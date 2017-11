Hunderte sagen Adieu zu einem der Großen in der Fasnachtsszene, zu einem Menschenfreund, zum Dichter, Pädagogen und Familienvater. Predigt und Nachrufe bewegen die Trauergäste in St. Peter und Paul auf der Reichenau sehr.

Am Ende war es Werner Metzger, der den rund 500 Trauergästen vielleicht am meisten aus dem Herzen sprach und den Verstorbenen, die Totenmesse, den Kummer und die vielen Vorreden in zwei Worte zusammenführte. "Vergelt's Gott", schloss er seinen Nachruf am Dienstagnachmittag in der Kirche St. Peter und Paul in Niederzell.

Vergelt's Gott, dass Alfred Heizmann seine Talente so freigiebig teilte; Vergelt's Gott, dass er Wärme ausstrahlte, wenn alle anderen cool sein wollten; Vergelt's Gott auch für sein Glaubenszeugnis. Ein einfaches Danke, sagte der langjährige Freund der Familie und renommierte Volkskunde-Forscher an der Uni Freiburg, war Alfred Heizmann oft nicht genug. Wenn er für etwas wirklich dankbar war, wollte er Gott mit einbeziehen. Und hatte keine Scheu, eine alte Formel zu benutzen, die wie sein ganzes Leben zugleich ein Bekenntnis war.

"Du bist ein sehr, sehr begabter Mensch gewesen"

Die Liebe zu den Menschen, hatte Pater Stephan Vorwerk zu Beginn der Messe gesagt, war nur eine Leitlinie im 68-jährigen Leben des Mundartdichters, Fasnachters, Religionslehrers und tief gläubigen Katholiken. Die beiden anderen waren die Liebe zu Gott und das Annehmen der eigenen Persönlichkeit, auch mit ihren Schwächen. So hatte Alfred Heizmanns "leidenschaftliches Engagement für das Gemeinwohl" immer einen höheren Sinn. "Du bist ein sehr, sehr begabter Mensch gewesen", sagte Pater Stephan über seinen Glaubensbruder, der jeden Morgen um 6.15 Uhr mit den Reichenauer Mönchen betete. "Du hinterlässt der Kraft der Liebe", predigte Pater Stephan.

Norbert Heizmann, der so oft mit seinem Nachnamens-Vetter auf der Bühne stand, wählte die Form einer gereimten Büttenrede, um sich von seinem Freund und Vorbild zu verabschieden. Vor zahlreichen amtierenden und ehemaligen Bürgermeistern und Abgeordneten, vor dem früheren Ministerpräsidenten Erwin Teufel, vor vielen anderen so genannten Prominenten erinnerte Heizmann daran: "Am allerletzten Kittel / hängen weder Orden noch Titel". Auch er würdigte den Ende Oktober Verstorbenen als einen Menschen mit großem Herz und großem Format und rief seinem Dreizehnerrtas-Kollegen der Niederburg ein traurig-leises Ho-Narro nach.

Achtung vor den Menschen

Mario Böhler, der amtierende Präsident der Narrengesellschaft Niederburg, brachte es mit einem Satz auf den Punkt: "Die Lücke, die er reißt, lässt sich kaum füllen". Martin Pohlmann-Strakhof, der Leiter der Wessenberg-Schule, an der Heizmann 36 Jahre lang unterrichtete, würdigte einen Kollegen, der ganzen Generationen von Schülern ein festes Fundament von Werten vermittelt habe. Respekt für Andersartigkeit und Achtung vor den Menschen habe er vielen Schülern mit auf den Lebensweg gegeben. Werner Metzger kam Alfred Heizmann wohl am nächsten, als er in seinem denkwürdigen Nachruf Tod und Fasnacht, Lebensfreude und Trauer, Humor und Glauben verknüpfte und Heizmann als einen "Weisen in der Rolle des Narren" würdigte.

Zuvor hatte die Gemeinde eine katholische Totenmesse gefeiert, bei der alles den Geist des Verstorbenen atmete: die 2000 Jahre alte Liturgie, die gemeinsame Eucharistie, die modernen, aber nicht modischen Lieder, das besinnliche, aber nie rührselige Orgelspiel. Am offenen Grab betete die Gemeinde noch einmal für einen aus ihrer Mitte, zu dem viele Trauernde jenen ganz persönlichen Bezug hatten, der ihnen den Abschied sichtlich schwer machte.

Dass der Tod Alfred Heizmanns nicht nur ein Ende ist und dass nicht nur er im Trost auf ein Danach starb, sondern dass auch die Hinterbliebenen etwas von ihrem Freund und Weggefährten behalten, daran erinnerte Sohn Heiner Heizmann. Für die Familie gab er der Gemeinde einen Auftrag mit auf den Weg: "Wir wünschen uns, dass er nicht nur in unserer Erinnerung und in unseren Worten, sondern auch in unseren Taten weiterlebt."