Konstanz Verkehr und Wohnen, Bodenseeforum und Seilbahn: Bürgerempfang lockt 800 Menschen

Rund 800 Konstanzer haben den fünften Bürgerempfang besucht. Oberbürgermeister Burchardt macht in seiner Rede Hoffnung auf ein staufreie Innenstadt, eine S-Bahn von Singen nach Konstanz und bittet um Geduld für die Zukunft des Bodenseeforums.

Der Stadt geht es gut. Dieses Fazit nahmen rund 800 Konstanzer gestern nach zwei informativen Stunden im Bodenseeforum mit. So viele Neugierige waren zum Bürgerempfang von Oberbürgermeister Uli Burchardt gekommen, um seiner Standortbestimmung zu lauschen. Zur Einstimmung lief ein Film über Konstanz, der die wichtigsten Kennzahlen der Stadt lieferte – unterlegt mit Händels "Wassermusik", eingespielt von der Südwestdeutschen Philharmonie. "Wir sind wissensdurstig, sportlich, gut vernetzt, kulturell interessiert und engagiert", waren Kernaussagen des Videos.

Also alles bestens – auch beim Bodenseeforum?

Diesen Eindruck verstärkte Uli Burchardt bei seiner Ansprache an die Bürger. "Insgesamt machen wir als Verwaltung vieles richtig, das bestätigen uns Experten von außen", sagte er und ergänzte: "Ich gehe mit mehr Freude denn je ins neue Jahr." Dass trotzdem nicht immer alles optimal läuft, verdeutlichte er am Beispiel Bodenseeforum: "Wir haben uns 2014 für den Kauf entschieden, weil hier der perfekte Standort für ein Veranstaltungshaus ist", so Burchardt. "Außerdem hatte die Industrie- und Handelskammer jahrzehntelang nach einem neuen Gebäude in Konstanz gesucht. Nun ergänzen wir uns als Nutzer bestens."

Kritisch merkte der OB an: "2017 schloss das Haus mit einem Ergebnis ab, das deutlich unter der schlechtesten Prognose lag, das ärgert mich am meisten. Aber das Risiko war klar und wir können es tragen, ohne dass dafür jemand anderes auf etwas verzichten müsste. Das alles war gut gedacht, aber anfangs falsch geplant. Wir müssen nun gemeinsam am Erfolg arbeiten, das braucht Zeit." Ansonsten sei die Haushaltslage erfreulich, Konstanz investiere viel und baue dennoch Schulden ab.

Und was ist dieses Jahr geplant?

Um zu verdeutlichen, was alles innerhalb dieses Jahres vorangehen wird, zählte Burchardt einige Projekte auf: 2018 wird der Standort Steinstraße für die Feuerwehr weiterentwickelt, das neue Oberstufengebäude für die Gemeinschaftsschule Gebhard wird geplant, die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule beginnt, das Konziljubiläum geht in die Endphase, die Stadt baut neue Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge. Auch beim Dauerthema Verkehr gehe es voran: "Wir kommen vorwärts, auch wenn die gefühlte Wahrnehmung eine andere ist", so der Oberbürgermeister. Tatsächlich lachten einige Konstanzer im Publikum auf.

Kommen S-Bahn und Seilbahn?

"Wir haben messbar weniger Verkehr als noch 2016 und wir arbeiten an einer Verkehrsleitzentrale, die den Zufluss in die Stadt regelt." Auch der wohl größte Wunsch der Bürger, ein völlig staufreier Altstadtring, soll irgendwann in Erfüllung gehen. "Dafür muss sich aber der Einkaufstourismus aus der Schweiz reduzieren, was einigen Händlern Probleme bereiten wird." In diesem Jahr bringen die Stadtwerke außerdem ein Fahrradmietsystem auf den Markt.

Burchardt ließ den Blick auch in die weitere Ferne schweifen: "In zehn Jahren ist das C-Konzept, das den Verkehrsfluss verbessern soll, umgesetzt. Und in 20 Jahren haben wir vielleicht eine S-Bahn von Singen über Konstanz in die Schweiz mit 15-Minuten-Takt. Auch die Idee einer Seilbahn wird weiterhin geprüft." Die großen Themen Wohnen und Wirtschaft habe die Stadtspitze mit den jeweiligen Handlungsprogrammen ebenfalls fest im Blick.

Burchardt: Seenachtfest geht nach Stuttgart

Zu zwei umstrittenen Projekten nahm das Stadtoberhaupt noch Stellung: Beim Flugplatz sei vielleicht bald eine Kompromisslösung in Sicht. Ein Teil des Geländes könnte bebaut werden, ein schmalerer Streifen weiterhin für den Luftverkehr zur Verfügung stehen. Und zum Seenachtfest gab Uli Burchardt bekannt: "Wenn erstmals mehrere Bewerber ein Fest ausrichten wollen, müssen wir das neu ausschreiben. Der Zuschlag wird an ein anderes Büro aus Stuttgart gehen, aber der Name ist noch geheim."

Persönliches Gespräch ist vielen wichtig

Nach vielen Worten, Zahlen und Bildern war es Zeit für Unterhaltung. Die Wushu Taichi Akademie Konstanz zeigte beeindruckende chinesische Kampfkunst und ließ dabei drei riesige Löwen auftreten. Für die Musik sorgte das Vokalensemble der Jazz und Rockschule Konstanz mit zwei stimmungsvollen Liedern. Anschließend nutzten die Besucher die Gelegenheit, viele Bürgermeister und Amtsleiter persönlich kennenzulernen und ihre Anliegen vorzubringen. Besonders umlagert war Karl Langensteiner-Schönborn, der als Bürgermeister für Verkehr und Wohnen zuständig ist. Unter anderem bemängelten zwei Bürger, der Konzilvorplatz solle endlich richtig gestaltet werden, die Zeit der Provisorien sei vorbei. Der Dezernent stimmte zu: "Vieles, was die Bürger vorschlagen, sehe ich genauso."

Im Video: Drei Bürger fragen - drei Bürgermeister antworten

Nicht alles läuft rund in Konstanz. Drei Bürger haben auf dem Neujahrsempfang im Video erzählt, was ihnen auf der Seele brennt. Die zuständigen Bürgermeister haben geantwortet.

Frage 1: Titus Zahn, 56 Jahre, aus Petershausen (Thema Verkehr)

Die Antwort von Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (zuständig u.a. für Verkehrsthemen)

Frage 2: Sieglinde Glaser, 75 Jahre, aus dem Paradies (Thema: Parken in der Innenstadt)

Die Antwort von Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Frage 3: Cornelia Fischer, 56 Jahre, Wollmatingen (Thema Ganztagsschulen)

Die Antwort von Bürgermeister Andreas Osner (zuständig u.a. für Bildung)

Die Geehrten

Oberbürgermeister Uli Burchardt zeichnete drei Konstanzer für besondere Leistungen aus: Ute Munz, stellvertretende Vorsitzende des Stadtsportverbands, war 2017 für das Landeskinderturnfest im Dauer-Einsatz. Hans Peter Kratzer rief 30 Jahre lang die Fasnacht aus. Frozan Malika Amin, selbst 1995 nach Deutschland geflüchtet, leitet die Afghanische Frauengruppe und hilft beim Übersetzen bei Behördengängen.