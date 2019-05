von SK

Konzilstraße und Laube sind komplett dicht. Wer sich heute mit dem Auto in die Innenstadt wagt, muss viel Geduld mitbringen. Gerade an Knotenpunkten wie dem Döbelekreisel stockt es. Der Zustrom vom Emmishofer Zoll lässt auch zur Mittagszeit noch nicht nach. Es bilden sich massive Rückstaus, da der Verkehr bisher noch nicht abfließen kann. Ab 15 Uhr sollen Schülerkadetten dabei helfen, das Verkehrschaos zu entzerren.

Video: Reinhardt, Lukas

Warum die jungen Helfer nicht schon am Morgen dieses Brückentags im Einsatz waren? „Die Einsätze sind nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre geplant – leider lässt sich trotzdem schwer vorausplanen, wie sich die Verkehrssituation dann tatsächlich entwickelt“, erklärt Mandy Krüger vom Pressereferat der Stadt. „Heute hat es sich bereits deutlich früher gestaut, als das an Brückentagen in der Vergangenheit der Fall war.“

Die Kadetten seien am Freitag planmäßig zwischen 15 und 20 Uhr im Einsatz – am Samstag dann ab 9.30 Uhr.

Badawi will eine autofreie Innenstadt

Für Grünen-Politiker Mohamed Badawi, der bei der Gemeinderatswahl am Wochenende die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte, ist der heutige Freitag ein Paradebeispiel dafür, was beim Thema Innenstadtsverkehr schief läuft. „Ich wäre dafür, Autos graduell aus der Innenstadt zu verbannen“, betont der Grünen-Politiker.

Schülerkadetten könnten an Tagen wie heute vielleicht für etwas Entlastung sorgen, er wünsche sich aber eine nachhaltigere Lösung. „Wir müssen das im Einverständnis mit der Stadtverwaltung und den betroffenen Firmen anpacken!“ Angesprochen auf die derzeitige Verkehrssituation bemerkt Badawi: „Das hat die Stadtverwaltung wohl unterschätzt. Ich vermute, dass die Leute schon um 9 oder 10 Uhr in die Innenstadt gestürmt sind.“