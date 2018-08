Konstanz/Schweiz vor 1 Stunde

Vermisst: Polizei sucht nach 21-jährigem Mann

Die Polizei sucht einen 21-jährigen Mann. Sie geht davon aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet oder desorientiert ist: Seit 17. Juli wird der Mann aus Konstanz vermisst. Er dürfte sich am jenem Tag im Raum Winterthur und am 30. Juli in Lachen im Kanton Schwyz aufgehalten haben.