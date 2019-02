von SK

Die Polizei sucht Zeugen wegen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagmittag gegen 12:40 Uhr in der Mayenfischstraße an der Kreuzung Turnierstraße in Konstanz ereignet hat. Ein bislang unbekannter Autoahrer eines silbernen Mercedes-Benz mit niedrigem, auffallend langem Anhänger und tschechischen Kennzeichens wollte offenbar von der Mayenfischstraße in die Turnierstraße Richtung Laube abbiegen. Hierbei scherte der lange Anhänger so weit aus, dass er ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto streifte und dadurch beschädigte. Der Unfallverursacher hielt zwar kurz an, entfernte sich dann aber kurze Zeit später unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet daher Personen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug oder zur Identität des möglichen Fahrers geben können, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.