Allensbach Viele Allensbacher Bürger wollen mitreden

Rund 250 Bewohner nahmen das Dialogangebot der Gemeindeverwaltung an. Die Betreuungsproblematik, die Zukunft des Gasthauses Adler und die Verkehrssituation standen im Fokus. Offen ist allerdings noch, welche von den auf dieser Veranstaltung präsentierten Ideen umgesetzt werden.

Gut, toll, super fanden viele Bürger das Angebot zum Dialog über die künftige Entwicklung, das die Gemeinde Allensbach zu verschiedenen Themen wie Sanierungsprogramm Ortsmitte oder Nachhaltigkeit an Ständen in der Bodanrückhalle gemacht hatte. Doch so positiv diese Resonanz war, so kritisch und teils kontrovers sind die Meinungen und Ideen, die die rund 250 Bürger an diversen Stellwänden auf Zetteln hinterließen. Wobei drei Themen am meisten interessierten: der Ausbau der Kinderbetreuung, mehr Verkehrssicherheit und die Zukunft des früheren Gasthauses Adler. Das sind wahrlich keine neuen Themen in der Gemeinde, aber offenbar geht es manchen auch einfach zu langsam voran. Auffällig zudem: An mehreren Stellwänden zu unterschiedlichen Themenbereichen tauchte immer wieder der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum auf – und der Vermerk „kein Aldi“.

„Wir brauchen keine One-Man-Show. Es gibt so viele engagierte Menschen in Allensbach“, hatte Bürgermeister Stefan Friedrich eingangs erklärt. Die Gemeinde wolle die Meinungen der Bürger. Aber er schränkte auch sogleich ein: Alle Ideen könnten wohl nicht oder zumindest nicht sofort umgesetzt werden. Nachhaltiges politisches Handeln heiße auch, eine nachhaltige Finanzierung zu sichern. Daher müssten er und der Gemeinderat Prioritäten setzen.

Für die drei jungen Mütter Nina Ihrig, Manuela Köstner und Kathrin Runge ist die Priorität klar. „Die Kinderbetreuung ist nicht optimal, nicht am Bedarf orientiert“, erklärte Köstner: „Es fehlt die Nachmittagsbetreuung.“ Ihrig meinte ebenso: „Die Betreuungszeiten sind zu wenig.“ Sie machten auch ein paar Übergangsvorschläge bis zum Bau eines neuen Kindergartens: Eltern sollten zusätzliche Betreuung an bisher freien Nachmittagen dazu buchen können, Tagesmütter sollten gefördert werden. Probleme mit der Kinderbetreuung haben auch viele andere geschildert, erklärte Anja Egenhofer von der Lokalen-Agenda-Gruppe Familie und Freizeit in der Fazitrunde auf Nachfrage von Wolfgang Himmel vom Büro Translake, das die Veranstaltung mit organisierte. Ein zweites großes Thema sei die Verkehrssicherheit, der Wunsch nach Querungshilfen gerade auf dem Schulweg, so Egenhofer.

Die Mutter Daniela Zepke kann zwar mit dem Betreuungsangebot gut leben, das entspreche ihren Bedürfnissen. Doch auch sie wünscht mehr Verkehrssicherheit – aus aktuellem Anlass. Ihr Sohn habe kürzlich einen Unfall gehabt auf dem Radweg nach Kaltbrunn, da gebe es gefährliche Stellen. Allgemein meinte sie: „Ich finde es eine gute Veranstaltung. Es war mir nicht möglich, mich in jedem Bereich zu vertiefen, aber in den Sachen, die mich betreffen, konnte ich mich einbringen.“

Beim Thema Verkehr taten dies viele Bürger. Der an diesem Stand zuständige Ortsbaumeister Harald Seidler erklärte am Schluss auf Nachfrage von Himmel, da gebe es ein breites Spektrum: „Das geht von Kleinigkeiten, die schnell behoben werden können, bis hin zu Problemen, die nicht behoben werden können. Wir machen das Beste daraus.“ Bürger wünschten hier unter anderem mehr Geschwindigkeitskontrollen, Parkverbote in den Hauptstraßen, Tempolimits oder einen Radweg an der Bahn Richtung Konstanz.

Verkehrsprobleme interessierten auch Jochenpeter Friedrich besonders – vor allem an den Brennpunkten auf den Wegen zum See brauche es Regelungen, mit denen Anwohner und Gäste leben können. Allgemein meinte er: „Es ist eine interessante Veranstaltung, die sicher Schule machen wird. Ich hoffe, dass die Meinungen, die sich hier bilden, auch von der Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Dann sind sie sicher auch umsetzbar.“ Beim Gasthaus Adler sei die die Lage noch etwas unstrukturiert, meinte er.

In der Tat. Der beim dortigen Stand zuständige Götz Hofmann von der Stadtentwicklungsgesellschaft, die die Gemeinde beim Sanierungsprogramm betreut, war umlagert von Bürgern, denen die Zukunft des Adlers auf den Nägeln brennt. Wobei es einen Grundkonflikt gebe, so sein Fazit: Die einen wollen dort ein Hotel, die anderen nicht. Weitere Vorschläge waren unter anderem ein Mehrgenerationenhaus, ein Restaurant und kulturelles Zentrum, generell ein Veranstaltungsraum und so weiter. Da kann es die Gemeinde logischerweise nicht allen recht machen.

Viele weitere Vorschläge wurden gemacht. Der Lokale-Agenda-Arbeitskreis Jung und Alt soll mehr für junge Leute bieten, für die Gesundheit wurde ein Bioladen oder Reformhaus im Ort gewünscht, in den Klimaschutz soll die Gemeinde weiter investieren, für den Tourismus und allgemein brauche es mehr Gastronomie, die neue Seegartenbühne sollte architektonisch zurückhaltend gestaltet sein, an der Lände wurde ein Wasserspielplatz gewünscht und anderes mehr. Bürgermeister Friedrich versprach: „Ihre Meinung wird nicht verloren sein.“

Das Vorgehen

Die Veranstaltung "Allensbach im Dialog – Wie lebst du morgen?" fand erstmals statt. Es gab Stände zum Landessanierungsprogramm für die Ortsmitte, von den Lokale-Agenda-Gruppen Gesundheit, Jung und Alt, Familie und Freizeit sowie Energie, Resourcen, Klimaschutz, zur Seegartenbühne, zu Kultur und Tourismus, zum Verkehr zum Nachhaltigkeitsbericht und zur Energieberatung. Vorbereitet und durchgeführt wurde der Bürgerdialog von der Gemeindeverwaltung, dem Entwicklungsbeirat, einer Gruppe aus Bürgern, der Lokalen Agenda und dem Fachbüro Translake. (toz)