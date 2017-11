Konstanz Verlagerung der Sparkassen-Zentrale: Weiter Unklarheit über Nachnutzung von Konstanzer Prachtimmobilie

Viele Mitarbeiter der Sparkasse Bodensee sind aus Konstanz bereits nach Friedrichshafen umgezogen. Weitere folgen. Unterdessen sondiert der Führungsstab die Lage, wem er die frei werdenden Flächen im historischen Gebäude an der Marktstätte überlassen will.

Die ersten Mitarbeiter sind bereits nach Friedrichshafen umgezogen, im zweiten Quartal 2018 soll weiteres Personal folgen. Diesen Fahrplan für den Rückzug der Sparkasse Bodensee von der Marktstätte gibt Pressesprecher Wolfgang Aich wieder. Nach wie vor sei allerdings unklar, wie es mit dem Prachtbau an prominenter Konstanzer Stelle, im Eigentum des Unternehmens, weitergeht. Auch bei der Frage nach dem Standort für eine neue Zentrale ist die Sparkasse noch nicht viel weiter. Es gebe mehrere Optionen, erklärt Aich.

Eine Option heißt weiterhin Markdorf. Dort könnte die Sparkasse in einem Gewerbegebiet an der Bahnlinie einen neuen Verwaltungsbau errichten. Das ist bereits eine Folgeplanung, nachdem die Markdorfer Verwaltung wie auch die Bevölkerung die vom Geldinstitut vorgestellte Größe für einen Bau an anderer Stelle abgelehnt hatte. Die Prüfung des Standorts im Gewerbegebiet "ist derzeit noch am Laufen", erklärt der Pressesprecher, "Wir sind im Zeitplan." Mehr sagt Wolfgang Aich hierzu nicht, lediglich, dass weitere mögliche Standorte geprüft würden. Erklärtes Ziel der Sparkasse Bodensee war von Anfang an, die neue Verwaltungszentrale in der Mitte zwischen Konstanz und Friedrichshafen einzurichten. Mitarbeiter sollten von beiden Richtungen aus künftig einen ähnlich langen Anfahrtsweg haben, lautete die Erklärung. Das Unternehmen verlagert durch die Umstrukturierung 210 Stellen aus Friedrichshafen und 66 Stellen aus Konstanz.

Wer zieht in die Top-Immobilie an der Marktstätte ein?

"Die Planung sieht vor, dass in einem ersten Schritt alle internen Bereiche vorübergehend in Friedrichshafen zusammengeführt werden", erklärt der Unternehmenssprecher. Sobald der neue zentrale Verwaltungsbau fertiggestellt sei, sollen diese Abteilungen dann dorthin umziehen. Viele der aus Konstanz abgezogenen Kollegen hätten sich für Telearbeit, also für die Arbeit von zu Hause aus entschieden, um an weniger Arbeitstagen die An- und Abfahrt nach Friedrichshafen auf sich nehmen zu müssen. Sobald die Umzüge aus Konstanz erfolgt seien, wohl im zweiten Quartal 2018, "können die baulichen Veränderungen für die Nachnutzung beginnen", schildert Wolfgang Aich. Was in das ehemalige Postgebäude an der Marktstätte einziehen könnte, darüber mache sich die Sparkasse derzeit intensiv Gedanken. Nach der Umstrukturierung würden von den 8000 Quadratmetern Nutzfläche rund 5500 Quadratmeter frei. Sie könnten zum Beispiel Investoren angeboten werden. Allerdings werden diese genau rechnen. Das historische Gebäude an der Marktstätte liegt in erster Lage. So liegt es nahe, dass sich eher Vertreter renditestarker Branchen für den Bau interessieren werden.

Bei der Suche nach einer Nachnutzung sind die Kommunen, Städte und Landkreise nah dran. Sie sind Träger der Sparkasse als öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft, politische Vertreter sitzen im Verwaltungsrat. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt zum Beispiel, er ist Vorsitzender des Gremiums mit Kontroll- und Lenkungsfunktion. Zu einem früheren Zeitpunkt zeigte er sich froh darüber, dass die Sparkasse Bodensee die Zwei-Hauptstellen-Problematik angehe und sich mit der Neustrukturierung im Sinne der Kunden fit für die Zukunft mache. Sie müsse sich in allen vier Regionaldirektionen (Konstanz, Friedrichshafen, Tettnang, Überlingen) wettbewerbsfähig halten. Die Sparkasse hat an weiteren Konzepten gearbeitet, wie sie ihre Einnahmenseite verbessern und sich attraktiver machen kann – etwa mit einem neuen Kontenmodell.

An der Charlottenstraße in Friedrichshafen werden etwa 15 000 Quadratmeter zur Vermietung frei. Auch hierfür "haben wir bereits einige Anfragen aus verschiedenen Bereichen", erklärt Wolfgang Aich. Nachdem der Zeitplan für den Bau des Verwaltungsgebäudes noch nicht stehe, sei es allerdings noch zu früh, um konkret zu verhandeln. Auch in Friedrichshafen werde der Kundenbereich erneuert – wie in Konstanz. Trotz des Rückzugs von Mitarbeitern in beiden Städten sollen es an den angestammten Standorten weiterhin Serviceeinheiten geben. Etwa 100 Mitarbeiter behielten hierfür ihren Arbeitsort in Konstanz.

Fitnessprogramm

Die Sparkasse Bodensee will sparen und ihre Einnahmenseite verbessern. Hierzu will sie nicht nur Flächen in ihren prominenten Gebäuden vermieten. Sie hat auch Stellen abgebaut. 82 der 627 Arbeitsplätze sollten wegfallen – bis 2019. Dieses Ziel ist längst erreicht, erklärt Unternehmenssprecher Wolfgang Aich. Dieses vorzeige Erreichen des Abbaus habe aber keinen Einfluss auf die bisherige Stellenplanung. Sprich: Die Zahl der zu streichenden Arbeitsplätze werde nicht erhöht. Das Konzept, sich mit weiteren Veränderungen am Markt attraktiv zu halten, hat die Sparkasse "Fitnessprogramm" genannt.