Neulich an der Laube in Konstanz: Kurz bevor ich mit meiner seit Kurzem vierjährigen Tochter an eine Bedarfsampel komme, drückt auf der gegenüberliegenden Seite ein Mann auf die Taste. Die Ampel schaltet sich ein, zeigt für Fußgänger Rot. Der Mann läuft, weil gerade kein Auto kommt. So darf man das nicht tun, sage ich zu meiner Tochter. Auf den freundlichen Hinweis, dass dies wenig vorbildlich ist, antwortet der Mann uneinsichtig: Das sei ja eine Bedarfsampel.

Unfreundliche Reaktionen auf einen freundlichen Hinweis

Ja, genau. Eine Bedarfsampel, andere sagen Dunkelampel oder Schattenampel dazu. Ampel ist Ampel, Rotlicht ist Rotlicht. Das hat der Herr nicht verstanden, auch nicht, als ich ihm verdeutlichte, dass ich mit meiner Tochter gerade Verkehrserziehung betreibe. Anderntags kommen wir an dieselbe Ampel, meine Tochter drückt und wartet artig bei Rot. Ich erkläre ihr noch, wie toll sie das mache und erst bei Grün die Fußgänger gehen dürften. Ein Ehepaar mit Hunden interessiert das nicht. Verärgert sage ich zu ihnen: „Vielen Dank, jetzt hat meine Tochter wieder etwas gelernt.“ Antwort: „Ja, ja, Herr Oberlehrer.“

Situationen sind bezeichnend

Situationen wie diese passieren jedes Mal, wenn ich mit meiner Tochter in die Stadt gehe. Sie sind bezeichnend dafür, wie wenig sich Fußgänger und auch Radfahrer an Verkehrsregeln halten. Interessanterweise scheinen sie das aber zu tun, wenn sie im Auto unterwegs sind. Zumindest sehe ich es äußerst selten, dass Autofahrer einfach bei Rot über die Kreuzung fahren, weil halt gerade nichts von rechts oder links kommt. Grundsätzlich ist es mir egal, ob ein erwachsener Fußgänger bei Rotlicht der Ampel den Überweg passiert. Er ist für sich selbst verantwortlich.

Haben diese Erwachsenen selbst Kinder?

Allerdings verstehe ich das Verhalten nicht, wenn Kinder an einer Ampel stehen. Wenn deren Eltern ganz offen erkennbar mit den Kleinen auf das Grünlicht warten; in der Hoffnung, dass die Kinder das verinnerlichen und später, wenn sie einmal alleine unterwegs sind, das Rotlicht sie zur Vorsicht mahnt. Und ich frage mich dann in den beschriebenen Situationen, ob die Rotlichtläufer selbst Kinder haben. Können sie fast nicht, gebe ich mir die Antwort.

Ein Ende mit Selbstkritik

Ich habe mir vorgenommen, nichts mehr zu sagen, wenn ein Erwachsener trotz Kleinkindern in der Nähe das Rotlicht an der Fußgängerampel ignoriert. Weil es ohnehin nichts bringt. Wäre da nicht dieser spontane Zorn, der mich dann doch nicht zurückhalten lässt. Eine Reaktion, die auch nicht gerade vorbildlich ist für meine Tochter. Muss man selbstkritisch so sagen.

