstanz" darüber geschrieben, wie für den Tourismus Bilder von Geschichte entstehen. Selina Eschenweck war selbst Teilnehmerin beim Europakonzil und hat sich mit der Zukunftsdimension des Themas besonders beschäftigt. Eine Lehrerin soll überdies die Perspektive der Konstanzer Schulen einbringen – haben auch die Kinder etwas über ihre eigene Stadt gelernt?

Teilnehmen ist kostenlos – aber hoffentlich nicht umsonst

Nach einem knapp einstündigen Podiumsgespräch, das SÜDKURIER-Redaktionsleiter Jörg-Peter Rau moderiert, haben auch die Gäste die Gelegenheit, ihre Fragen und Perspektiven zum Konzil und dem zu Ende gehenden Jubiläum einzubringen. Beginn des Gesprächsabends am Donnerstag, 26. April, im Speichersaal unter dem historischen Gebälk des Konzils ist 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.