Konstanz Vermüllt, verdreckt und voller Scherben: Eltern schlagen Alarm über Zustand von Spielplatz am Hockgraben

Vermüllt, verdreckt und voller Scherben: Eltern schlagen Alarm über Zustand von Spielplatz am Hockgraben

Große Mülleimer scheinen an einem Spielplatz im Hockgraben etliche Jugendliche nicht zu interessieren. Sie hinterlassen dort Kippen, zerschlagene Bierflaschen und jede Menge Müll. Nicht nur unsere Autorin Kirsten Schlüter findet das nicht in Ordnung.

Schön ist das nicht. Eltern wollen mit ihren Kindern ein bisschen an die frische Luft, schaukeln, rutschen, wippen. Sie suchen einen Spielplatz aus – und landen vor einem großen Scherbenhaufen. Mitten in einem fast neuen hölzernen Spielhäuschen. Zerdepperte Bierflaschen, Müll, Kronkorken, das ganze Programm. „Es heißt doch Spielplatz“, merkt ein überraschtes Kind an. „Aber hier kann man nicht mehr spielen.“

Trinken und rauchen zwischen den Scherben

Richtig, denn das überdachte Häuschen auf dem Spielplatz wird wohl regelmäßig zum Treffpunkt Halbstarker. Jedenfalls trudeln bei Einbruch der Dämmerung rund zehn Jugendliche ein, bewaffnet mit Ghettoblaster, Alkohol und Cola. Sie machen es sich zwischen den Scherben bequem, hören laut Musik, trinken und rauchen.

Den liebevoll formulierten Zettel besorgter Eltern lesen sie, lachen kurz, legen ihn zur Seite. „Liebe Besucher“, steht da. „Möchten Sie sich an Glas im Gras schneiden? Möchten Sie alte Kippen anfassen/essen? Möchten Sie sich an Kronkorken verletzen? Wenn Sie dies auch nicht möchten, dann werfen Sie doch bitte Ihren Müll in die vorhandenen Behälter! Wir Eltern sind Ihnen dafür sehr dankbar und hoffen, dass auch Sie (wenn Sie später mal Kinder haben) noch einen sauberen Spielplatz für Kinder vorfinden können. Danke!“

Große Mülleimer gibt es auf dem Spielplatz reichlich. Aber es scheint für manche zu viel verlangt, die wenigen Schritte bis dorthin zurückzulegen. Schade. Die Verursacher nehmen wohl den Namen des Spielplatzes etwas zu wörtlich: Hockgraben.