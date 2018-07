Für das größte Gymnasium der Stadt geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium erhält einen neu gestalteten Schulhof und kann sich zumindest Hoffnungen machen, dass auch der Webersteig zum Seerhein hin irgendwann autofrei wird. Nachdem der Technische und Umweltausschuss den Weg für die Neugestaltung des Außengeländes freigemacht hat, startet Schulleiter Jürgen Kaz hoch erfreut in die Ferien: "Seit dem Bau der Mensa im Jahr 2008 leben wir hier mit einem Provisorium, es ist hervorragend, dass sich da nun etwas ändert."

Zuerst gibt es viele weitere Fahrradständer

Im ersten Schritt bekommt das Humboldt das, was am meisten fehlt – neue Fahrradständer. Durch den Mensa-Bau sind viele weggefallen, und die Stellplätze an der Schottenstraße reichen hinten und vorne nicht. Für 250 Räder ist dort Platz, aber von den 1050 Humboldt-Schülern kommen an Spitzentagen bis zu 600 mit dem Rad. Für sie soll nun ein Angebot entlang der Laube sowie an der Schottenstraße geschaffen werden. In drei Abschnitten setzt die Stadt den ersten Teil eines langfristigen Konzept um, allein dieser Teil kostet rund 270.000 Euro.

Die Bäume bleiben, aber der Dschungel wird ausgelichtet

Auch der Schulhof selbst soll deutlich besser werden. Die Verwaltung hat einen Plan vorgelegt, nach dem der teils dichte Baumbestand etwas ausgelichtet wird. Die zum Teil prächtigen großen Bäume bleiben allerdings stehen. So entsteht direkt vor dem Schulgebäude mit seinem markanten Haupteingang eine Freifläche, zur Schottenkappelle und zum künftigen Neubau auf dem Vincentius-Areal ein markanter Grünraum. Gut für das Humboldt an der Stelle: Der Frieda-Sigrist-Weg zwischen Laube und Schottenstraße, für den einst ein Stück des Schulhofs weichen musste, wird auf die Neubau-Fläche verlegt. Damit entsteht etwas mehr Platz für die Schüler.

Drei bis fünf Quadratmeter pro Schüler – das müsste es eigentlich geben

Allerdings bleibt Schulhof eigentlich noch zu klein. Das Land Baden-Württemberg, schreibt Kaz in einer Stellungnahme an die Stadtverwaltung, sieht pro Schüler in seinen Empfehlungen drei bis fünf Quadratmeter Außenflächen vor. Bei den 1050 Schülern in Humboldt-Altersmischung hält der Schulleiter rund 4200 Quadratmeter für angemessen – ohne Fahrradständer und dergleichen. Überplant werden von der Stadt zwar 7300 Quadratmeter, doch für die Pause der Schüler steht nur ein Teil zur Verfügung.

Muss der Rheinsteig wirklich für Autos offen bleiben?

Wegen der Platznot auf dem eigentlichen Hof hat das Humboldt schon vor vielen Jahren damit begonnen, den Webersteig direkt am Seerhein ebenfalls für die Pause zu nutzen, obwohl es sich um eine öffentliche Straße handelt. Es gebe dort auch eine eigene Aufsicht, sagt Schulleiter Kaz. Mit dem Radweg, der hier zwischen Rheinsteig und Fahrradbrücke durchläuft, hat er keine Probleme. Der Wunsch ist aber, dass der Rheinsteig autofrei wird. Das lehnt die Verwaltung ab, weil es die einzige Ausfahrt von der Schottenstraße vor der für Autos gesperrten Fahrradbrücke ist. Darüber wundert sich Kaz ein wenig: Als der Rheinsteig mehr als ein Jahr Baustelle war, war die Durchfahrt von der Schottenstraße zum Rheinsteig lange Zeit gesperrt. "Es hat hervorragend funktioniert", sagt Kaz dazu nur.

Die Politik macht Druck: Es darf nicht nochmals Jahre dauern

Die Mitglieder im Technischen und Umweltausschuss haben unterdessen beschlossen, dass 100.000 Euro für die Umgestaltung des Rheinsteigs entgegen dem Vorschlag der Stadtverwaltung bereits im Jahr 2019 fließen sollen, ebenso wie die 270.000 Euro für die Fahrrad-Abstellbereiche. Die weiteren Abschnitte könnten Stück für Stück errichtet werden, sagte der von der Stadt beauftragte Planer aus dem Ravensburger Büro Freiraum Süd. Die Politik erwartet jedenfalls eine schnelle Umsetzung. "Es ist unstrittig, dass hier Handlungsbedarf ist, und zwar seit Jahren", sagt etwa SPD-Mann Jürgen Ruff. Stephan Kühnle (Freie Grüne Liste) hält auch 500 Fahrrad-Stellplätze für nicht ausreichend, und Sabine Feist (CDU) stellt fest, die Humboldt-Schüler hätten "seit Jahren zu wenig Platz".

Und ein heikles Thema gibt es auch noch: Ist ein Pausenhof wichtiger als Lehrerparkplätze?

Eine unangenehme Diskussion könnte auf das Humboldt allerdings auch noch zukommen: Zwischen der Schule und dem Gebäude der Handwerkskammer gibt es einen Parkplatz für Lehrer und Gäste mit 22 Stellplätzen. Wenn der Platz für die Schüler knapp sei, solle das Humboldt doch diesen Parkplatz aufgeben, fordert etwa der SPD-Stadtrat Ruff.

Nach den Diskussionen um die gestrichenen Lehrerparkplätze beim benachbarten Ellenrieder-Gymnasium warnt Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt vor einer "Polarisierung". Das sieht auch Humboldt-Schulleiter Kaz so: "Eine Grundausstattung mit Stellplätzen ist wünschenswert, um den Betrieb der Schule sicherzustellen", sagt er: Immer wieder hätten Lehrer auch schwere Lasten zu schleppen, und regelmäßig erhalte das Humboldt auch Besuch von außerhalb.

Haltstelle und Parken

Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Humboldt-Schulhofs kommen auch fünf Parkplätze an der Laube sowie die Bushaltestelle in den Fokus. Die Stadtverwaltung will die fünf öffentlichen Stellplätze auflösen, um mehr Platz auf dem Gehweg und mehr Übersicht zu schaffen. Dagegen hat die Handwerkskammer scharfen Protest eingelegt, weil die Plätze für Besucher von außerhalb dringend benötigt würden. Das Humboldt-Gymnasium betrachtet wiederum mit Sorge, was aus der Bushaltestelle wird, die sich bisher vor dem Vincentius-Krankenhaus befindet.

Wegen der Einfahrt zur Tiefgarage des künftigen großen Wohnblocks, den die LBBW unter dem Titel "Laubenhof" baut drohe eine Verlagerung der Haltstelle direkt vor die Schule. Mehrere hundert Busse, die hier täglich anhalten und dann wieder abfahren, bringen laut Humboldt-Schulleiter Jürgen Kaz viel Lärm und Abgase mit sich. Wenn es so kommen sollte, dass die Haltstelle direkt vor dem Chemiesaal des Humboldt und etlichen Klassenzimmern platziert werde, müsse die Stadt mit sehr deutlichem Protest von Schule und Eltern rechnen, so Jürgen Kaz.

