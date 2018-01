Konstanz Verkehrsbehinderer und hartnäckiger Grüner: Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann muss vor närrisches Tribunal in Konstanz

Tempolimit auf der Autobahn Singen-Stuttgart und mehr: Verkehrsminister Winfried Hermann wird in Konstanz am Jakobinertribunal angeklagt. Damit kommt Konstanz auf Augenhöhe mit Stockach, wo sich Innenminister Thomas Strobl verantworten muss. Am Schmotzigen Dunschtig, 8. Februar, beginnt die Verhandlung um 13 Uhr auf dem Obermarkt.

Die Vorwürfe wiegen schwer, lassen aber auch ein wenig Respekt vor dem Angeklagten erkennen. Das Schreiben, das Landes-Verkehrsminister Winfried Hermann jetzt zugestellt bekam, fordert den Delinquenten auf, „sich zu folgenden Vorwürfen dezidiert zu äußern“: „Anklage wegen fortgesetzter Verkehrsbehinderung, limitiertem Tempo und immergrüner Umtriebe“, wobei zu letzterem noch ausdrücklich festgehalten wird; „als letzter grüner Grüne im Ländle“. Und das ist bewusst so formuliert, sagt Ekkehard Greis, der Präsident der Jakobiner und Chef-Organisator der närrischen Verhandlung. Dass Winfried Hermann sich und seinen Prinzipien stets treu geblieben sei, mache ihn zu einem besonders interessanten Angeklagten.

Zuerst wird die Anklage geprüft: Der Minister will sich demnächst äußern

Dass auf der Autobahn A 81 zwischen Kreuz Hegau und Geisingen das Tempo auf 130 Kilometer in der Stunde gedrosselt wird – Minister Hermann sprach in diesem Zusammenhang zunächst von einer „neuen Fahrkultur“ und begründete die Einschränkung später mit der Verhinderung illegaler Autorennen –, ist ein wesentlicher Teil des Anklagevorwurfs. Was Hermann dem entgegensetzen wird, blieb zunächst offen. Der Angeklagte werde sich in der kommenden Woche zu den in der Nacht von Samstag auf Sonntag bekannt gewordenen Vorwürfen äußern, hieß es aus Stuttgart.

Klammheimliche Freude: In Stockach ist Hermann nur als Zeuge geladen

Für den früheren Grünen-Landesvorsitzenden und studierten Lehrer mit Wurzeln in der Fasnachts-Hochburg Rottenburg am Neckar bedeutet die Konstanzer Anklage einen weiteren Termin an einem Schmotzigen Dunschtig im Zeichen der Narretei. Denn als die Konstanzer Jakobiner nach Worten ihres Vorsitzenden Ekkehard Greis den Termin längst mit dem Büro des Ministers ausgemacht hatten, begann sich auch das Hohe Grobgünstige Narrengericht zu Stockach für ihn zu interessieren. So kommt es, dass Hermann um 13 Uhr als Angeklagter vor dem Konstanzer Tribunal steht und um 17 Uhr in der Stockacher Jahnhalle auftreten muss – vorgeblich als Zeuge, doch aus Stockach verlautet, Hermann könnte auch dort noch eine Anklage drohen.

Falls er verurteilt muss, muss Winfried Hermann sofort Sühne leisten

Ekkehard Greis, der als Richter auch den Vorsitz über das närrische Tribunal führen wird, will sich im Vorwege noch nicht zum erwarteten Ausgang der Verhandlung äußern. Er verweist aber darauf, dass Freisprüche „bisher äußerst selten“ gewesen seien. Üblicherweise wird die Strafe zu einem Teil direkt und sofort vor Ort vollstreckt, zumeist durch Austeilen einer Kleinigkeit an die Zuschauer. Der andere Teil folgt dann in einem zeitlichen Abstand. Der Angeklagte des Jahres 2017, IHK-Hauptgeschäftsführer Claudius Marx, hat zum Beispiel seine Sühnetat – er muss eigenhändig Grüne Zettel an der Grenze abstempeln – noch nicht vollbracht. Marx sagte dem SÜDKURIER, die Umsetzung habe sich als unerwartet schwierig erwiesen, da es sich um einen hoheitlichen Akt handele und er kein Zollbeamter sei.

Metzgerei-Chefin Katharina Müller hat ihre Strafe aus dem Jahr 2016 dagegen längst abgeleistet und der legendären Irmgard Bommer auf dem Markt beim Gemüseverkaufen geholfen.

Button für zwei Euro: Jakobiner appellieren an Fairness zu der Zuschauer

Was dem Verkehrsminister möglicherweise auferlegt wird, erleben am Schmotzigen Dunschtig, 8. Februar, auf dem Konstanzer Obermarkt vermutlich mehr als 1000 Zuschauer. Ekkehard Greis verspricht, dass dank der seit einigen Jahren massiv aufgerüsteten Technik die Verhandlung vom ganzen Platz aus gut zu verfolgen ist. Zugleich fordert er die Gäste dazu auf, das Tribunal mit einem Anstecker zu unterstützen, der diesmal für zwei Euro verkauft wird: „Wir treiben einen hohen Aufwand und haben erhebliche Kosten“, sagt Greis, „da gehört es zum närrischen Anstand, dann auch einen Button zu kaufen“. Für die Organisatoren ist mit dem Urteilsspruch übrigens die Arbeit noch lange nicht geschafft. Im Eiltempo müssen sie anschließend den Obermarkt freiräumen, weil dort wenige Stunden später die Laugelegumper ihren Narrenbaum setzen.

Claudia Zähringer und Peter Friedrich sind ebenfalls live auf der Bühne

Freuen können sich die Zuschauer auch auf die Auftritte von weiteren bekannten Konstanzer Fasnachts-Gesichtern. Die Anklage trägt Peter Friedrich vor, der frühere Konstanzer SPD-Bundestagsabgeordnete und Stuttgarter Europaminister. Die Verteidigung übernimmt auch in diesem Jahr Claudia Zähringer. Und wie jedes Jahr verspricht Richter Ekkehard Greis einen oder mehrere Überraschungszeugen, die in den vergangenen Jahren stets besondere Glanzlichter setzten. Die Musik kommt wieder von den Jacobins Hot Seven mit dem früheren Konstanzer Polizeidirektor Uli Schwarz als Bandleader.