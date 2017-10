Konstanz Vier Gemeinden wählen am Sonntag ihre Bürgermeister

Der Bürger hat die Wahl – und das gleich in vier Gemeinden der Region. In Steißlingen, Bräunlingen, Meckenbeuren und Häusern werden die Chefsessel der Rathäuser teilweise neu besetzt. Wir berichten am Sonntag über die Ergebnisse

Bräunlingen – An diesem Wochenende wählen die Bürger von vier Kommunen in der Region ihre Bürgermeister für die kommenden acht Jahre. Nach 32 Jahren wird in Bräunlingen Amtsinhaber Jürgen Guse nicht mehr antreten. Der 66-Jährige hätte zwar noch einmal antreten können, sieht aber die Zeit für frischen Wind in der 5917-Einwohner-Gemeinde gekommen. Vier Kandidaten haben sich um seine Nachfolge beworben: Micha Bächle, Heiko Zorn, Carmen Haberland und Andreas Schreiber stehen am Sonntag auf dem Stimmzettel. Während der 31-Jährige Bächle, der in Löffingen CDU-Vorsitzender und Fraktionssprecher im Gemeinderat ist, seine Kandidatur bereits Ende Juni bekanntgab, ließen die anderen Kandidaten auf sich warten. Als Bräunlinger Bewerber treten Heiko Zorn und Andreas Schreiber an. Der 40-jährige Diplom-Bauingenieur ist CDU-Vorsitzender in Bräunlingen und arbeitet beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Schreiber ist Diplom-Forstwirt, arbeitet aber im Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis. Der 47-Jährige hat sich in der Vergangenheit im Kreisvorstand der Grünen engagiert. Auch die vierte Kandidatin ist politisch aktiv: Carmen Haberland kommt aus Singen und führt dort die SPD an. Die 42-jährige ist Juristin und arbeitet für den Deutschen Gewerkschaftsbund.

Auch in der 5000-Einwohner-Gemeinde Steißlingen (Kreis Konstanz) ist am Sonntag Bürgermeisterwahl. Dabei geht es um die Nachfolge von Artur Ostermaier, der 40 Jahre lang die Geschicke lenkte. Drei Kandidaten stellen sich der Herausforderung: der Böhringer Ortsvorsteher Bernhard Diehl, der Engener Kämmerer Benjamin Mors und der Pforzheimer Rechtsanwalt Matthias Schaubel. In der 13000-Einwohner-Gemeinde Meckenbeuren (Bodenseekreis) kandidieren Amtsinhaber Andreas Schmid und die diplomierte Sozialpädagogin Elisabeth Kugel. In Häusern (1300 Einwohner, Kreis Waldshut) bewirbt sich Thomas Kaiser am Sonntag ohne Gegenkandidat um eine vierte Amtszeit. Ergebnisse am Sonntag unter www.suedkurier.de