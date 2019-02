Konstanz/Reichenau vor 3 Stunden

Verkehrsunfall am Baustellenbereich zwischen Kindelbild und Reichenau-Waldsiedlung

Sachschaden in Höhe von 15.000.- Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich in der vergangenen Nacht um 22.30 Uhr auf der B 33 ereignete. Der Fahrer eines weißen Seat mit Tuttlinger Zulassung befuhr die B 33 in Richtung Reichenau-Waldsiedlung.